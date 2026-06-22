Renata Bohinc: "Pot ni bila lahka, a smo vztrajali"

Vsak starš ve, da šolska pot ni vedno enostavna. Pri nekaterih otrocih pa je še nekoliko bolj prepletena z izzivi, ki zahtevajo veliko potrpežljivosti, razumevanja in skupnega iskanja rešitev. Tako je bilo tudi pri Steli, ki je uspešno zaključila frizersko šolo, njena pot pa je bila zaznamovana z disleksijo in številnimi vzponi ter padci. Njena mama Renata Bohinc se spominja let, ko so kot družina skupaj iskali načine, kako Steli pomagati, jo razumeti in jo predvsem spodbujati, da ne obupa. Danes, ko je za njimi pomemben mejnik, se ozira nazaj na pot, ki je bila vse prej kot lahka, a je prinesla veliko več kot le zaključeno šolo. Z Renato smo se pogovarjali o tej poti, o družini, disleksiji in o tem, kako se iz izzivov rodi moč.

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Kako se danes, ob pogledu nazaj, spominjate začetkov Steline šolske poti?

Na začetku brezskrbno, po parih razredih pa sem postala zaskrbljena. Maj in Gaja sta namreč osnovno šolo opravljala brez težav, pri Steli pa so se pričele pojavljati velike težave: predvsem s koncentracijo.

Kdaj ste prvič začutili, da bo šolanje zanjo poseben izziv zaradi disleksije?

Že v vrtcu smo ugotovili, da ima izzive z motoriko, poslušnostjo. Npr. ko smo ji brali pravljice, je zelo hitro zaspala, predvsem pa je imela težave s koncentracijo in spominom. V tretjem razredu pa smo ugotovili, da ima pri razumevanju matematike in slovenščine zelo velike težave ter izzive z razumevanjem.

Kako se je vaše razumevanje disleksije spreminjalo skozi leta?

Na začetku sploh nismo vedeli, kaj se dogaja. Primož (moj bivši mož) in Stela sta obiskala šolsko svetovalko, kjer so nas napotili k socialni pedagoginji. Po parih testih so ugotovili, da ima disleksijo. Dandanes gledam na disleksijo popolnoma drugače zaradi izkušenj iz preteklosti. Pri ljudeh z disleksijo vidim dosti potenciala in talenta.

Ste kdaj imeli občutek nemoči in kako ste ga premagovali?

Na začetku nas je popolnoma prevzel občutek nemoči. Predvsem je to prizadelo mene, Primož se je lažje soočal s situacijo. Pričela sem se izobraževati o disleksiji, bilo je zelo težko obvladovati svoja čustva in sprejeti, da Stela potrebuje več časa in pozornosti pri učenju.

Kaj bi danes povedali staršem, ki se prvič srečujejo s podobno situacijo?

Hmm. Prvo kot prvo: ne obupajte, potrebno je veliko potrpljenja, razumevanja ter spodbude ter pogovorov. Ves trud pri pomoči ne bo zaman.

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V zapisu ob zaključku Stelinega šolanja omenjate pomembne ljudi (Maj, Gaja, Bine, Borut, oče v zgodnjih letih). Kako pomembna je bila ta mreža podpore?

Zelo. Kadar sem bila v službi, so oni vskočili ter Steli pomagali pri učenju in razumevanju šolskih vsebin. Pomagali so ji pri branju, računanju, vajah za koncentracijo.

Kako ste doživljali trenutke, ko je Stela želela odnehati?

Sprva me je prevzel občutek obupa. Želela sem odnehati, ampak sem vztrajala, saj sem globoko v sebi vedela, da Stela zmore. Po nesreči, ki jo je doživela pri smučarskih skokih, sem v njenih očeh zaznala borbenost, vztrajnost in odločnost.

Kako danes gledate na njen zaključek frizerske šole, kaj vam ta dosežek pomeni osebno?

Zelo veliko. Občutek ponosa. Zelo sem ponosna na Stelo, prav tako tudi na Gajo in Maja.

Če pogledate nazaj: katere njene lastnosti so bile ključne za to, da je vztrajala?

Predvsem trma in vztrajnost.

Kaj bi danes povedali Steli, ne kot mama, ampak kot ženska, ki je spremljala njeno pot?

Da je že pri njenih letih že veliko doživela in da je za svoja leta zelo odrasla in odgovorna. Naj samo ostane takšna še naprej in naj ostane prijazna.

Kaj si želite, da bi bralci najbolj odnesli iz vaše zgodbe?