Slovenca priznala, da sta si vedno želela več

Manca Andolšek
Intervju 0
24. 04. 2026 04.00

Pogovarjali smo se s Tino Berlec in Markom Kališnikom, ustanoviteljema blagovne znamke Mul'c. Njuna zgodba je zgodba o pogumu, prelomnicah in postopnem zorenju. V pogovoru sta razkrila, kaj ju je gnalo na začetku, kako sta doživljala prehod v podjetništvo in kaj danes pomeni uspeh, ko številke niso več edino merilo.

Mul’c instant

Projekt Štartaj Slovenija v letošnji, 11. sezoni, izpostavlja Legendarnih 12: to so znamke, ki niso več zgolj izdelki, ampak del vsakdanjih ritualov slovenskih gospodinjstev. Mark in Tina sta med njimi. V videu spodaj lahko preverite, kako se spominjata svoje poti.

Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več

Preden je Mul'c sploh obstajal kot blagovna znamka, je bila zgodba precej drugačna. "Pred prijavo v šov sva živela precej umirjeno in predvidljivo življenje. Bila sva zaposlena v podjetjih v Ljubljani, imela sva varno službo in ustaljen vsakdan. Na zunaj je bilo vse stabilno, a v nama je ves čas tlela želja, da bi ustvarila nekaj svojega. Nekaj, kar bi bilo res najino in bi imelo tudi širši pomen," se spominjata.

To ni bila impulzivna odločitev, temveč proces, ki je rasel vzporedno z njunim življenjem. Spremljanje oddaje Štartaj Slovenija je v njiju vsako sezono znova prebudilo občutek, da bi lahko tudi sama stopila na to pot. "Z vsako sezono sva bila bolj odločena, da poskusiva tudi sama. Ko se je odprla prijava za 3. sezono leta 2018, sva zbrala pogum – ne zato, ker bi bila brez strahu, ampak ker je bila želja močnejša od njega."

Ta odločitev je pomenila prelomnico. Prehod iz varnosti v negotovost, iz ustaljenega ritma v popolnoma nepredvidljivo okolje podjetništva.

Prvi koraki in največji strahovi

Vsaka podjetniška zgodba ima svoj trenutek dvoma. Za Tino in Marka je bil to stik s trgom. "Največji strah je bil odziv kupcev. Do takrat sva razvijala izdelek v precej varnem okolju, kjer imaš občutek nadzora. Ko pa izdelek pride na polico, ga predaš trgu." To je trenutek, ki ga večina podjetnikov opiše kot najtežjega. Ko ideja ni več samo njihova, ampak postane predmet presoje širše javnosti. Kljub temu sta vstopila v projekt brez popolne slike o tem, kaj ju čaka. "Iskreno, nisva vedela, kaj lahko pričakujeva. Projekt je imel takrat za sabo le dve sezoni, zato je bilo veliko neznank. Bila sva razpeta med strahom in velikim pričakovanjem."

A prav ta kombinacija negotovosti in želje je pogosto tista, ki premakne stvari naprej. Med številnimi izkušnjami, ki jih prinese sodelovanje v oddaji, obstajajo tisti ključni trenutki, ki za vedno ostanejo. Zanju je bil to podpis pogodbe s podjetjem SPAR. "To je bil res čustven trenutek – potrditev, da nekdo verjame v najin izdelek in najino zgodbo."

Po koncu oddaje pa se zgodba šele zares začne. Veliko ljudi vidi le televizijski del, manj pa tisto, kar sledi. "Po koncu oddaje sva zelo hitro ostala sama za vse. Organizacija, proizvodnja, logistika, prodaja, marketing – vse je bilo na najinih ramenih." Prehod je bil nenaden in intenziven. Iz redno zaposlenih sta praktično čez noč postala podjetnika in hkrati poslovna partnerja, ki živita in dihata za isti cilj. "To je bila velika sprememba, ki je prinesla ogromno izzivov, a tudi izjemno osebno in poslovno rast."

Pred prijavo v šov sva živela precej umirjeno in predvidljivo življenje. Bila sva zaposlena v podjetjih v Ljubljani, imela sva varno službo in ustaljen vsakdan. Na zunaj je bilo vse stabilno, a v nama je ves čas tlela želja, da bi ustvarila nekaj svojega

Rast, ki se ne zgodi čez noč

Čeprav se nekatere zgodbe zdijo kot hitri uspehi, je realnost drugačna. Tudi pri Mul'cu je občutek stabilnosti prišel postopoma. "Z vsakim novim naročilom, z vsakim mesecem na policah sva začela graditi občutek stabilnosti. Po nekaj mesecih sva prvič začutila, da to ni več samo poskus, ampak resno podjetje s prihodnostjo." Danes, osem let kasneje, je ta občutek še toliko bolj utrjen. A z njim prihaja tudi drugačen pogled na podjetništvo. "Na podjetništvo danes gledava veliko bolj realno. Ni samo svoboda – je tudi disciplina in vztrajnost."

Podjetniška pot ne oblikuje le podjetja, temveč tudi človeka. "Danes sva vsekakor bolj zrela, bolj izkušena in bolj umirjena. Postaneš bolj samozavesten, hkrati pa tudi bolj realen." Ta dvojnost, samozavest in realnost, je pogosto ključ do dolgoročnega uspeha. Naučiš se sprejemati odločitve, prevzemati odgovornost in predvsem vztrajati tudi takrat, ko ni lahko.

Danes sva oboje. Bolj pogumna, ker imava izkušnje, in bolj previdna, ker razumeva, kako hitro se lahko stvari spremenijo.

Mul'c izdelki še kar ostajajo na policah Spara

Eden najlepših dokazov, da zgodba deluje, so kupci. Ne tisti, ki izdelek kupijo enkrat, temveč tisti, ki se vračajo. "Največ nama pomenijo dolgoročni odzivi. To, da se kupci vračajo in po osmih letih še vedno izbirajo najine izdelke."

Mul'c je danes sinonim za bio žitne obroke, ki združujejo naravne sestavine in praktičnost. Od začetnih okusov (lešnik, kakav, oreh in kokos) se je ponudba razširila, dodani so bili novi izdelki, med njimi tudi instant različice za hitrejši tempo življenja.

Pomembno pa je, da izdelki niso ostali le del preteklosti oddaje, temveč so še danes dostopni kupcem. Najdemo jih na policah trgovin SPAR in INTERSPAR, kjer še naprej nagovarjajo družine, ki iščejo boljše alternative za vsakodnevne obroke. Ta prisotnost ni samoumevna. Je rezultat let dela, prilagajanja in ohranjanja kakovosti.

Lekcije, ki ostanejo še dolgo po projektu

Če bi lahko dala nasvet sebi na začetku, bi bil ta presenetljivo preprost: "Naj maksimalno izkoristiva vse znanje in ljudi, ki so vključeni v projekt. In pa naj ne paničariva za vsako stvar." Druga ključna lekcija pa je povezana s standardi: "Ali narediš vrhunsko ali pa se tega sploh ne lotiš." Ta pristop ju spremlja še danes in je verjetno eden od razlogov, da je Mul'c obstal in rasel.

Čeprav je za njima že dolga pot, se razvoj ne ustavlja. "Trenutno se intenzivno pripravljamo na lansiranje štirih novih okusov," razkrivata. To pomeni, da blagovna znamka ostaja živa, prilagodljiva in usmerjena v prihodnost. A še pomembnejše od novih produktov je vprašanje, kaj želita, da Mul'c predstavlja dolgoročno. "Želiva si, da bi najin projekt predstavljal prepoznavno in kakovostno BIO blagovno znamko, brez nepotrebnih dodatkov. Da bi potrošniki v najinih izdelkih prepoznali zaupanje in kakovost."

Letošnja, 11. sezona projekta Štartaj Slovenija nosi poseben pomen. Gre za izbor 12 znamk, ki so v desetih letih pustile pečat, tako pri kupcih kot v prostoru slovenskega podjetništva. Mul'c je ena izmed njih. "To nama pomeni res ogromno. To vidiva kot priznanje za najino delo in potrditev, da sva na pravi poti."

In ko danes govorita o uspehu, številke niso več v ospredju. "Uspeh je za naju to, da sva zgradila stabilno podjetje, ki je na trgu prisotno že osem let. Da sva ustvarila nekaj trajnega."

Naslednji članek
Intervju

Starši pogosto ponavljamo iste napake, kako jih prepoznati?

