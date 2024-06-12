Zato je pomembno otroke učiti o pomenu čebelarstva

Čebelarstvo je močno zasidrano v slovensko tradicijo in Slovenci smo že od nekdaj dobri poznavalci čebel. Prvi čebelarski učitelj, ki je deloval na dunajskem dvoru in je v 18. stoletju prevetril dotedanje teorije in znanje o čebelarstvu ter postavil prve temelje sodobnega čebelarstva, je bil Anton Janša. Na njegov rojstni dan, 20. maja, na pobudo slovenskih čebelarjev slavimo svetovni dan čebel. "Imamo največje število čebelarjev na prebivalca na svetu in kranjsko čebelo, ki ima izjemne lastnosti, kot so značilna mirnost, delavnost in dolgoživost. Prav iz te slovenske tradicije in simbolike čebele in čebelarstva je vzklila slovenska pobuda za svetovni dan čebel, ki so ga Združeni narodi razglasili pred petimi leti," je ob letošnji 150-letnici organiziranega čebelarstva na Slovenskem ponosno povedala predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar in izpostavila: "S ponosom ugotavljam, da je Slovenija čebelarska velesila. Smo prva država na svetu, ki je čebelarstvo kot način življenja vpisala na seznam UNESCO za nesnovno dediščino."

icon-expand Čebele pridno nabirajo med. FOTO: Miro Majcen

O tem, kako pomembno je, da otroke vključujemo v čebelarske dejavnosti, jih učimo o pomembnosti čebel v naših življenjih in jim predajamo znanje o skrbi zanje, nam je več povedala učiteljica Nevenka Urbanija, ki poučuje na osnovi šoli Toneta Okrogarja v Zagorju ob Savi in je mentorica čebelarskega krožka.

Kakšno je poslanstvo čebelarskega krožka?

Poslanstvo čebelarskega krožka so informiranje, ozaveščanje in oblikovanje pozitivnega odnosa do čebelarstva, tradicije ter ohranjanja narave.

Na kakšen način lahko učitelj postane mentor pri čebelarskem krožku?

Učitelj sam izrazi željo, da bi vodil čebelarski krožek. Seveda je dobrodošlo, da je tudi sam čebelar ali nekdo v družini, da imaš znanje in izkušnje, ki jih deliš med otroki. Brez dobrega čebelarja pa tudi ni krožka in na naši šoli imamo srečo, da že veliko let sodelujemo s čebelarjem Ivanom Sopotnikom, ki nam pomaga pri čebelnjaku in deli svoje znanje z otroki.

Katere dejavnosti izvajate skupaj z otroki pri čebelarskem krožku in kako poteka krožek?

Krožek poteka enkrat tedensko po eno šolsko uro, enkrat letno gremo na razstavo Api v Celje in sodelujemo na državnem tekmovanju mladih čebelarjev. Letos smo bili zelo uspešni, saj sta dve ekipi osvojili zlato priznanje in ena ekipa bronasto priznanje. Pri krožku pa si med drugim ogledujemo šolski čebeljnak in čebele, izdelujemo sveče in okraske iz čebeljega voska, izdelujemo satnice, rišemo panjske končnice, pečemo palačinke in pokušamo različne vrste medu, sodelujemo na državnem tekmovanju mladih čebelarjev, izdelujemo deklaracije za kozarce medu ter točimo čisto svoj cvetlični med.

icon-expand Učenci pri čebelarskem krožku FOTO: osebni arhiv Nevenke Urbanija

Kakšne so prednosti udejstvovanja pri čebelarskem krožku za otroke?

Prednosti za otroke so, da kdor ima interes in zanimanje za čebele in naravo, da že od mladih nog sodeluje pri tem, navdušuje svoje starše in stare starše ter sorojence.

Zakaj se vam zdi pomembno, da otroke učimo o čebelah in čebelarstvu?

Pomen učenja otrok je, da se zavedajo pomena čebel za naravo, za naše zdravje.

Imajo otroci pri krožku kakšne pripomočke za učenje, opremo?

Učenci pri pouku uporabljajo učbenik in delovni zvezek, veliko gradiva s spleta Čebelarske zveze. Kadar pa gremo k čebelnjaku, ne sme manjkati zaščitna oprema.

Kaj vse ste že uspeli ustvariti pri krožku?

Pri čebelarskem krožku izdelujejo nove satnice, rišejo panjske končnice, ulivajo sveče za novo leto iz voska, preizkušajo med, ki ga namažejo po palačinkah, in seveda na koncu izdelajo listek z deklaracijo medu in si ga privežejo na svoj lonček medu, ki ga dobijo za darilo.

icon-expand Najstarejši člani čebelarskega krožka in dobitniki zlatega priznanja. FOTO: osebni arhiv Nevenke Urbanija

Kaj vas pri izvajanju čebelarskega krožka za otroke najbolj navdušuje in veseli?

Pri delu z otroki me najbolj navdušujejo njihovo zanimanje, interes, aktivno sodelovanje in veselje.

Kako lahko ostali podpremo lokalne čebelarje in zaščito čebelic?

Ostali lahko podprete lokalne čebelarje tako, da kupujete njihove izdelke. Za čebelice pa skrbimo tako, da ne onesnažujemo okolja, uporabljamo čim bolj ekološka sredstva za gojenje rastlin in kosimo čim kasneje. "Čebelarski krožek obiskujem že tretje leto, vse od prvega razreda dalje. Za vpis k čebelarskemu krožku sta me prvo leto navdušila mami in oči, potem pa sem se v drugem in tretjem razredu želel vpisati sam, ker mi je bilo tako zelo všeč," nam je o udejstvovanju pri čebelarstvu povedal osemletni osnovnošolec Liam. "Všeč mi je to, da se učimo vse o čebelah, da jih lahko opazujemo in obiskujemo čebelnjak v čebelarski opremi, všeč mi je tudi to, da imamo priložnost okušati različne vrste medu in spoznavati način, na katerega ga pridobivamo," je še dodal. Več fotografij si lahko ogledate v spodnji galeriji: