Kaj otroci med počitnicami zares potrebujejo

Pred šolarji je poletje, ki skriva številne priložnosti za nepozabne spomine in doživetja. To je obdobje, ko se lahko sprostijo, umirijo tempo in se prepustijo brezskrbnim trenutkom. Naj bodo počitnice lahkotne, razigrane in radovedne, polne igre, smeha, novih prijateljstev, odkrivanja interesov ter pristnih izkušenj, ob katerih bodo ustvarjali dragocene spomine. Tako bodo jeseni v novo šolsko leto vstopili polni sveže energije, zagona in novih doživetij.

Počitnice so priložnost, da si otroci oddahnejo od šolskih obveznosti, hkrati pa tudi dragocen čas za igro, gibanje, raziskovanje in nabiranje novih izkušenj, za katere med šolskim letom pogosto zmanjka prostora. So čas, ko otroci rastejo na drugačen način – skozi igro, nove izkušnje, prijateljstva in odkrivanje sveta okoli sebe.

Otroci ne potrebujejo le organizirane aktivnosti, temveč predvsem prosto, spontano igro, pri kateri sami odločajo, kaj bodo počeli, si izmišljajo pravila, rešujejo izzive in uporabljajo svojo domišljijo. Prav skozi takšno igro razvijajo ustvarjalnost, samozavest, samostojnost in sposobnost sodelovanja z drugimi. ''Zelo dobrodošel je tudi dolgčas, saj se prav iz njega pogosto rojevajo najbolj izvirne ideje, nove igre in pristna ustvarjalnost,'' še dodaja Monika Erjavec Bizjak, terapevtka na zvezi Anita Ogulin.