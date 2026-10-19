Jesenske počitnice na OTO bodo polne zabave

Jesenske počitnice so odlična priložnost za družinsko druženje, sproščanje in uživanje v najljubših risankah. Tudi letos bo za pestro dogajanje poskrbel program OTO, ki pripravlja kar devet večerov animiranih filmov, polnih smeha, pustolovščin in nepozabnih junakov.

icon-expand Zapoj 2. FOTO: 24ur.com

Od 23. do 31. oktobra bodo otroci vsak večer ob 19.30 lahko spremljali priljubljene animirane filme, ponovitve pa bodo na sporedu naslednji dan ob 13. uri.

Filmski spored jesenskih počitnic na OTO. Filmi bodo na sporedu vsak večer ob 19.30, ponovitve pa naslednji dan ob 13.00.

23. oktober: Buffalo Kids 24. oktober: Zapoj! (Sing) 25. oktober: Zapoj! 2 (Sing 2) 26. oktober: Garfield: A Tail of Two Kitties 27. oktober: Ledena doba: Trk svetov (Ice Age: Collision Course) 28. oktober: Ledena doba 2: Otoplitev (Ice Age: The Meltdown) 29. oktober: Ledena doba 3: Zora dinozavrov (Ice Age: Dawn of the Dinosaurs) 30. oktober: Ledena doba 4: Celinski premiki (Ice Age: Continental Drift) 31. oktober: Lorax

icon-expand Garfield 2 FOTO: 24ur.com

Noč čarovnic bo na OTO še posebej čarobna

Zadnji oktobrski dan bo na programu OTO posvečen tudi noči čarovnic. V soboto, 31. oktobra, bodo najmlajši lahko uživali v posebnem izboru risank s čarovniško tematiko.

Tematske risanke bodo na sporedu v treh sklopih:

Od 6.00 do 8.00 Od 14.15 do 15.15 Od 20.50 do 21.30

icon-expand Ledena doba 3 FOTO: 24ur.com