Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Gregor Merdaus: "Najbolj bom pogrešal igranje z otrokoma"

M.S.
Intervju 0
20. 02. 2026 12.01

27-letni Gregor Merdaus je na Kmetiji že pokazal, da rad poprime za fizična dela in vedno priskoči na pomoč. Je tudi ponosen oče mlajše hčerke in sina, ki zanj močno navijata. Zaupal nam je, kaj bo med bivanjem na Kmetiji najbolj pogrešal ter kakšen zgled želi biti svojima otrokoma.

Gregor Merdaus

Gregor Merdaus bo pogrešal družinske trenutke, predvsem druženje z otrokoma, večerno igranje, a pravi, da bo skušal na to med šovom čim manj misliti. Priznava, da bo prvič tako dolgo ločen od družine, a verjame, da bo zmogel, saj vedno izpelje, kar si zada.

Gregor Merdaus
Gregor MerdausFOTO: Zadovoljna.si
Žiga Florjan Sedevčič: "Hčerko moraš naučiti, na kaj ne sme pristajati"
Preberi še
Žiga Florjan Sedevčič: "Hčerko moraš naučiti, na kaj ne sme pristajati"

Začela se je 12. sezona Kmetije na POP TV, ki jo spremljamo od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.

Čeprav sta otroka še majhna in se še ne zavedata, da bo nastopil na televiziji, mu je zelo pomembno, kakšen zgled jima bo dal. Ko ga bosta nekoč gledala, želi, da v njem vidita predvsem spoštovanje do drugih, prijaznost in delavnost. Predvsem pa želi pokazati, da moraš, ko si nekaj zastaviš, dati od sebe vse in iti do konca po zmago.

Gregor Merdaus
Gregor MerdausFOTO: POP TV
Slovenska zvezdnica v veselem pričakovanju
Preberi še
Slovenska zvezdnica v veselem pričakovanju

Pred vstopom je dejal, da ga praktično nič ne skrbi, ker je pripravljen na vse izzive in je izjemno delaven. Zastavili smo mu nekaj kratkih vprašanj, da ga še bolje spoznamo.

Gregor Merdaus: "Moj cilj je zmaga"
Preberi še
Gregor Merdaus: "Moj cilj je zmaga"

Želite stopiti iz cone udobja in na lastni koži izkusiti, kaj zmorete brez udobja sodobnega sveta? Prijavite se v novo sezono Kmetije.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Gregor Merdaus Kmetija družina otroci zgled intervju oddaje
Naslednji članek
Intervju

Žiga Florjan Sedevčič: "Hčerko moraš naučiti, na kaj ne sme pristajati"

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1522