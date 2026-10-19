Zmagovalec iz šova Slovenija ima talent je drugič postal očka

V Instagramovi zgodbi je objavil posnetek, na katerem teče in pred seboj potiska otroški voziček. Ob njem je pripisal: "Ko si omejen s časom." S simpatično objavo je pokazal, kako je mogoče tudi v novih družinskih okoliščinah najti trenutek za gibanje.

Prihod novega družinskega člana prinese veliko veselja, pa tudi drugačno organizacijo vsakdana. Za starše, ki so radi aktivni, je lahko pravi izziv najti čas za trening, zato je Jernej s svojim posnetkom pokazal nekoliko drugačen pristop k rekreaciji.

Namesto da bi se odpovedal teku, je očitno združil prijetno s koristnim in se odpravil na pot kar z otroškim vozičkom. Njegova objava je tako predvsem simpatičen utrinek iz življenja očeta, ki se prilagaja novim družinskim obveznostim.

O tem, ali se je družina razveselila deklice ali dečka, in drugih podrobnostih veselega dogodka za zdaj še ni znanih informacij.