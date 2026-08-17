Kaj je Adam Sandler počel v bazenu? Hčerka je razkrila nepričakovano podrobnost

Sedemnajstletna Sunny Sandler je med gostovanjem pri Jimmyju Fallonu delila zabaven spomin iz otroštva, ki dobro ponazarja, kako močno sta s starejšo sestro Sadie občudovali svojega očeta. Kot deklici sta namreč pogosto posnemali njegov značilni slog. Oblekli sta njegove prevelike majice in široke kratke hlače ter se pretvarjali, da sta Adam Sandler, so zapisali na portalu People.

Ob tem pa nista posnemali le njegovega načina oblačenja. Sunny je razkrila, da je imel njen oče tudi precej nenavadno navado, ki se jima je takrat zdela povsem običajna.

Skakali sva v bazen z nogavicami, ker jih je tako nosil tudi oče, je v smehu povedala.

Ko jo je Fallon vprašal, ali si je Adam nogavice nato vendarle sezul, je pojasnila, da jih je snel šele v vodi. Iz njih je izlil vodo, hčerki pa sta jih nato uporabili za igro v bazenu. Sunny je v šali dodala, da je bilo to nekaj povsem običajnega v njihovi družini.