Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Priljubljena Slovenka je drugič postala mama: njen sin je dobil bratca

S.B.
Novice 0
07. 09. 2026 09.37

Priljubljena slovenska vplivnica in spletna ustvarjalka Kaja Karba ima razlog za največje veselje. S sledilci je namreč delila čudovito novico, da je drugič postala mama. Rodila je sinčka.

kaja karba

Novico o drugi nosečnosti je Kaja javnosti razkrila spomladi. Aprila letos je bilo objavljeno, da pričakuje drugega otroka in da je bila takrat v 17. tednu nosečnosti. S sledilci je v zadnjih mesecih delila tudi utrinke nosečnosti in se pošalila, da se že sooča z enim bolj prepoznavnih nosečniških izzivov, občutkom, da nima več kaj obleči.

Kaja in Nino sta tako znova postala starša, njun prvorojenec Oliver Sky pa je dobil pomembno novo vlogo, postal je veliki bratec.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prvega sina sta dobila v Londonu

Kaja je bila v preteklosti s partnerjem Ninom več let povezana z Londonom, kjer sta tudi živela. Leta 2022 se je njuna družina prvič povečala, ko se jima je rodil Oliver Sky. Takrat so slovenski mediji poročali, da sta bila nad prihodom sina presrečna.

Kasneje se je Kaja z družino vrnila v Slovenijo. O svojem življenju, materinstvu in družini sicer pogosto spregovori tudi na družbenih omrežjih, kjer ji sledi številna skupnost.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zdaj so štiričlanska družina

Njihovemu Oliverju se je pridružil mali bratec, Kaja pa je s svojo objavo razveselila številne sledilce, ki so mladi družinici že namenili številne čestitke. Čestitkam pa se pridružujemo tudi v našem uredništvu in družinici želimo vse dobro!

Znana Slovenka postala mama, izbrala sta ji posebno ime
Preberi še
Znana Slovenka postala mama, izbrala sta ji posebno ime
Kaja Karba materinstvo znani Slovenci novorojenček družina
Prejšnji članek
Svet slavnih

Pred vsemi ji je priznal, kaj vse je storila za njuni hčerki

Naslednji članek
Novice

Znana Slovenka postala mama, izbrala sta ji posebno ime

Bibaleze.si Znana Slovenka drugič postala mama
24ur.com Kaja Vidmar drugič mama
24ur.com Manekenka Karlie Kloss pozirala z nosečniškim trebuščkom
Bibaleze.si 'Sanjska ženska' po letih čakanja dočakala svoj čudež: pri 44 letih rodila deklico
Bibaleze.si Slovenska igralka: Ganljiva pot do hčerke iz Nepala
24ur.com Novinarka Kaja Ahčin postala mamica: Neverjeten in najlepši občutek v življenju
Zadovoljna.si Znana Slovenka bo že tretjič postala mama
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1933