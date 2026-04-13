To pesem je Alya zapela na svojem prvem nastopu

Nova sezona oddaje Slovenija ima talent je tik pred vrati, Alya pa se ji letos pridružuje kot žirantka. Ob tem poudarja, da veliko nadarjenih mladih dvomi vase, zato jih spodbuja, naj verjamejo v svoje sposobnosti in pogumno stopijo v ospredje.
Alya se svojega prvega nastopa zelo živo spominja. Zgodil se je v lokalu v njenem domačem kraju, kjer je zapela pesem My Heart Will Go On. Takrat je prvič doživela tudi to, da je za petje dobila plačilo. Sprva ji je bilo zelo nerodno vzeti denar, a je gospod vztrajal, naj ga sprejme. Kot pravi, je bila "presrečna" in skoraj ni mogla verjeti, da je to njen prvi zaslužek.
Ko je stopala proti odru, kjer je nastopila, jo je spremljala močna trema. Spominja se, da jo je bilo "zelo strah", a je hkrati komaj čakala, da zapoje in pokaže, kaj je pripravila. Vedela je, da je dovolj vadila in da je pripravljena, zato je kljub tremi stopila pred ljudi samozavestno.
Danes dobro razume otroke, ki si želijo nastopati, a jih je strah, da niso dovolj dobri. Veliko jih je zelo talentiranih, ne le za petje, a vseeno dvomijo vase. Nekateri hitro obupajo, drugi pa so perfekcionisti in kljub trudu nikoli niso povsem zadovoljni. Prav zato jim svetuje, naj se umirijo in zaupajo sebi. "Sprostite se, poslušajte srce," pravi, in dodaja, naj ne razmišljajo preveč, saj "glava včasih preveč dela".
