Kako izbrati posteljo za odraščajočega otroka? To so najpomembnejša merila

P.R.
22. 12. 2025 10.37

Ko se iz vašega malega sončka nenadoma razvije uporni najstnik, stari režim preprosto ne deluje več. Otroški motivi na stenah niso več primerni, postelja, v kateri se je še nedavno igral s plišastimi igračami, pa postane utesnjena. Pogosto ni več le prostor za spanje, temveč tudi za poležavanje, gledanje serij ali učenje.

Velikost, ki sledi rasti in puberteti

Ohranitev prvotne otroške postelje pogosto vodi v slabšo kakovost spanja in nočno prebujanje. Najstnik namreč potrebuje dolžino vsaj 200 cm in širino najmanj 80 cm, v bistvu enako kot odrasla oseba. Smiselno je zato takoj investirati v večji, stabilen okvir in kakovostno vzmetnico, ki bo brez težav služila vse do odraslosti.

Shranjevalni prostor za več reda

Vzdrževanje reda ni ravno odlika najstnikov. Oblačila, učbeniki, športna oprema, elektronika ... vse to potrebuje svoje mesto. Postelja s predali ali dvižnim letvenim dnom lahko razbremeni omaro in talno površino. Prav takšne skrite shranjevalne rešitve so najbolj priljubljene, saj omogočajo hitro pospravljanje pred prihodom obiska, soba pa deluje urejeno, tudi če čez dan ni vse popolnoma zloženo.

Slog, ki ustreza otrokovi osebnosti

V najstniških letih je pomembno tudi to, da se otrok v svoji sobi počuti doma. Za nekoga je to oblazinjeno vzglavje, na katero se lahko nasloni med učenjem, za drugega preprost kovinski okvir v industrijskem slogu. Otroku dovolite, da izbere barvo, material ali obliko vzglavja. Občutek, da ima nadzor nad svojim prostorom, je v tem obdobju izjemno pomemben. Občutek lastnega teritorija spodbuja odgovornost, povečuje udobje in krepi psihično dobro počutje v času velikih sprememb.

Razmišljajte o celotni sobi, ne le o postelji

Postelja naj se smiselno vključi v celoten koncept, ki ga tvorijo pohištvo za otroško sobo, pisalna miza, police, komode in omare. Če ima najstnik manjšo sobo, se splača razmisliti o dvignjeni postelji z delovnim kotičkom spodaj. V večjem prostoru pa lahko postelja prevzame osrednjo vlogo in ustvari prijetno središče sobe.

Naročnik je KONDELA s.r.o.

