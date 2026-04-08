Melani Mekicar: 'Komaj sem čakala, da stopim na oder'

Tudi ti si kot mlada stala na tem odru. Kako se spominjaš tiste izkušnje in kako si se soočila s tremo in pritiskom?
"Iskreno se prav veliko ne spomnim, ker se mi zdi, da pri 13 letih samo greš v takšne stvari. Mogoče je bilo dobro, da sem bila takrat tako mlada, da nisem preveč razmišljala. Zdelo se mi je res dobro, na televiziji bom, luči, kamere, ljudje ... Nisem preveč razmišljala, samo šla sem. Ne spomnim se, da bi bila posebej živčna, bolj sem bila vznemirjena. Spomnim se, da sem komaj čakala, da stopim na oder."
Veliko mladih deklet te vidi kot vzor. Kako dojemaš to odgovornost?
"To se mi zdi kar velika odgovornost, ampak se mi zdi, da na splošno poskušam živeti tako, da sem prijazna do vseh in po načelu, da se dobro z dobrim vrača. Če se lahko to vsaj malo prenese na ljudi, ki me spremljajo, sem že zmagala."
