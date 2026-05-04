Zgodba, ki se je začela zaradi otrok, danes pa jo pozna cela Slovenija

Projekt Štartaj Slovenija v letošnji, 11. sezoni, izpostavlja Legendarnih 12: to so znamke, ki niso več zgolj izdelki, ampak del vsakdanjih ritualov Slovencev. Jure in Vanja sta med njimi. V videu spodaj lahko preverite, kako se spominjata svoje poti.

Ko te življenje potisne v neznano

Vsaka podjetniška zgodba ima svoj začetek, a redko katera se začne v okoliščinah, ki bi si jih kdo želel. Za Vanjo in Jureta je bil vstop v podjetništvo vse prej kot romantičen. "V podjetništvo sva vstopila v za naju v ne preveč prijetnem času, a naju je kljub temu vodilo upanje in optimizem," se spominjata. Njuna zgodba se je začela v trenutku, ko sta praktično čez noč ostala brez zaposlitve. Šestčlanska družina je ostala brez stabilnega vira prihodka, realnost pa ju je prisilila v razmislek, kako naprej. "Če gledava s te perspektive, naju je najbolj gnala preprosta skrb za eksistenco, zavedajoč se, da popravnega izpita ni. Enostavno sva si v svetu podjetništva morala zagotoviti svoj delček, svoj prostor." Blagovna znamka 4KIDSANDUS torej ni nastala naključno. Nastala je iz osebne potrebe. Kot starša štirih otrok z občutljivo kožo sta Vanja in Jure iskala rešitve tam, kjer jih pogosto zmanjka: v kombinaciji znanja, raziskovanja in narave. Njuna filozofija temelji na prepričanju, da je narava lahko izjemno učinkovita, če jo podpremo z znanostjo. Zato izdelki združujejo naravne sestavine in napredne formulacije, ki so rezultat dolgotrajnega testiranja. Vsaka sestavina ima svoj namen, vsak izdelek svojo zgodbo. Pomemben del njune identitete je tudi odgovornost do okolja. Že od začetka sta se zavestno odpovedala klasični plastični embalaži in se odločila za steklo in aluminij, ki ju je mogoče v celoti reciklirati. Tudi proizvodni proces temelji na hladni tehnologiji, ki ohranja učinkovitost sestavin in hkrati zmanjšuje porabo energije.

Štartaj Slovenija kot prelomnica

Čeprav sta svojo pot začela iz nič, je bil vstop v projekt Štartaj Slovenija eden ključnih trenutkov njune zgodbe. "Največji strah pred vstopom v šov je bil povezan s tem, da ne bi razočarala sebe in predvsem naših potencialnih kupcev." A kljub dvomom sta verjela v svojo idejo. Poseben trenutek, ki jima je za vedno ostal v spominu, je bil prihod ekipe Štartaj Slovenija z novico o izboru. "Čeprav sva nekako pričakovala, da je obisk te narave, pa je bil to trenutek, ki bo vedno ostal v lepem spominu. Trenutek, ki demonstrira, kako ostaneš brez besed." Ta trenutek ni pomenil le priznanja, ampak tudi začetek novega poglavja. Štartaj Slovenija je za mnoge podjetnike odskočna deska in za 4KIDSANDUS ni bilo nič drugače. "Vložka v promocijo, ki nam jo je zagotovil projekt Štartaj Slovenija, si naše malo podjetje nikakor ne more privoščiti. Prav iz naslova promocije so se kazalniki poslovanja podjetja močno dvignili." Prepoznavnost, ki sta jo pridobila, jima je odprla vrata v svet, ki ga prej nista poznala. A pravi občutek, da nista več le startup, je prišel nekoliko kasneje. "Ponosno lahko rečeva, da je bilo to takrat, ko so se na nas pričela obračati podjetja, ki so v našem malem podjetju videle potencial za proizvodnjo izdelkov za njihove blagovne znamke." To je bil trenutek, ko je njuno delo dobilo dodatno potrditev. Ne le pri kupcih, ampak tudi v industriji.

Učenje, ki nikoli ne preneha

Podjetniška pot ni ravna črta. Je proces učenja, prilagajanja in rasti. "Vztrajaj, vztrajaj... ne bo vedno z rožicami postlano, vendar bo na koncu, če so nameni pravi, trud vedno poplačan," pravita o lekciji, ki ju spremlja še danes. Njun pogled na podjetništvo se je skozi leta bistveno spremenil. "Na začetku podjetniške poti nisva niti pomislila, da nama pot ne bo uspela, zdaj po toliko letih vidiva, da sva imela, poleg marljivosti in entuziazma, tudi dobršno mero sreče. Če sva v tistem obdobju mislila, da je podjetništvo šprint, zdaj vidiva, da je to tek na zelo dolge proge, na katerih se pogosto znajdejo tudi ovire." Danes sta bolj previdna, bolj premišljena, a nič manj predana.

Ena izmed pomembnih potrditev kakovosti blagovne znamke je tudi dejstvo, da so izdelki 4KIDSANDUS še danes prisotni na policah trgovin SPAR in INTERSPAR. To pomeni, da so izdelki prestali najtežji test: test časa in zadovoljstva kupcev. Njihovi naravni šamponi, balzami, serumi, kreme in drugi izdelki so postali del vsakodnevnih ritualov mnogih uporabnikov.

A kljub temu Vanja in Jure ostajata prizemljena

"Vsaka pohvala je prijetna. Seveda smo zadovoljni s pozitivnimi izkušnjami uporabnikov naših izdelkov, še posebej pri uporabnikih, ki jim izdelki resnično pomagajo. Tudi kakšno morebitno negativno kritiko vzamemo za dobro in jo uporabimo kot spodbudo pri razvoju novih izdelkov." Njihov pristop ni prodajen, temveč iskren. Temelji na zaupanju, ki se gradi skozi izkušnje uporabnikov. Čeprav bi marsikdo pričakoval, da se podjetje osredotoča izključno na lastno blagovno znamko, je realnost nekoliko drugačna. "Če sva čisto poštena, prav veliko novih izdelkov za lastno blagovno znamko nismo razvijali, smo pa razvili ogromno novih produktov za druge blagovne znamke." A prihodnost prinaša nov zagon. "Kar se samega razvoja novih izdelkov tiče, bomo nekako ravno v tem časovnem obdobju izdali novo kozmetično linijo, ki bo nagovarjala mlajše generacije. V tem letu pa nas čaka zagotovo največji projekt, odkar imava podjetje, in to je selitev v povsem nov, moderen posloven prostor, s sodobno proizvodnjo in laboratorijem." To pomeni novo fazo rasti: tako na produktni kot na infrastrukturni ravni.

Ostati zvest samemu sebi

Kljub vsem spremembam Vanja in Jure verjameta, da sta v svojem bistvu ostala enaka. "Misliva, da sva še vedno ista poštena in skromna človeka, kot sva bila pred vstopom v šov, mogoče sva se naučila pogosteje reči ne." In morda je prav to ključ njunega uspeha. Na vprašanje, kaj bi svetovala sebi v času sodelovanja v šovu, odgovarjata preprosto: "Sprosti se, ne jemlji zadeve tako resno, vse bo v redu." Danes uspeh zanju nima več enakega pomena kot na začetku. "Da se ob koncu dneva še vedno brez slabe vesti uležeš v posteljo in mirno zaspiš."

