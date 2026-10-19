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Zmagovalec iz šova Slovenija ima talent je drugič postal očka

S.B.
Novice 0
19. 10. 2026 12.30

Plesalec in športni navdušenec Jernej Kozan, ki se ga spominjamo še iz priljubljenega domačega šova Slovenija ima talent, je še drugič postal očka, veselo novico pa je z nekaj humorja delil tudi s svojimi sledilci na Instagramu.

Jernej Kozan
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V Instagramovi zgodbi je objavil posnetek, na katerem teče in pred seboj potiska otroški voziček. Ob njem je pripisal: "Ko si omejen s časom." S simpatično objavo je pokazal, kako je mogoče tudi v novih družinskih okoliščinah najti trenutek za gibanje.

Jernej Kozan razveselil z novico.
Jernej Kozan razveselil z novico.FOTO: Instagram

Med očetovstvom in skrbjo za telesno pripravljenost

Prihod novega družinskega člana prinese veliko veselja, pa tudi drugačno organizacijo vsakdana. Za starše, ki so radi aktivni, je lahko pravi izziv najti čas za trening, zato je Jernej s svojim posnetkom pokazal nekoliko drugačen pristop k rekreaciji.

Namesto da bi se odpovedal teku, je očitno združil prijetno s koristnim in se odpravil na pot kar z otroškim vozičkom. Njegova objava je tako predvsem simpatičen utrinek iz življenja očeta, ki se prilagaja novim družinskim obveznostim.

O tem, ali se je družina razveselila deklice ali dečka, in drugih podrobnostih veselega dogodka za zdaj še ni znanih informacij.

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Gledalci so ga spoznali v šovu Slovenija ima talent

Jernej Kozan je širši javnosti postal znan kot udeleženec oddaje Slovenija ima talent, v kateri so tekmovalci predstavljali svoje posebne sposobnosti in navduševali občinstvo. Po televizijskem nastopu je ostal prepoznaven tudi med tistimi, ki spremljajo slovensko zabavno sceno.

Čestitke mladi družini ob novem poglavju!

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