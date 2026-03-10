Jan Zore iz Kmetije: "Najtežje bo brez sina"

Tekmovalec Jan Zore je pred vstopom v letošnjo sezono šova Kmetija iskreno spregovoril tudi o tem, kaj mu bo med snemanjem najtežje. Čeprav ga zahtevno delo na posestvu ne skrbi preveč, priznava, da bo odsotnost od družine velik izziv.
"Težko bo zaradi sina, ker ga bom bolj malo videl, pa tudi zaradi nje," je povedal in s tem mislil na svojo partnerico. Čeprav bo njegova družina lahko spremljala njegovo pot na televiziji, ga ne skrbi, kako ga bo sin videl na zaslonu. "Ne, ker bom to, kar sem," pravi.
Od svoje izkušnje v šovu si želi predvsem, da bi sin nekoč videl življenje na kmetiji. "Rad bi, da pride pogledat. Že kot majhen ima rad bagerje, kmetije in živali. Sam se bo že naučil, ima dobro družino ob strani," je še dodal.
29-letna dvojčka Žan in Jan Zore sta v prvih dveh tednih na Kmetiji dokazala, da sta pridna, delavna in iznajdljiva fanta, ki se odlično znajdeta pri raznolikih kmečkih opravilih. Hitro sta si pridobila naklonjenost številnih članov družine, obenem pa so se med njima in dekleti že začele spletati prve ljubezenske vezi. Spodaj preverite, kdo sta dvojčka.
