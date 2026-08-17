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Kaj je Adam Sandler počel v bazenu? Hčerka je razkrila nepričakovano podrobnost

E.S.
Novice 1
17. 08. 2026 08.34

Prevelike majice, športne kratke hlače in popolna brezbrižnost do modnih pravil so že dolgo zaščitni znak Adama Sandlerja. Zdaj pa je njegova hčerka razkrila še eno zabavno podrobnost iz družinskega življenja, ki je mnogi niso poznali.

Adam Sandler z ženo Jackie

Sedemnajstletna Sunny Sandler je med gostovanjem pri Jimmyju Fallonu delila zabaven spomin iz otroštva, ki dobro ponazarja, kako močno sta s starejšo sestro Sadie občudovali svojega očeta. Kot deklici sta namreč pogosto posnemali njegov značilni slog. Oblekli sta njegove prevelike majice in široke kratke hlače ter se pretvarjali, da sta Adam Sandler, so zapisali na portalu People.

Ob tem pa nista posnemali le njegovega načina oblačenja. Sunny je razkrila, da je imel njen oče tudi precej nenavadno navado, ki se jima je takrat zdela povsem običajna.

Skakali sva v bazen z nogavicami, ker jih je tako nosil tudi oče, je v smehu povedala.

Ko jo je Fallon vprašal, ali si je Adam nogavice nato vendarle sezul, je pojasnila, da jih je snel šele v vodi. Iz njih je izlil vodo, hčerki pa sta jih nato uporabili za igro v bazenu. Sunny je v šali dodala, da je bilo to nekaj povsem običajnega v njihovi družini.

Adam Sandler z dolgoletno soprogo Jackie in hčerkama Sunny in Sadie.
Adam Sandler z dolgoletno soprogo Jackie in hčerkama Sunny in Sadie.FOTO: Profimedia

Otroci pogosto posnemajo starše bolj, kot se zavedamo

Če prav se marsikomu zdi skakanje v bazen z nogavicami nenavadno, je bila to očitno ena od številnih družinskih posebnosti, ki sta se jih Sunny in Sadie iz otroštva spomnili z nasmehom.

Njuna reakcija pravzaprav ni nič neobičajnega. Psihologi namreč poudarjajo, da otroci že od zgodnjega otroštva posnemajo vedenje staršev in drugih pomembnih odraslih oseb. Na ta način se učijo, kako deluje svet okoli njih, hkrati pa gradijo občutek povezanosti z ljudmi, ki jih občudujejo.

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Adam Sandler ostaja zvest svojemu slogu

Kot pravi People, je Adam Sandler sicer že vrsto let znan po sproščenem in nekonvencionalnem načinu oblačenja. Medtem ko številni hollywoodski zvezdniki tudi v zasebnem življenju prisegajo na skrbno izbrane modne kombinacije, Sandler pogosto izbere udobje pred eleganco.

Njegove prevelike majice, športne kratke hlače in udobni puloverji so postali skoraj njegov zaščitni znak. Na družbenih omrežjih se je zanj celo uveljavil izraz Sandlercore, s katerim oboževalci opisujejo njegov sproščen in brezskrben modni slog.

To je dokazal tudi letos, ko se je na premieri filma Office Romance pojavil v prevelikem oranžnem puloverju s kapuco, svetlo modrih hlačah in pisanih športnih copatih. Čeprav je njegova oprava na družbenih omrežjih sprožila številne komentarje, so številni oboževalci poudarili, da ga imajo radi prav zato, ker se ne poskuša prilagajati hollywoodskim pričakovanjem.

Prav zaradi takšne pristnosti velja za enega najbolj priljubljenih hollywoodskih igralcev. Njegove hčerke pa očitno ne navdušuje le njegova filmska kariera, temveč tudi vsakdanje navade, ki ustvarjajo nepozabne družinske spomine.

Vir: People

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