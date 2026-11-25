Jimmy Carr je najprej pojasnil, da za dobrimi šalami ne stoji zgolj prirojen občutek za humor. Potrebni so delo, vaja in vztrajnost. Njegovo sporočilo je bilo jasno. Trud in izpopolnjevanje spretnosti bosta vedno premagala talent, ki ga ne spremlja dovolj dela. A tu se njegov odgovor ni končal. Mladostniku je pojasnil, da so za ustvarjalnost izjemno pomembni tudi radovednost, branje, izobraževanje in zanimanje za svet okoli sebe. Bolj ko človek bere, spoznava različne ljudi, ideje in področja, več povezav lahko ustvari v svoji glavi. Iz teh povezav se rojevajo nove ideje, drugačni pogledi in tudi dobre šale.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Dobre ideje se ne pojavijo iz nič

Komik je s svojim odgovorom opozoril na nekaj, kar pogosto pozabljamo. Ustvarjalnost ni zgolj prirojen dar, s katerim se nekateri rodijo, drugi pa ne. Je tudi rezultat tega, koliko smo pripravljeni raziskovati, se učiti in opazovati svet. "Zanimiv človek je najprej človek, ki ga zanimajo druge stvari," je bilo eno od sporočil njegovega razmišljanja. Če nas zanimajo različne teme, če beremo, poslušamo in si postavljamo vprašanja, imamo na voljo več gradiva za razmišljanje in ustvarjanje. Carr je pisanje šal primerjal tudi s sestavljanjem sestavljanke. Posamezne ideje, besede in opažanja je treba povezati na način, ki občinstvu razkrije nekaj nepričakovanega. Za takšno ustvarjanje pa potrebujemo veliko več kot zgolj občutek za humor.

Talent brez dela ne pomeni veliko

Najmočnejše sporočilo njegovega odgovora je bilo prav to, da talent ni zagotovilo za uspeh. Nekdo je lahko izjemno nadarjen, a če svojih sposobnosti ne razvija, vadi in vztraja tudi takrat, ko mu ne gre, lahko zaostane za človekom, ki je pripravljen trdo delati. To ne velja samo za komike. Enako velja za športnike, glasbenike, umetnike, učence in pravzaprav vsakogar, ki si želi v nečem postati boljši. Otrok, ki se uči igrati instrument, ne bo napredoval samo zato, ker ima posluh. Mlad nogometaš ne bo postal boljši samo zato, ker je hiter ali ima občutek za žogo. Tudi učenec, ki mu gre določeno področje dobro od rok, mora svoje znanje nadgrajevati. Prav zato je pomembno, da otrokom ne govorimo samo, kako nadarjeni so, temveč pohvalimo tudi njihov trud, vztrajnost, radovednost in pripravljenost, da poskusijo znova.

icon-expand Jimmy Carr je navdušil s svojim odgovorom. FOTO: Profimedia

Ni treba že pri 15 letih vedeti, kaj želiš postati

V pogovoru se je odprlo še eno pomembno vprašanje. Najstnik je namreč priznal, da še ne ve, kaj bi rad počel v življenju. Carr mu je odgovoril, da se mu s tem ni treba obremenjevati in da ima še dovolj časa, da odkrije, kaj ga zanima. Tudi to je sporočilo, ki bi ga morali slišati številni mladi. V času, ko se od otrok in mladostnikov pogosto pričakuje, da bodo že zelo zgodaj vedeli, kaj želijo postati, katere šole bodo izbrali in kakšno prihodnost si predstavljajo, je pomembno dovoliti tudi negotovost. Otroštvo in mladost sta namenjena raziskovanju, preizkušanju različnih stvari, učenju in odkrivanju lastnih interesov. Ni treba, da ima vsak otrok že pri 15 letih izdelan načrt za naslednjih 30 let. Carr je tako iz preprostega vprašanja o komediji ustvaril pogovor o pozornosti, radovednosti, učenju in življenjskih odločitvah. Posnetek je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih, številni gledalci pa so pohvalili predvsem njegovo premišljenost in način, kako je mladostniku namenil čas ter mu odgovoril brez pokroviteljstva.