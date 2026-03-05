Zdrava juha, ki se prileže k družinskemu kosilu

Sestavine za 4 osebe:

500 gramov kopriv

1 por

2 stroka česna

30 gramov masla

8 dl zelenjavne jušne osnove

1,5 dl sladke smetane

1 ščepec soli

1 ščepec popra

Priprava:

1. Osmukamo in operemo koprive. Za pet minut jih namočimo v vrelo slano vodo in jih odcedimo, oplaknemo z mrzlo vodo in ožamemo. Ožete sesekljamo in shranimo na toplo. Očistimo por in ga sesekljamo na drobne koščke.

2. V večji kozici razpustimo maslo in na njem približno pet minut pražimo por. Nato dodamo koprive in jih med stalnim mešanjem dušimo še deset minut. Zalijemo s toplo jušno osnovo in na šibkem ognju kuhamo še približno 10 minut.

3. S paličnim mešalnikom zmešamo sestavine v gladko kremno juho. Dodamo sladko smetano, poper in sol.