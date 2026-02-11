Žiga Florjan Sedevčič: "Hčerko moraš naučiti, na kaj ne sme pristajati"

Ste oče 13-letne hčerke. V kakšni luči se želite predstaviti pred njo?

"Ni stvar v tem, da se jaz želim predstaviti, ker to jaz sem. Jaz ne bom imel maske, ker sem to prerastel. Jaz sem takšen, kakršen sem, in takšen sem tudi pred svojo hčerko. Pomembno pa je, da je oče nekdo, ki ga bo hčerka iskala v bodočem partnerju. Zato ji tudi kdaj odprem vrata od avta in sem gentleman, ker otroka, sploh hčerko, moraš naučiti, na kaj ne sme pristajati."

Kakšen vzor ste svoji hčerki in katere vrednote ji želite predati za življenje?

"Ravno dva dni nazaj, ko sem se poslovil od nje, ker ne živimo skupaj, sem ji zaupal enega mojega malega viteza, prijatelja, ki ga lahko vedno pokliče in s katerim bo lahko trenirala. Rekel sem ji: "V tebi vidim svoje nianse. Si častna, viteška, kar za deklico ni nujno na prvem mestu, znaš se postaviti zase, imaš svoje stališče in to mi je všeč. Hodi po tej poti.""

Kako bi se opisali kot oče? Kakšen oče ste?

"Iz mojih čevljev je bolje, da vam jaz ne povem, kaj jaz mislim, kakšen sem kot oče, ker je moje življenje ogromen mozaik, in če pozabim vse to, to ni zgled za očeta. Ampak ko filtriram vse te stvari stran in se vprašam, kakšen sem samo kot oče, mislim, da je premalo viteštva med možmi, med dečki, samo to."

Kako je komentirala vašo prijavo na Kmetijo?

"Ona je mladoletna, kar pomeni, da si jaz ne smem jemati pravice, da povem, kdo je. Zaobljubil sem se ji, da bom vedno razmišljal o njej, tako da bo to tudi občutila. Mislim, da mi ona ne rabi govoriti, kaj pričakuje od mene. Jaz sem tisti, ki mora pokazati, kaj se pričakuje od nekoga, ki se izpostavi na tak način. Zavedam se vseh posledic. Ukvarjam se z industrijo za odrasle, vem, kaj je šovbiznis, vem, kakšne so posledice tega in kje so pasti. Veselim se, da moj otrok ne gre po tej poti, in za to sem hvaležen."

