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Prosti čas
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Kaj otroci med počitnicami zares potrebujejo

Zveza Anita Ogulin in ZPM
Novice 0
30. 06. 2026 09.35

Šolsko leto se je zaključilo in pred otroki so težko pričakovane poletne počitnice.

Psihološke raziskave kažejo, da naravno okolje zmanjšuje stres, umirja živčni sistem in izboljšuje pozornost.

Pred šolarji je poletje, ki skriva številne priložnosti za nepozabne spomine in doživetja. To je obdobje, ko se lahko sprostijo, umirijo tempo in se prepustijo brezskrbnim trenutkom. Naj bodo počitnice lahkotne, razigrane in radovedne, polne igre, smeha, novih prijateljstev, odkrivanja interesov ter pristnih izkušenj, ob katerih bodo ustvarjali dragocene spomine. Tako bodo jeseni v novo šolsko leto vstopili polni sveže energije, zagona in novih doživetij.

Počitnice so priložnost, da si otroci oddahnejo od šolskih obveznosti, hkrati pa tudi dragocen čas za igro, gibanje, raziskovanje in nabiranje novih izkušenj, za katere med šolskim letom pogosto zmanjka prostora. So čas, ko otroci rastejo na drugačen način – skozi igro, nove izkušnje, prijateljstva in odkrivanje sveta okoli sebe.

Otroci ne potrebujejo le organizirane aktivnosti, temveč predvsem prosto, spontano igro, pri kateri sami odločajo, kaj bodo počeli, si izmišljajo pravila, rešujejo izzive in uporabljajo svojo domišljijo. Prav skozi takšno igro razvijajo ustvarjalnost, samozavest, samostojnost in sposobnost sodelovanja z drugimi. ''Zelo dobrodošel je tudi dolgčas, saj se prav iz njega pogosto rojevajo najbolj izvirne ideje, nove igre in pristna ustvarjalnost,'' še dodaja Monika Erjavec Bizjak, terapevtka na zvezi Anita Ogulin.

Šolsko leto se je zaključilo in pred otroki so težko pričakovane poletne počitnice.
Šolsko leto se je zaključilo in pred otroki so težko pričakovane poletne počitnice.FOTO: Adobe Stock

Poletne počitnice ponujajo priložnost, da otroci berejo brez pritiska in obveznosti ter posegajo po knjigah, ki jih sami izberejo. Prav svoboda izbire je tista, ki branje spremeni v prijetno doživetje in ne le nalogo. V tem sproščenem času lahko otroci odkrivajo zgodbe, ki jih pritegnejo, ter ob tem razvijajo svoj odnos do branja.

Že nekaj minut branja na dan lahko pomembno prispeva k njihovemu razvoju, hkrati pa krepi radovednost in veselje do raziskovanja. Poletje je zato odlična priložnost, da knjiga postane spremljevalka prostih trenutkov – v ritmu, ki ustreza otroku, in z vsebinami, ki ga nagovorijo.

Čeprav je danes tehnologija praktično vseprisotna ter nam lahko ponudi zabavo ali krajšanje prostega časa, ta ne more nadomestiti druženja s prijatelji, gibanja, ustvarjanja, raziskovanja in pristnih doživetij. Zato je pomembno, da otrokom med počitnicami omogočimo dovolj priložnosti za aktivnosti brez zaslonov ter poskrbimo za zdravo ravnovesje med digitalnim in resničnim svetom.

Za vse, ki še iščete popestritev poletnih počitnic za otroke, na Zvezi Anita Ogulin tudi letos pripravljajo pester izbor taborov in letovanj za otroke in mladostnike skozi celotno poletje. Otroci bodo lahko uživali v morskih radostih v Zambratiji, se hladili pod zelenimi krošnjami v Kranjski Gori ter doživljali neokrnjeno naravo na Pokljuki, kjer bo vsak našel nekaj zase. Več o počitniških aktivnosti za otroke, ki jih organizira Zveza Anita Ogulin, si lahko preberete na njihovi spletni strani.

Naj bodo letošnje počitnice polne smeha, radovednosti, dogodivščin, brezskrbnih trenutkov in povezovanja celotne družine.

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