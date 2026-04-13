Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

To pesem je Alya zapela na svojem prvem nastopu

M.S.
Intervju 0
13. 04. 2026 11.35

Priljubljena pevka Alya se z nasmehom spominja svojega prvega nastopa v domačem kraju, kjer je prvič stopila pred občinstvo. Čeprav jo je spremljala močna trema, je zbrala pogum, samozavestno nastopila in zapela legendarno pesem, kar je zanjo pomenilo nepozaben začetek glasbene poti.

Alya

Nova sezona oddaje Slovenija ima talent je tik pred vrati, Alya pa se ji letos pridružuje kot žirantka. Ob tem poudarja, da veliko nadarjenih mladih dvomi vase, zato jih spodbuja, naj verjamejo v svoje sposobnosti in pogumno stopijo v ospredje.

Alya se svojega prvega nastopa zelo živo spominja. Zgodil se je v lokalu v njenem domačem kraju, kjer je zapela pesem My Heart Will Go On. Takrat je prvič doživela tudi to, da je za petje dobila plačilo. Sprva ji je bilo zelo nerodno vzeti denar, a je gospod vztrajal, naj ga sprejme. Kot pravi, je bila "presrečna" in skoraj ni mogla verjeti, da je to njen prvi zaslužek.

Ko je stopala proti odru, kjer je nastopila, jo je spremljala močna trema. Spominja se, da jo je bilo "zelo strah", a je hkrati komaj čakala, da zapoje in pokaže, kaj je pripravila. Vedela je, da je dovolj vadila in da je pripravljena, zato je kljub tremi stopila pred ljudi samozavestno.

Danes dobro razume otroke, ki si želijo nastopati, a jih je strah, da niso dovolj dobri. Veliko jih je zelo talentiranih, ne le za petje, a vseeno dvomijo vase. Nekateri hitro obupajo, drugi pa so perfekcionisti in kljub trudu nikoli niso povsem zadovoljni. Prav zato jim svetuje, naj se umirijo in zaupajo sebi. "Sprostite se, poslušajte srce," pravi, in dodaja, naj ne razmišljajo preveč, saj "glava včasih preveč dela".

V spodnjem videoposnetku si oglejte celoten intervju z Alyo.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Alya prvi nastop glasbena kariera trema nasveti za mlade Slovenija ima talent
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1647