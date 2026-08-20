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Tako velika sta že sinova Justina Timberlaka

E.S.
Novice 0
20. 08. 2026 04.00

Justin Timberlake in Jessica Biel sodita med tiste zvezdniške starše, ki svoje otroke le redko postavljajo v središče pozornosti. Prav zato je nova objava priljubljenega glasbenika na družbenih omrežjih med oboževalci vzbudila veliko zanimanja.

Jessica Biel in Justin Timberlake

Pevec je namreč delil utrinke svojega poletja, na fotografijah pa sta se pojavila tudi njegova sinova, 11-letni Silas in 6-letni Phineas. Kot poroča People, je Timberlake na Instagramu objavil serijo fotografij, ki prikazujejo različne trenutke zadnjih mesecev. Med njimi so tudi redki družinski prizori, ki ponujajo kratek vpogled v življenje štiričlanske družine.

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Poletje v znamenju družinskih dogodivščin

Na eni od fotografij je mogoče videti mlajšega Phineasa, ki radovedno kuka izza velikanske sladoledne kupe, medtem ko na drugi v kavbojskem klobuku spremlja rodeo dogodek. People piše, da je Justin delil tudi prikupen trenutek z golf igrišča, kjer se s sinom sprehajata drug ob drugem z ujemajočo se golf opremo.

V objavi se pojavi tudi starejši sin Silas. Na enem od posnetkov družina raziskuje Mercer Labs v New Yorku, na drugem pa oba dečka stojita ob očetu in skozi okno opazujeta razgled. Fotografije so številne oboževalce spodbudile k ugotavljanju, kako hitro odraščata sinova enega najbolj znanih hollywoodskih parov.

Objavo je pevec pospremil s preprostim zapisom: "Been outside" oziroma "Bili smo zunaj."

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Zasebnost otrok postavljata na prvo mesto

 Justin Timberlake in Jessica Biel že vrsto let skrbno varujeta zasebnost svojih otrok. Tudi tokrat obraza dečkov nista jasno vidna, saj starša dosledno pazita, koliko družinskega življenja delita z javnostjo.

Timberlake je o tem spregovoril že pred leti. Kot navajajo tuji mediji, si z ženo želita, da bi lahko njuna otroka čim dlje uživala običajno otroštvo brez dodatnih pritiskov, ki jih pogosto prinaša slava staršev. V podkastu Armchair Expert je pojasnil, da skušata najti ravnovesje med normalnim družinskim življenjem in zaščito zasebnosti svojih sinov, so zapisali pri Ok!.

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Očetovstvo mu pomeni največ

Čeprav ga javnost pozna predvsem kot glasbenika, igralca in nekdanjega člana skupine NSYNC, Justin pogosto poudarja, da je njegova najpomembnejša vloga prav vloga očeta.

Ob letošnjem dnevu očetov je na družbenih omrežjih zapisal, da ga vsako leto znova prevzame občutek hvaležnosti, ko opazuje, kako njegova sinova odraščata in postajata svoji osebnosti. Dodal je, da ju ima rad bolj, kot bosta kadarkoli vedela.

Njegove besede je dopolnila tudi Jessica Biel. Kot poroča E! News, ga je ob dnevu očetov opisala kot očeta, ki običajne trenutke spreminja v pustolovščine, se ne boji čustvenih pogovorov in je vedno popolnoma predan svoji družini. Zapisala je tudi, da sta njuna sinova srečna, da ga lahko kličeta oče.

Justin Timberlake in Jessica Biel
Justin Timberlake in Jessica BielFOTO: Profimedia
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Skupaj že skoraj 14 let

Justin Timberlake in Jessica Biel sta se poročila leta 2012. Tri leta pozneje sta dobila prvega sina Silasa, leta 2020 pa se je družini pridružil še Phineas. Njegovo rojstvo sta dolgo uspešno skrivala pred javnostjo, zato je novica o prihodu drugega otroka v medijih odmevala šele nekaj mesecev pozneje.

Čeprav par sodi med najbolj prepoznavne družine v svetu zabavne industrije, ostaja jasno, da največjo vrednost pripisujeta preprostim skupnim trenutkom. Prav zato oboževalce vedno znova razveselijo redki utrinki, ki pokažejo, kako danes živita njuna sinova in kako pomembno mesto ima družina v življenju slavnega glasbenika.

Viri: People, Ok!, E! News

Justin Timberlake Jessica Biel slavni otroci poletje
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