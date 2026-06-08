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To je razlog, zakaj dolgo nista imela otrok

Klara Čampa
Intervju 0
08. 06. 2026 04.00

Začeti govoriti o neplodnosti ni enostavno – a prav iskrenost odpira prostor za razumevanje. Nika Mori je ena tistih, ki se ni odločila za tišino. Po štirih letih poti skozi IVF postopke danes odkrito govori o tem, kaj vse prinese takšna preizkušnja – za telo, misli in predvsem za partnerski odnos.

Nika Mori

IVF: Postopek, o katerem ljudje vedo premalo

Postopek zunajtelesne oploditve (IVF) je klasični postopek umetne oploditve. Gre za oploditev v laboratoriju, pod mikroskopom, na stekelcu oziroma v epruveti. Mnogi si IVF predstavljajo kot en postopek – v resnici pa gre za dolgotrajen proces, poln ponavljanj, pričakovanj in razočaranj. Vsak cikel zahteva fizično pripravo, hormonske terapije in predvsem psihično stabilnost.

Vsakič znova greš z upanjem, da bo tokrat uspelo. In vsakič znova moraš zdržati tudi možnost, da ne bo.

Več o izkušnji Nike Mori v spodnjem pogovoru:

Nika zelo iskreno izpostavlja nekaj, kar bi moralo biti osnova, a pogosto ni: iskrena komunikacija. Brez nje se lahko partnerja hitro oddaljita – vsak v svoji bolečini, vsak s svojimi strahovi.

Odprt pogovor, tudi takrat, ko je težko, je po njenem mnenju tisto, kar odnos ohrani – ali pa ga zlomi.

Osamljenost sredi množice

Čeprav so jima najbližji stali ob strani, priznava, da se je pogosto počutila osamljeno. Ne zato, ker ne bi imela podpore, ampak ker ljudje pogosto ne razumejo, kaj takšna pot res pomeni.

Ob tem pride še drugo breme – dobronamerni nasveti, ki jih prejemaš z vseh strani.

Sprosti se, pa bo ali ne razmišljaj toliko so stavki, ki jih sliši skoraj vsak par na tej poti – a redko pomagajo.

Dva dneva pred testom

Eden najbolj čustvenih trenutkov je bil tik pred testom nosečnosti. Partner ji je rekel, da se mu zdi, da je noseča, da je nekaj na njej drugačnega.

Nika Mori

Nikina preobrazba skozi celotno izkušnjo

Čeprav je bila pot težka, pravi, da ji je dala ogromno – o sebi, svojem telesu in odnosih.

- naučila se je potrpežljivosti

- spoznala, kako močna je lahko

- in predvsem, kako pomembno je, da imaš ob sebi partnerja, s katerim lahko govoriš o vsem

Sporočilo za vse, ki so na začetku poti

Nika ima za vse, ki danes stopajo na to pot, preprosto, a pomembno sporočilo:

Ne zapirajta se vase. Govorita. Tudi takrat, ko je najtežje.

Ker IVF ni le medicinski postopek – je čustvena preizkušnja, ki jo lahko preživita le skupaj.

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