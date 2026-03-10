Jan Zore iz Kmetije: "Najtežje bo brez sina"

Tekmovalec Jan Zore je pred vstopom v letošnjo sezono šova Kmetija iskreno spregovoril tudi o tem, kaj mu bo med snemanjem najtežje. Čeprav ga zahtevno delo na posestvu ne skrbi preveč, priznava, da bo odsotnost od družine velik izziv.

icon-expand Jan Zore. FOTO: Zadovoljna.si

"Težko bo zaradi sina, ker ga bom bolj malo videl, pa tudi zaradi nje," je povedal in s tem mislil na svojo partnerico. Čeprav bo njegova družina lahko spremljala njegovo pot na televiziji, ga ne skrbi, kako ga bo sin videl na zaslonu. "Ne, ker bom to, kar sem," pravi.

icon-expand Žan in Jan Zore FOTO: Zadovoljna.si

Od svoje izkušnje v šovu si želi predvsem, da bi sin nekoč videl življenje na kmetiji. "Rad bi, da pride pogledat. Že kot majhen ima rad bagerje, kmetije in živali. Sam se bo že naučil, ima dobro družino ob strani," je še dodal.

icon-expand Jan Zore FOTO: POP TV

