Veste, kaj je babyccino? Pripravite ga sami in navdušite otroke

B.R.
Novice 0
19. 03. 2026 04.00

Babyccino – ljubko poimenovana otroška različica cappuccina – je priljubljena brezkofeinska pijača za najmlajše, ki navdušuje otroke in starše po vsem svetu in je v zadnjem času postala hit tudi v Sloveniji.

Babyccino

Gre za toplo, penasto mleko, posuto s kakavom ali cimetom, pogosto okrašeno z marshmallowi. Je popoln način, da se otroci počutijo vključeni v kavarniško izkušnjo, brez skrbi zaradi kofeina.

Od kod izvira babyccino?

Izvor babyccina pripisujejo Avstraliji in Novi Zelandiji, kjer še vedno poteka prijazen spor o tem, kdo ga je izumil prvi. Prvič se je pojavil na kavnih menijih že v zgodnjih 2000-ih, leta 2016 pa je bil izraz babyccino celo vključen v avstralski nacionalni slovar kot del kulturne dediščine njihove kavarniške scene.

Kaj babyccino vsebuje?

Babyccino
Babyccino FOTO: Adobe Stock

Čeprav vizualno spominja na cappuccino, babyccino ne vsebuje kave. Njegova glavna sestavina je topla pena iz mleka, ki se jo pogosto okrasi z:

- kakavom ali cimetom,

- mini marshmallowi,

- čokolado v prahu

- sladkornimi okraski

Starši imajo lahko na voljo tudi različico z brezkofeinskim espressom za nekoliko starejše otroke.

Ali je babyccino primeren za otroke?

Seveda! Če izberete klasično različico brez kave, ne vsebuje nobenega kofeina. Tudi različica z brezkofeinskim espressom vsebuje zanemarljivo količino kofeina (okoli 2 mg) in je povsem varna za starejše otroke.

Kako pripraviti babyccino doma (recept)

- Segrejte 60 ml mleka.

- Uporabite parni nastavek ali mini metlico, da dobite bogato peno.

- Peno prelijte v majhno skodelico.

- Po vrhu posujte kakav, cimet ali dodajte marshmallowe.

Kaj pa za mamice? Za vas imamo recept za domač metin sok. Metin sok je okusen in zdrav, najboljše pa je to, da ga brez težav pripravite sami doma tudi brez kuhanja. Poglejte si recept:

