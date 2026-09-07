Priljubljena Slovenka je drugič postala mama: njen sin je dobil bratca

Novico o drugi nosečnosti je Kaja javnosti razkrila spomladi. Aprila letos je bilo objavljeno, da pričakuje drugega otroka in da je bila takrat v 17. tednu nosečnosti. S sledilci je v zadnjih mesecih delila tudi utrinke nosečnosti in se pošalila, da se že sooča z enim bolj prepoznavnih nosečniških izzivov, občutkom, da nima več kaj obleči.

Kaja in Nino sta tako znova postala starša, njun prvorojenec Oliver Sky pa je dobil pomembno novo vlogo, postal je veliki bratec.