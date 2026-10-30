Presenetila vse, pričakuje že sedmega otroka

Jessa Duggar Seewald in njen mož Ben Seewald sta sporočila, da pričakujeta sedmega otroka. Novico je televizijska osebnost delila med gostovanjem v podkastu Unplanned Podcast, kjer je razkrila, da je noseča šest tednov. Kot poroča revija People, je novica presenetila celo voditelja oddaje. "Pravzaprav spet pričakujeva otroka," je povedala Jessa, nato pa dodala, da je noseča šest tednov in da gre za njunega sedmega otroka.

Starša sta že šestim otrokom

Jessa in Ben sta poročena od leta 2014 in sta že starša šestih otrok. Skupaj imata sinove Spurgeona Elliota, Henryja Wilberforcea, Georgea Augustina in Edwarda Owna ter hčerki Ivy Jane in Fern Elliano. Kot navaja People, se je njun najmlajši sin Edward Owen rodil leta 2025. Družina Duggar je zaslovela z resničnostnim šovom 19 Kids and Counting, ki je spremljal vsakdanje življenje velike konservativne družine. Jessa je bila ena najbolj prepoznavnih članic oddaje in je tudi po koncu predvajanja ostala dejavna na družbenih omrežjih in YouTubu, piše People.

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O veliki družini je govorila že pred poroko

Želja po veliki družini pri Jessi ni nič novega. Kot je pred leti povedala za People, sta se z Benom o številnih otrocih pogovarjala že pred poroko. Takrat je dejala, da si želita veliko družino in da sta razmišljala tudi o posvojitvi. Lani je Jessa odgovarjala tudi na kritike zaradi svoje številčne družine. V videu, objavljenem na YouTubu, je pojasnila, da večino negativnih komentarjev prejme prek spleta, v resničnem življenju pa se s takšnimi odzivi redko srečuje.

Nosečnost razkrila na poseben način

Kot poroča Us Weekly, sta zakonca v podkastu razkrila tudi nekaj podrobnosti o tem, kako je Ben izvedel za novo nosečnost. Jessa mu je med igro golfa poslala fotografijo pozitivnega nosečniškega testa. Ben je priznal, da je bil sprva presenečen, nato pa je veselo novico delil tudi z družinskimi člani.

Za 33-letno Jesso in njenega moža bo to sedmi otrok, prihod novega družinskega člana pa je med oboževalci že sprožil številne čestitke in dobre želje.