Zdrava juha, ki se prileže k družinskemu kosilu

Recepti za malčke
05. 03. 2026 04.00

Osvežujoča spomladanska juha za poživljanje in očiščevanje telesa po dolgih zimskih dneh.

Juha

Sestavine za 4 osebe:

500 gramov kopriv
1 por
2 stroka česna
30 gramov masla
8 dl zelenjavne jušne osnove
1,5 dl sladke smetane
1 ščepec soli
1 ščepec popra

Priprava:

1. Osmukamo in operemo koprive. Za pet minut jih namočimo v vrelo slano vodo in jih odcedimo, oplaknemo z mrzlo vodo in ožamemo. Ožete sesekljamo in shranimo na toplo. Očistimo por in ga sesekljamo na drobne koščke.

2. V večji kozici razpustimo maslo in na njem približno pet minut pražimo por. Nato dodamo koprive in jih med stalnim mešanjem dušimo še deset minut. Zalijemo s toplo jušno osnovo in na šibkem ognju kuhamo še približno 10 minut.

3. S paličnim mešalnikom zmešamo sestavine v gladko kremno juho. Dodamo sladko smetano, poper in sol.

Juha iz kopriv vsebuje veliko vitaminov in mineralov.
Juha iz kopriv vsebuje veliko vitaminov in mineralov. FOTO: Adobe Stock

 

Dodatni nasveti:

Kot prilogo k juhi lahko postrežemo popečene kruhke. Juha bo najboljša, če bomo uporabili mlade koprivne poganjke.

Več receptov najdete na spletni strani Okusno.je.

 

juha iz kopriv kopriva koprive recept okusno ideja kosilo priprava sestavine dodatni nasveti
