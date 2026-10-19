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Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Jesenske počitnice na OTO bodo polne zabave

M.S.
Novice 0
19. 10. 2026 04.00

Jesenske počitnice bodo letos še posebej zabavne! Na programu OTO se od 23. do 31. oktobra obeta prava filmska poslastica za najmlajše. Otroci bodo lahko uživali v priljubljenih animiranih uspešnicah, se družili z junaki Ledene dobe, zapeli skupaj z nastopajočimi v filmu Zapoj! in se ob koncu meseca prepustili še čarovniškemu vzdušju.

Ledena doba 4
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Jesenske počitnice so odlična priložnost za družinsko druženje, sproščanje in uživanje v najljubših risankah. Tudi letos bo za pestro dogajanje poskrbel program OTO, ki pripravlja kar devet večerov animiranih filmov, polnih smeha, pustolovščin in nepozabnih junakov.

Zapoj 2.
Zapoj 2.FOTO: 24ur.com
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Od 23. do 31. oktobra bodo otroci vsak večer ob 19.30 lahko spremljali priljubljene animirane filme, ponovitve pa bodo na sporedu naslednji dan ob 13. uri.

Filmski spored jesenskih počitnic na OTO. Filmi bodo na sporedu vsak večer ob 19.30, ponovitve pa naslednji dan ob 13.00.

23. oktober: Buffalo Kids

24. oktober: Zapoj! (Sing)

25. oktober: Zapoj! 2 (Sing 2)

26. oktober: Garfield: A Tail of Two Kitties

27. oktober: Ledena doba: Trk svetov (Ice Age: Collision Course)

28. oktober: Ledena doba 2: Otoplitev (Ice Age: The Meltdown)

29. oktober: Ledena doba 3: Zora dinozavrov (Ice Age: Dawn of the Dinosaurs)

30. oktober: Ledena doba 4: Celinski premiki (Ice Age: Continental Drift)

31. oktober: Lorax

Garfield 2
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Noč čarovnic bo na OTO še posebej čarobna

Zadnji oktobrski dan bo na programu OTO posvečen tudi noči čarovnic. V soboto, 31. oktobra, bodo najmlajši lahko uživali v posebnem izboru risank s čarovniško tematiko.

Tematske risanke bodo na sporedu v treh sklopih:

Od 6.00 do 8.00

Od 14.15 do 15.15

Od 20.50 do 21.30

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Ne glede na to, ali imajo vaši najmlajši raje zabavne živalske junake, glasbene pustolovščine ali čarovniške zgodbe, bo letošnji počitniški program OTO ponudil veliko razlogov za prijetno družinsko druženje pred televizijskimi zasloni. Pripravite kokice, udobno se namestite in uživajte v jesenskih filmskih večerih na OTO!

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