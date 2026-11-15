Nekoč je ob dveh inkubatorjih upala na boljši jutri. Danes jo "skrbijo" domače naloge in otroški prepirčki

Adam in Žan sta poleti dopolnila sedem let. Po eni strani sta si podobna, po drugi pa tako različna, da njuna mamica Petra Znoj včasih težko verjame, da sta šest (od predvidenih devetih) mesecev preživela v istem trebuhu. "Adam je pravi mali raziskovalec, vedno v gibanju, poln energije in idej. Žan je nekoliko bolj premišljen, natančen in pozoren na podrobnosti. Kar eden naredi na hitro, bo drugi najprej dobro preučil. In seveda imata oba svoje zelo jasno izdelano mnenje o praktično vsem. Njuna povezanost je nekaj posebnega. Znata biti najboljša prijatelja, zaveznika pri vseh mogočih neumnostih, čez pet minut pa se lahko skregata zaradi stvari, ki še minuto prej nobenega ni zanimala. Ampak ko gre zares, držita skupaj," ju opiše. Njihov vsakdan je danes precej običajen, kar se Petri Znoj glede na njun začetek življenja še danes zdi nekaj izjemnega: "Šola, služba, domače naloge, igra, kolesarjenje, večerni rituali in seveda neizogibno pregovarjanje, kdo bo kaj naredil prvi. Ne bom rekla, da je vedno idilično. Včasih je glasno, naporno, kaotično in zvečer komaj čakam, da zaspita. Potem pa ju grem pogledat, kako spita, in se spomnim, da sem nekoč sedela ob dveh inkubatorjih in si želela samo tega, da bi ju nekoč lahko odpeljala domov. Da bi imeli čisto običajno življenje. In danes ga imamo. Z vsem lepim in napornim, kar spada zraven." Pred sedmimi leti pa se ji je povsem običajen družinski vsakdan zdel zelo oddaljen. A upanje v njej nikoli ni ugasnilo. Petra Znoj, mamica dvojčkov, ki sta se rodila prezgodaj, novinarka ter idejna vodja in avtorica projekta in knjig "Junaki prvega nadstropja", je ob svetovnem dnevu nedonošenčkov spregovorila o poti od nosečnosti in prezgodnjega rojstva Adama in Žana do življenja, ki ga družina živi danes.

icon-expand Ob prvih neprecenljivih skupnih trenutkih FOTO: osebni arhiv

Kako ste si predstavljali nosečnost z dvojčkoma, porod in prve skupne dni z njima? Je nosečnost potekala brez posebnosti ali so se že prej pojavili znaki, da bi se dvojčka lahko rodila prezgodaj?

Mislim, da si nobena ženska, ko izve, da je noseča, ne predstavlja, da bo prve tedne materinstva preživela na oddelku za intenzivno nego novorojenčkov. Tudi jaz sem imela v glavi precej drugačno zgodbo. Predstavljala sem si, kako bom z velikim trebuhom pričakovala porod, pripravljala oblačilca, urejala vse potrebno za prihod dveh dojenčkov in potem domov prinesla dva majhna fantka. A je bila že sama nosečnost precej drugačna, kot sem si jo predstavljala. Prve tri mesece sem praktično ves čas bruhala, potem pa so se začele še druge težave. Že na začetku nosečnosti so mi zdravniki pojasnili, kaj vse gre lahko pri dvojčkih narobe. In verjemite, seznam ni bil ravno kratek. Nosečnost z dvojčki je namreč lahko precej bolj zapletena, kot si večina ljudi predstavlja. Zaradi tveganj sem imela na vsaka dva tedna preglede tudi v ljubljanskem UKC in skoraj na vsakem se je pojavilo nekaj novega. Enkrat je bilo preveč plodovnice, drugič premalo, potem so bili zmanjšani pretoki, diskordantna rast oziroma razlika v rasti med dvojčkoma, pojavili pa so se tudi začetni znaki sindroma transfuzije od dvojčka k dvojčku (TTTS). Skratka, vedno znova je bilo nekaj, zaradi česar me je skrbelo. Namesto da bi se veselila naslednjega pregleda, sem se ga bala. Vsakič sem upala, da bom končno slišala, da je vse v redu, pa je skoraj vedno sledila kakšna nova skrb. Mislim, da si pred nosečnostjo sploh nisem predstavljala, kako zelo napornih in stresnih je lahko teh devet mesecev. Oziroma v mojem primeru niti toliko. Seveda sem vedela, da se dvojčki pogosto rodijo pred predvidenim datumom poroda. To je nekako splošno znano. Ampak zanimivo je, da kljub vsem zapletom nisem zares razmišljala o tem, da bi se moja dva lahko rodila tako zelo prezgodaj. Bolj me je skrbelo, kaj bo pokazal naslednji ultrazvok in ali se oba dobro razvijata. Še vedno sem si predstavljala, da bom imela čas pripraviti vse za njun prihod, da bom z velikim trebuhom odštevala zadnje tedne in se spraševala, kako bom sploh zmogla z dvema dojenčkoma naenkrat. Potem pa sta se Adam in Žan rodila v 29. tednu nosečnosti, približno dva meseca in pol prezgodaj. In namesto da bi se učila, kako previjati, hraniti in uspavati dva novorojenčka, sem se znašla v svetu inkubatorjev, monitorjev, cevk in medicinskih izrazov, za katere prej sploh nisem vedela, da obstajajo. Če danes pogledam nazaj, se mi zdi, da sem skoraj celotno nosečnost preživela v strahu, da bo šlo kaj narobe. Pa vendar se kljub vsem opozorilom in zapletom nisem mogla zares pripraviti na to, kar nas je čakalo po njunem rojstvu.

icon-expand V ljubečem naročju. FOTO: osebni arhiv

Kako se spominjate trenutka, ko ste izvedeli oziroma začutili, da se bosta dvojčka rodila prezgodaj? Kaj se vam je takrat podilo po glavi in kako ste doživljali trenutke pred porodom?

Mislim, da se v takšnih trenutkih svet nekako ustavi. Naenkrat vse tisto, kar se ti je še včeraj zdelo pomembno, izgubi pomen. Ostane samo eno vprašanje: ali bosta moja otroka v redu? Sprejeli so me v ljubljansko porodnišnico, na oddelek E v četrtem nadstropju, kjer sem preživela dva dni. Zdravniki so spremljali stanje in čakali, ali se bodo pretoki morda vendarle izboljšali in bo dvojček A ponovno začel rasti. Čeprav sem vedela, da je situacija resna, sem do zadnjega upala, da se bo stanje izboljšalo in da bomo lahko porod še nekoliko odložili. Vsak dodaten dan v trebuhu je takrat pomenil ogromno. V teh dveh dneh sem ogromno časa preživela tudi na internetu. Iskala sem informacije o tem, kaj pomeni, če se otrok rodi v 29. tednu nosečnosti. Kako majhen je? Ali lahko sam diha? Kakšne so njegove možnosti za preživetje? Kakšne posledice lahko ima tako zgodnje rojstvo? Predvsem pa sem iskala zgodbe staršev, ki so že doživeli nekaj podobnega. Želela sem najti nekoga, ki bi mi povedal, kako je bilo, kaj jih je čakalo in kako so njihovi otroci danes. Potrebovala sem nekaj, česar bi se lahko oprijela. Nekaj, kar bi mi dalo upanje. Pa takšnih zgodb nisem našla. Vsaj ne takšnih, kot sem jih takrat potrebovala. In prav ta občutek, da si v tako težkem trenutku prepuščen predvsem svojim strahovom in vprašanjem, je bil kasneje eden glavnih razlogov, da sem ustanovila projekt "Junaki prvega nadstropja". Želela sem, da bi starši, ki se bodo nekoč znašli v podobni situaciji, lahko prebrali zgodbe drugih družin in vedeli, da niso sami. Ko slišiš, da se bosta otroka rodila tako zgodaj, si namreč niti ne znaš predstavljati, kaj to v resnici pomeni. V glavi se ti odpre tisoč vprašanj, na katera ti nihče ne more dati dokončnega odgovora. In čeprav sem bila ves čas nosečnosti zaradi številnih zapletov pripravljena na možnost, da gre lahko kaj narobe, mislim, da se na takšen trenutek ne moreš zares pripraviti. Najtežja je bila prav izguba občutka, da imam kakršen koli nadzor. Kot mama si želiš zaščititi svojega otroka. To se ti zdi nekaj najbolj naravnega na svetu. Potem pa se znajdeš v položaju, ko ne moreš storiti praktično ničesar. Svojih otrok ne moreš zadržati v trebuhu, ne moreš odločiti, kako se bo vse skupaj končalo, in ne moreš jima obljubiti, da bo vse v redu. Lahko samo zaupaš ljudem, ki vedo več kot ti, in upaš. In jaz sem res upala do zadnjega trenutka, da bomo dobili še nekaj časa. Da danes še ne bo tisti dan, ko se bosta morala roditi.

Kakšen je bil vaš prvi stik z dvojčkoma po rojstvu? Kako ste doživljali prve ure in dneve, ko sta bila v inkubatorjih oziroma na intenzivni negi? Je bilo mogoče biti ob obeh hkrati? Kaj vam je iz tistega obdobja najbolj ostalo v spominu?

Adam je ob rojstvu tehtal komaj 900 gramov, Žan pa 1500 gramov. Danes, ko gledam fotografije, se mi zdi skoraj neverjetno, da sta bila nekoč tako majhna. Prvič sem ju videla šele naslednji dan po porodu, saj sem morala najprej okrevati po carskem rezu. Do njiju so me odpeljali na invalidskem vozičku. In še dobro, da sem sedela, ker mislim, da me nihče ne bi mogel pripraviti na prizor, ki me je čakal. Vedela sem, da sta majhna, ampak dokler ne vidiš 900 gramov težkega otroka, si sploh ne znaš predstavljati, kako drobceno je to bitje. Ležala sta v inkubatorjih, obdana s cevkami, žičkami in monitorji. Bila sta tako majhna in krhka, da sem se ju skoraj bala dotakniti. Ljudje si pogosto predstavljajo, da je rojstvo otroka trenutek nepopisne sreče. Da ti otroka položijo na prsi, ga objameš, prešteješ njegove prstke in ga občuduješ. Pri nas se je materinstvo začelo precej drugače. Namesto da bi ju držala v naročju, sem ju gledala skozi steno inkubatorja. Namesto da bi poslušala njuno dihanje ob sebi, sem poslušala zvoke monitorjev. Namesto da bi se učila previjati in kopati svoja novorojenčka, sem se učila razumeti številke na zaslonih in ugotavljati, kaj pomeni posamezen alarm. Na srečo sta bila njuna inkubatorja postavljena drug ob drugem, tako da sem lahko bila ob obeh hkrati. To mi je ogromno pomenilo. Kmalu smo začeli tudi kengurujčkati, torej s stikom kože na kožo, ko otrok leži na prsih starša. Sprva sem imela pri sebi enega, potem drugega, kmalu pa sem lahko oba držala hkrati. In prav to je še danes eden mojih najlepših spominov iz porodnišnice. Ko sta oba ležala na mojih prsih, ko smo se končno lahko skupaj crkljali in sem ju lahko zares začutila ob sebi. Takrat sem imela prvič občutek, da smo res vsi trije skupaj, da sem lahko njuna mama tudi na način, kot sem si ga predstavljala. Čeprav moram priznati, da je bilo hkrati tudi precej strašljivo. Bila sta tako drobcena, da sem se ves čas bala, da bom kateremu kaj polomila. Nisem vedela, kako naj ju primem, kam naj položim roke, ali ju sploh lahko malo bolj stisnem k sebi. Običajno se starši bojijo, kako bodo prijeli novorojenčka, jaz pa sem imela dva, ki skupaj nista tehtala toliko kot en "normalen dojenček". Ampak počasi smo se navadili drug na drugega in ti trenutki so postali najlepši del naših dni. Na oddelku za intenzivno nego se zelo hitro naučiš, da je lahko nekaj, kar je za druge starše povsem samoumevno, zate velikanski dosežek. Da otrok samostojno diha. Da pridobi nekaj gramov. Da lahko za nekaj časa zapusti inkubator in ga končno stisneš k sebi. Veseliš se stvari, o katerih pred tem sploh nisi razmišljal. Mislim, da mi je iz tistega obdobja najbolj ostala prav ta mešanica občutkov. Po eni strani neizmeren strah in nemoč, ko gledaš svoja otroka, ki sta tako majhna in krhka, in veš, da bi zanju naredil vse na svetu, pa jima ne moreš pomagati na način, kot bi si želel. Po drugi strani pa neverjetna ljubezen, ponos in občudovanje, koliko moči je lahko v tako majhnem človeku. In čeprav je bilo tistih 50 dni zagotovo eno najtežjih obdobij mojega življenja, se jih ne spominjam samo po strahu. Spominjam se tudi topline njunih drobnih teles na svojih prsih, trenutkov, ko smo bili skupaj, in občutka, da smo kljub vsemu, kar se je dogajalo okoli nas, že od prvega dne družina.

icon-expand Povezana za vedno. FOTO: osebni arhiv

Kaj je bilo za vas kot mamico v prvih tednih in mesecih najtežje? Kako ste se spoprijemali s strahom, negotovostjo in čakanjem na vsak, tudi najmanjši napredek pri obeh?

Najtežja je bila negotovost. To, da nikoli nisi zares vedel, kaj bo prinesel naslednji dan. Ko imaš otroka na intenzivni negi, se tvoje življenje skrči na zelo majhen svet. Na inkubator, monitor, pogovor z zdravnikom in vprašanje, kako je otrok preživel noč. Na grame, mililitre in odstotke. In ker sem imela dva otroka, je bilo vsega dvojno. Dvojno veselje ob napredku, ampak tudi dvojna skrb. Lahko si bil vesel, ker je enemu šlo bolje, hkrati pa prestrašen zaradi drugega. Včasih si niti nisi dovolil veselja, ker nisi vedel, ali bo trajalo. Mislim, da sem takrat prvič zares razumela, kako lahko človek živi iz dneva v dan. Ne razmišljaš o naslednjem mesecu ali letu. Razmišljaš o tem, da bi bil jutrišnji dan vsaj tako dober kot današnji. Težko je bilo tudi to, da nisem mogla biti mama na način, kot sem si predstavljala. Nisem ju mogla preprosto vzeti v naročje, ko sem si to želela. Nisem ju mogla zaščititi pred vsemi neprijetnimi posegi. In ko sem odhajala z oddelka, sta ostala tam. Ob tem pa se pojavljajo tudi občutki, o katerih se premalo govori. Krivda, žalost, jeza, zavist, ko vidiš druge mamice, ki svoje otroke brezskrbno odpeljejo domov. In potem se počutiš krivo še zato, ker si sploh dovolila takšne misli.

Kdo ali kaj vam je takrat dajalo največ moči?

Moč sem črpala predvsem iz njiju. Iz vsakega najmanjšega napredka. In iz ljudi, ki so skrbeli zanju. Ko danes razmišljam o zdravstvenem osebju, se zavedam, kako pomembno je, da poleg strokovnosti staršem ponudijo tudi človeško besedo. Včasih lahko en sam stavek ali prijazen pogled pomeni ogromno.

icon-expand Na morju. FOTO: osebni arhiv

Kako ste doživeli prihod domov, ko sta se vam končno pridružila oba dvojčka? Je bil to predvsem trenutek neizmerne sreče in olajšanja ali so vas spremljali tudi novi strahovi in skrbi? Kako se je spremenilo življenje vaše družine po vrnitvi iz porodnišnice?

Po 50 dneh v porodnišnici smo končno lahko začeli naše življenje doma. To je bil trenutek, ki sem si ga tolikokrat predstavljala. Da bomo končno skupaj, brez inkubatorjev, brez bolnišničnih hodnikov in brez vsakodnevnega čakanja na novice. Ampak mislim, da se strahovi ne končajo tistega dne, ko zapustiš porodnišnico. Pravzaprav se nekateri takrat šele zares začnejo. V bolnišnici so bili okoli njiju zdravniki in medicinske sestre, ki so znali prepoznati vsako spremembo. Doma pa si naenkrat ti tisti, ki mora vedeti, ali je vse v redu. Spomnim se, kako drugače začneš gledati na povsem običajne stvari. Na otrokovo dihanje, hranjenje, spanje, pridobivanje teže. Stvari, ki jih drugi starši morda niti ne opazijo, lahko tebi povzročijo precej skrbi. Seveda pa je bilo doma tudi neizmerno lepo. Končno smo lahko bili družina na način, kot sem si ga želela. Brez omejitev obiskov, brez bolnišničnih pravil. Samo mi. In potem se je začela resničnost življenja z dvojčkoma. Dva dojenčka, dve hranjenji, dve previjanji, dve uspavanji. In običajno vsaj eden, ki je imel povsem drugačne načrte kot jaz. Mislim, da sem se takrat začela učiti še ene pomembne stvari: da je mogoče biti neizmerno hvaležen, ker sta otroka doma, in hkrati popolnoma izčrpan zaradi materinstva. Eno ne izključuje drugega.

icon-expand Slovesno in razigrano na prvi šolski dan. FOTO: osebni arhiv

Ko se danes ozrete nazaj, kako je prezgodnje rojstvo dvojčkov vplivalo na vas? Se vam zdi, da vas je izkušnja spremenila? Kaj vas je naučila in na kaj danes gledate drugače kot pred njunim rojstvom?

Zagotovo me je spremenila. Mislim, da po takšni izkušnji ne moreš več povsem enako gledati na življenje. Pred rojstvom otrok sem imela, tako kot verjetno večina ljudi, precej jasno predstavo o tem, kako naj bi se stvari odvijale. Potem pa se je zgodilo nekaj, na kar nisem imela nobenega vpliva, in sem se morala naučiti živeti z negotovostjo. Predvsem sem se naučila, da življenje zelo redko poteka po naših načrtih. In da to še ne pomeni, da iz njega ne more nastati nekaj lepega. Veliko bolj se zavedam, kako dragocene so stvari, ki jih imamo za samoumevne. Otrok, ki teka po igrišču. Otrok, ki se smeji. Otrok, ki te zjutraj zbudi, čeprav bi najraje spala še eno uro. Ampak ne bi rada ustvarjala vtisa, da sem zaradi te izkušnje postala nekakšna popolna, vedno potrpežljiva in hvaležna mama. Nisem. Še vedno me spravita ob živce, še vedno kdaj povzdignem glas in še vedno pridejo dnevi, ko imam vsega dovolj. In mislim, da je pomembno povedati tudi to. Ker imajo starši nedonošenčkov včasih občutek, da se zaradi vsega, kar so prestali, nikoli več ne smejo pritoževati nad običajnimi starševskimi težavami. Pa ni tako. Hvaležnost in utrujenost lahko obstajata hkrati. Največja sprememba pa je verjetno ta, da sem svojo izkušnjo želela spremeniti v nekaj, kar bi lahko pomagalo drugim. Tako so nastali "Junaki prvega nadstropja", projekt, skozi katerega pripovedujemo zgodbe nedonošenčkov in njihovih družin. Ker sem iz prve roke vedela, kako zelo potrebuješ občutek, da nisi sam. Da nekdo razume, kaj doživljaš. In da je nekje nekdo, ki je nekoč sedel ob inkubatorju, danes pa svojega otroka lovi po igrišču.

Kaj bi si v najtežjih trenutkih najbolj želeli slišati od nekoga, ki je že prehodil podobno pot?

Mislim, da bi si najbolj želela slišati, da me nekdo razume. Ne samo, da bo vse v redu, ker tega v resnici nihče ne more obljubiti. Želela bi si, da bi mi nekdo povedal, da je normalno, če me je strah. Da je normalno, če sem jezna, žalostna, prestrašena ali če se mi zdi vse skupaj krivično. Da mi ni treba biti ves čas močna. Staršem nedonošenčkov ljudje pogosto govorijo, naj bodo pozitivni, naj verjamejo, da bo vse dobro, naj bodo pogumni. Vem, da imajo dobre namene, ampak včasih takšne besede ustvarijo še dodaten pritisk. Kot da nimaš pravice do strahu, ker moraš biti močan za svojega otroka. Jaz bi si želela, da bi nekdo sedel poleg mene in rekel: "Vem, da je grozno. Vem, da te je strah. In ni ti treba danes razmišljati o vsem, kar vas še čaka. Dovolj je, da preživite današnji dan."

icon-expand Razigrana sedemletnika med sprehodom v parku. FOTO: osebni arhiv

Kaj občutite, ko danes pogledate svoja dvojčka? Kaj vam pomeni njun napredek in vse, kar ste skupaj doživeli? Kaj vas pri njiju najbolj osrečuje oziroma navdaja s ponosom?

Včasih ju pogledam in se mi zdi skoraj neverjetno, da sta to ista fantka, ki sem ju nekoč gledala skozi inkubator. Adam, ki je tehtal 900 gramov, danes teka, kolesari, raziskuje svet in ima energije za vsaj tri otroke. Žan, ki je ob rojstvu tehtal kilogram in pol, je postal radoveden, natančen fant, ki me pogosto preseneti s svojim razmišljanjem. Danes sta prvošolčka. Imata svoje prijatelje, zanimanja, želje in ideje o tem, kakšen bi moral biti svet. In vse bolj postajata samostojna človeka. Seveda sem ponosna na njun razvoj, na vse, kar sta dosegla, in na ovire, ki sta jih premagala. Ampak najbolj sem ponosna na to, kakšna človeka postajata. Ko vidim, da znata biti prijazna, da opazita stisko drugega, da pomagata prijatelju ali drug drugemu, se mi zdi to veliko pomembnejše od katerega koli razvojnega mejnika. In najbolj me osrečuje njuna brezskrbnost. To, da se lahko prepirata zaradi igrače, smejita neumnim šalam, načrtujeta dogodivščine in živita svoje otroštvo, ne da bi se zavedala, kako negotov je bil njun začetek. Včasih pomislim, kaj vse bi dala tista Petra izpred sedmih let, ki je sedela ob inkubatorju, da bi lahko samo za pet minut pogledala v prihodnost in videla, kakšna bosta danes. Mislim, da bi ji bilo precej lažje.

In ob koncu ... Če bi lahko nagovorili mamico in očka, ki pravkar doživljata, kar ste nekoč doživljali vi, kaj bi jima povedali? Kaj bi želeli, da vesta?

Najprej bi jima povedala, da mi je žal, da morata skozi to. Da vem, da si takšnega začetka starševstva nista predstavljala in da je povsem razumljivo, če sta prestrašena. Povedala bi jima, naj ne razmišljata preveč daleč v prihodnost. Vem, da je to skoraj nemogoče, ker si kot starš želiš odgovore. Želiš vedeti, ali bo otrok zdrav, ali bo hodil, govoril, obiskoval šolo, živel običajno življenje. Ampak na intenzivni negi se včasih moraš naučiti živeti po dnevih. Včasih celo po urah. Povedala bi jima, da imata pravico do vseh občutkov. Da smeta jokati, biti jezna, utrujena in prestrašena. Da jima ni treba biti pogumna vsak trenutek. In predvsem, da sta mama in oče že zdaj. Tudi če otroka še ne moreta držati v naročju. Tudi če ga lahko samo nežno pobožata skozi odprtino inkubatorja. Tudi če se jima zdi, da zanj ne moreta narediti ničesar. Njuna prisotnost, glas in dotik so pomembni. Želela bi tudi, da vesta, da nista sama. Da obstajajo drugi starši, ki poznajo ta strah, te dolge dneve in nešteto vprašanj. Da lahko poiščeta podporo in da to ni znak šibkosti. Ne bi jima obljubljala, da bo vse v redu, ker vem, da ima vsaka družina svojo zgodbo in da se vse žal ne končajo tako, kot si želimo. Bi jima pa povedala, da tudi v najtežjih trenutkih obstaja prostor za upanje. In da ni treba, da danes zmoreta vse. Dovolj je, da zmoreta današnji dan.

icon-expand Iz izkušnje Petre Znoj je nastala izdeja za ustanovitev projekta "Junaki prvega nadstropja" z zgodbami nedonošenčkov. FOTO: osebni arhiv

Junaki prvega nadstopja