Priljubljena Slovenka je drugič postala mama: njen sin je dobil bratca

Novico o drugi nosečnosti je Kaja javnosti razkrila spomladi. Aprila letos je bilo objavljeno, da pričakuje drugega otroka in da je bila takrat v 17. tednu nosečnosti. S sledilci je v zadnjih mesecih delila tudi utrinke nosečnosti in se pošalila, da se že sooča z enim bolj prepoznavnih nosečniških izzivov, občutkom, da nima več kaj obleči.
Kaja in Nino sta tako znova postala starša, njun prvorojenec Oliver Sky pa je dobil pomembno novo vlogo, postal je veliki bratec.
Prvega sina sta dobila v Londonu
Kaja je bila v preteklosti s partnerjem Ninom več let povezana z Londonom, kjer sta tudi živela. Leta 2022 se je njuna družina prvič povečala, ko se jima je rodil Oliver Sky. Takrat so slovenski mediji poročali, da sta bila nad prihodom sina presrečna.
Kasneje se je Kaja z družino vrnila v Slovenijo. O svojem življenju, materinstvu in družini sicer pogosto spregovori tudi na družbenih omrežjih, kjer ji sledi številna skupnost.
Zdaj so štiričlanska družina
Njihovemu Oliverju se je pridružil mali bratec, Kaja pa je s svojo objavo razveselila številne sledilce, ki so mladi družinici že namenili številne čestitke. Čestitkam pa se pridružujemo tudi v našem uredništvu in družinici želimo vse dobro!
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