Jan Oblak in Olga Danilović sta prvič postala starša

Za Janom Oblakom je izjemno posebno obdobje. Kapetan slovenske nogometne reprezentance in vratar madridskega Atletica naj bi namreč skupaj s partnerico, srbsko teniško igralko Olgo Danilović, pozdravil prihod prvega otroka. Novico so objavili tuji mediji, med drugim srbski Sportklub, medtem ko par rojstva za zdaj še ni uradno komentiral. Po poročanju omenjenega medija sta se športnika razveselila sina, ki naj bi mu dala ime Maksim.

Ljubezensko zgodbo sta dolgo skrivala

Jan Oblak in Olga Danilović veljata za enega najbolj zasebnih športnih parov v regiji. Čeprav se je o njuni zvezi že dolgo špekuliralo, sta svoje razmerje večinoma ohranjala stran od oči javnosti. Po poročanju medijev sta skupaj približno tri leta, letos pa sta svojo zvezo okronala tudi z zaroko. Prav zato novica o rojstvu prvega otroka ni presenetila le številnih navijačev, temveč tudi športno javnost, ki njuno zasebno življenje spremlja precej redko.

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Uspešna vsak na svojem področju

Medtem ko Jan Oblak še naprej velja za enega najboljših vratarjev na svetu, je uspešna tudi njegova izbranka. Olga Danilović je ena najbolj prepoznavnih srbskih teniških igralk in že več let nastopa na največjih teniških turnirjih. V zadnjem obdobju se je nekoliko umaknila s teniških igrišč. Kot poroča 24ur.com, je nazadnje nastopila februarja na turnirju v Romuniji, kjer je v drugem krogu izgubila proti Poljakinji Maji Chwalinski. Na drugi strani Jan Oblak z madridskim Atleticom nadaljuje uspešno sezono. Moštvo je v španskem prvenstvu nanizalo več zaporednih zmag in ostaja v boju za sam vrh lestvice.

Novo življenjsko poglavje