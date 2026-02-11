Bibaleze.si
Žiga Florjan Sedevčič: "Hčerko moraš naučiti, na kaj ne sme pristajati"

M.S. , B.R.
Intervju 0
11. 02. 2026 13.10

36-letni Žiga Florjan Sedevčič je v prvem tednu življenja na Kmetiji pustil velik pečat. Med tekmovalci se je hitro uveljavil kot dober poznavalec številnih področij, njegovo znanje pa sega široko od filozofije do narave in vsakdanjih življenjskih izkušenj. Žiga je tudi predan oče 13-letne hčerke, ki ji želi predati pomembne življenjske vrednote ter jo naučiti samostojnosti, spoštovanja in poguma. Z njim smo se pogovarjali o očetovstvu, odgovornosti in izpostavljenosti v javnosti.

Žiga Florjan Sedevčič

Ste oče 13-letne hčerke. V kakšni luči se želite predstaviti pred njo?

"Ni stvar v tem, da se jaz želim predstaviti, ker to jaz sem. Jaz ne bom imel maske, ker sem to prerastel. Jaz sem takšen, kakršen sem, in takšen sem tudi pred svojo hčerko. Pomembno pa je, da je oče nekdo, ki ga bo hčerka iskala v bodočem partnerju. Zato ji tudi kdaj odprem vrata od avta in sem gentleman, ker otroka, sploh hčerko, moraš naučiti, na kaj ne sme pristajati."

Žiga Florjan Sedevčič
Žiga Florjan SedevčičFOTO: POP TV
Kakšen vzor ste svoji hčerki in katere vrednote ji želite predati za življenje?

"Ravno dva dni nazaj, ko sem se poslovil od nje, ker ne živimo skupaj, sem ji zaupal enega mojega malega viteza, prijatelja, ki ga lahko vedno pokliče in s katerim bo lahko trenirala. Rekel sem ji: "V tebi vidim svoje nianse. Si častna, viteška, kar za deklico ni nujno na prvem mestu, znaš se postaviti zase, imaš svoje stališče in to mi je všeč. Hodi po tej poti.""

Kako bi se opisali kot oče? Kakšen oče ste?

"Iz mojih čevljev je bolje, da vam jaz ne povem, kaj jaz mislim, kakšen sem kot oče, ker je moje življenje ogromen mozaik, in če pozabim vse to, to ni zgled za očeta. Ampak ko filtriram vse te stvari stran in se vprašam, kakšen sem samo kot oče, mislim, da je premalo viteštva med možmi, med dečki, samo to."

Žiga Florjan Sedevčič
Žiga Florjan SedevčičFOTO: Bibaleze.si

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Kako je komentirala vašo prijavo na Kmetijo?

"Ona je mladoletna, kar pomeni, da si jaz ne smem jemati pravice, da povem, kdo je. Zaobljubil sem se ji, da bom vedno razmišljal o njej, tako da bo to tudi občutila. Mislim, da mi ona ne rabi govoriti, kaj pričakuje od mene. Jaz sem tisti, ki mora pokazati, kaj se pričakuje od nekoga, ki se izpostavi na tak način. Zavedam se vseh posledic. Ukvarjam se z industrijo za odrasle, vem, kaj je šovbiznis, vem, kakšne so posledice tega in kje so pasti. Veselim se, da moj otrok ne gre po tej poti, in za to sem hvaležen."

V spodnjem videoposnetku si lahko ogledate celoten intervju z Žigo.

Žiga Florjan Sedevčič Kmetija očetovstvo vzgajanje vrednote oddaje POP TV vzgoja hčerka Pop TV
Kako preživeti izgubo otroka: Zgodba o žalovanju, ljubezni in podpori

