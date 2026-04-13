To pesem je Alya zapela na svojem prvem nastopu

Nova sezona oddaje Slovenija ima talent je tik pred vrati, Alya pa se ji letos pridružuje kot žirantka. Ob tem poudarja, da veliko nadarjenih mladih dvomi vase, zato jih spodbuja, naj verjamejo v svoje sposobnosti in pogumno stopijo v ospredje.

Alya se svojega prvega nastopa zelo živo spominja. Zgodil se je v lokalu v njenem domačem kraju, kjer je zapela pesem My Heart Will Go On. Takrat je prvič doživela tudi to, da je za petje dobila plačilo. Sprva ji je bilo zelo nerodno vzeti denar, a je gospod vztrajal, naj ga sprejme. Kot pravi, je bila "presrečna" in skoraj ni mogla verjeti, da je to njen prvi zaslužek.