Zdrava juha, ki se prileže k družinskemu kosilu

Sestavine za 4 osebe:
500 gramov kopriv
1 por
2 stroka česna
30 gramov masla
8 dl zelenjavne jušne osnove
1,5 dl sladke smetane
1 ščepec soli
1 ščepec popra
Priprava:
1. Osmukamo in operemo koprive. Za pet minut jih namočimo v vrelo slano vodo in jih odcedimo, oplaknemo z mrzlo vodo in ožamemo. Ožete sesekljamo in shranimo na toplo. Očistimo por in ga sesekljamo na drobne koščke.
2. V večji kozici razpustimo maslo in na njem približno pet minut pražimo por. Nato dodamo koprive in jih med stalnim mešanjem dušimo še deset minut. Zalijemo s toplo jušno osnovo in na šibkem ognju kuhamo še približno 10 minut.
3. S paličnim mešalnikom zmešamo sestavine v gladko kremno juho. Dodamo sladko smetano, poper in sol.
Dodatni nasveti:
Kot prilogo k juhi lahko postrežemo popečene kruhke. Juha bo najboljša, če bomo uporabili mlade koprivne poganjke.
