Gregor Merdaus: "Najbolj bom pogrešal igranje z otrokoma"

Gregor Merdaus bo pogrešal družinske trenutke, predvsem druženje z otrokoma, večerno igranje, a pravi, da bo skušal na to med šovom čim manj misliti. Priznava, da bo prvič tako dolgo ločen od družine, a verjame, da bo zmogel, saj vedno izpelje, kar si zada.

icon-expand Gregor Merdaus FOTO: Zadovoljna.si

Začela se je 12. sezona Kmetije na POP TV, ki jo spremljamo od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.

Čeprav sta otroka še majhna in se še ne zavedata, da bo nastopil na televiziji, mu je zelo pomembno, kakšen zgled jima bo dal. Ko ga bosta nekoč gledala, želi, da v njem vidita predvsem spoštovanje do drugih, prijaznost in delavnost. Predvsem pa želi pokazati, da moraš, ko si nekaj zastaviš, dati od sebe vse in iti do konca po zmago.

icon-expand Gregor Merdaus FOTO: POP TV

Pred vstopom je dejal, da ga praktično nič ne skrbi, ker je pripravljen na vse izzive in je izjemno delaven. Zastavili smo mu nekaj kratkih vprašanj, da ga še bolje spoznamo.