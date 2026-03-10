Bibaleze.si
Jan Zore iz Kmetije: "Najtežje bo brez sina"

M.S.
Intervju 0
10. 03. 2026 12.13

Tekmovalec Kmetije Jan Zore se je pred vstopom v šov razgovoril o najtežjem delu snemanja. Čeprav ni zaskrbljen glede dela na posestvu, ga najbolj skrbi odsotnost od doma, še posebej od sina, ki ga bo med snemanjem zelo malo videl. Želi si, da bi sin nekoč videl življenje na kmetiji.

Jan Zore

Tekmovalec Jan Zore je pred vstopom v letošnjo sezono šova Kmetija iskreno spregovoril tudi o tem, kaj mu bo med snemanjem najtežje. Čeprav ga zahtevno delo na posestvu ne skrbi preveč, priznava, da bo odsotnost od družine velik izziv.

Jan Zore.
Jan Zore.FOTO: Zadovoljna.si
Na POP TV spremljajte novo sezono Kmetije od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.

"Težko bo zaradi sina, ker ga bom bolj malo videl, pa tudi zaradi nje," je povedal in s tem mislil na svojo partnerico. Čeprav bo njegova družina lahko spremljala njegovo pot na televiziji, ga ne skrbi, kako ga bo sin videl na zaslonu. "Ne, ker bom to, kar sem," pravi.

Žan in Jan Zore
Žan in Jan ZoreFOTO: Zadovoljna.si
Želite stopiti iz cone udobja in na lastni koži izkusiti, kaj zmorete brez udobja sodobnega sveta? Prijavite se v novo sezono Kmetije.

Od svoje izkušnje v šovu si želi predvsem, da bi sin nekoč videl življenje na kmetiji. "Rad bi, da pride pogledat. Že kot majhen ima rad bagerje, kmetije in živali. Sam se bo že naučil, ima dobro družino ob strani," je še dodal.

Jan Zore
Jan ZoreFOTO: POP TV
Nova sezona resničnostnega šova Kmetija je ponovno postregla z napetimi izzivi, taktikami in spreminjajočimi se zavezništvi med tekmovalci. Glasujte v anketi in izberite svojega favorita!

29-letna dvojčka Žan in Jan Zore sta v prvih dveh tednih na Kmetiji dokazala, da sta pridna, delavna in iznajdljiva fanta, ki se odlično znajdeta pri raznolikih kmečkih opravilih. Hitro sta si pridobila naklonjenost številnih članov družine, obenem pa so se med njima in dekleti že začele spletati prve ljubezenske vezi. Spodaj preverite, kdo sta dvojčka.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Jan Zore Kmetija starševstvo družina izkušnja
