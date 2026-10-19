Jesenske počitnice na OTO bodo polne zabave

Jesenske počitnice so odlična priložnost za družinsko druženje, sproščanje in uživanje v najljubših risankah. Tudi letos bo za pestro dogajanje poskrbel program OTO, ki pripravlja kar devet večerov animiranih filmov, polnih smeha, pustolovščin in nepozabnih junakov.
Filmski spored jesenskih počitnic na OTO. Filmi bodo na sporedu vsak večer ob 19.30, ponovitve pa naslednji dan ob 13.00.
23. oktober: Buffalo Kids
24. oktober: Zapoj! (Sing)
25. oktober: Zapoj! 2 (Sing 2)
26. oktober: Garfield: A Tail of Two Kitties
27. oktober: Ledena doba: Trk svetov (Ice Age: Collision Course)
28. oktober: Ledena doba 2: Otoplitev (Ice Age: The Meltdown)
29. oktober: Ledena doba 3: Zora dinozavrov (Ice Age: Dawn of the Dinosaurs)
30. oktober: Ledena doba 4: Celinski premiki (Ice Age: Continental Drift)
31. oktober: Lorax
Noč čarovnic bo na OTO še posebej čarobna
Zadnji oktobrski dan bo na programu OTO posvečen tudi noči čarovnic. V soboto, 31. oktobra, bodo najmlajši lahko uživali v posebnem izboru risank s čarovniško tematiko.
Tematske risanke bodo na sporedu v treh sklopih:
Od 6.00 do 8.00
Od 14.15 do 15.15
Od 20.50 do 21.30
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