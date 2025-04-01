Bibaleze.si
Neizrečena bolečina: Ko srce ostane s preminulim otrokom
Resnične zgodbe

Neizrečena bolečina: Ko srce ostane s preminulim otrokom

Zakaj je za mnoge matere december eden najbolj stresnih mesecev leta?
Družina in odnosi

Zakaj je za mnoge matere december eden najbolj stresnih mesecev leta?

Bel jezik pri otroku – kaj pomeni in kdaj obiskati zdravnika?
Zdrav otrok

Bel jezik pri otroku – kaj pomeni in kdaj obiskati zdravnika?

Kako izbrati posteljo za odraščajočega otroka? To so najpomembnejša merila
OGLAS
Novice

Kako izbrati posteljo za odraščajočega otroka? To so najpomembnejša merila

Biti kul ima ceno: kako potrošniška kultura oblikuje mladostnike
Najstniki

Biti kul ima ceno: kako potrošniška kultura oblikuje mladostnike

Perimenopavza brez filtrov: kako Nina doma ohranja mir, ko divjajo hormoni
Za mami

Perimenopavza brez filtrov: kako Nina doma ohranja mir, ko divjajo hormoni

Ko v družini istočasno rastejo otroci in pada estrogen, nastane edinstvena mešanica hormonskih viharjev. Najstniške iskre, materina občutljivost in vsakodnevne obveznosti pod isto streho ustvarijo okolje, kjer je potrpežljivost dragocena, razumevanje pa nujno.

Otroci v rejništvo ne pridejo brez zgodbe. Vsak ima svoj nahrbtnik čustev, spominov in bolečin
Intervju

Otroci v rejništvo ne pridejo brez zgodbe. Vsak ima svoj nahrbtnik čustev, spominov in bolečin

Rejništvo je eno tistih življenjskih poslanstev, ki razkrije, kako neizmerna je moč človeškega srca. Je pot, na kateri se prepletajo nežnost, pogum, bolečina in rast. Sebastijan in Sanja sta par, ki sta to pot izbrala zavestno – z odprtim srcem, globokim občutkom za sočloveka in z vero, da vsak otrok zasluži dom, kjer je ljubljen in sprejet.

Perimenopavza in odnos z otrokom: zgodba mame, ki jo je to obdobje zbližalo s hčerko
Za mami

Perimenopavza in odnos z otrokom: zgodba mame, ki jo je to obdobje zbližalo s hčerko

Perimenopavza prinaša številne fizične in čustvene spremembe, ki lahko vplivajo na vsakodnevno življenje in družinske odnose. 47-letna mama Alina je v pogovoru z nami delila svoje izkušnje, izzive in strategije, kako ohraniti mirnost in potrpežljivost pri starševstvu v tem obdobju.

Rejništvo v Sloveniji: ni poklic, je poslanstvo – a brez podpore ne gre
Novice

Rejništvo v Sloveniji: ni poklic, je poslanstvo – a brez podpore ne gre

Za večino otrok je dom samoumeven. Za tiste, ki so ga izgubili, pa je dom nekaj, kar mora nekdo znova ustvariti – s toplino, potrpežljivostjo in razumevanjem. Rejniki so tisti, ki jim to omogočijo. Njihovo delo ni le odgovornost, temveč poslanstvo. Vendar pa se za njihovim vsakdanom skriva veliko izzivov, sistemskih ovir in premalo podpore. O tem je spregovorila Maksimiljana Mali iz Rejniškega društva Slovenije.

Blaž Švab o tem, kako spodbujati otroke pri učenju glasbe
Svet slavnih

Blaž Švab o tem, kako spodbujati otroke pri učenju glasbe

Blaž Švab, pevec skupine Modrijani, je v pogovoru razkril, kako se je začela njegova ljubezen do glasbe, zakaj je pomembno, da starši spodbujajo otrokovo iskrico zanimanja, in kako lahko z vztrajnostjo ter majhnimi koraki dosežemo velike uspehe – tako v glasbi kot v življenju.

Raje sem lačna, samo da otroci jedo – to je kruta realnost družin, ki se dogaja vsak dan
Naslovnica

Raje sem lačna, samo da otroci jedo – to je kruta realnost družin, ki se dogaja vsak dan

Revščina je tema, ki se dotakne mnogih družin, tudi tistih, kjer starši redno hodijo v službo. Ob mednarodnem dnevu boja proti revščini smo se zato obrnili na Zvezo Anita Ogulin, da nam predstavijo, kakšno je trenutno stanje v Sloveniji in s kakšnimi izzivi se družine soočajo v vsakdanjem življenju.

Kako prepoznati duševno stisko pri otroku in mladostniku: vpliv osamljenosti in zaslonov
Družina in odnosi

Kako prepoznati duševno stisko pri otroku in mladostniku: vpliv osamljenosti in zaslonov

10. oktober je svetovni dan duševnega zdravja – dan, namenjen ozaveščanju o pomenu skrbi za duševno počutje, odpravljanju stigme in spodbujanju odprtega pogovora o tem, kar se dogaja v nas. V današnjem hitrem in digitalno prepletenem svetu je skrb za duševno zdravje otrok in mladostnikov še posebej pomembna, saj se soočajo z izzivi, ki vplivajo na njihove odnose, čustveno stabilnost in samopodobo.

Tanja Postružnik Koren: Vzgoja je ena najtežjih stvari
Intervju

Tanja Postružnik Koren: Vzgoja je ena najtežjih stvari

1. septembra ob 20.00 na POP TV prihaja pravljična, sedma sezona najbolj zaljubljenega resničnostnega šova Ljubezen po domače! Pred novo sezono smo se usedli s priljubljeno voditeljico Tanjo Postružnik Koren, ki je z nami spregovorila o vzgoji svoje družine.

Počitnice v kampu: 'Več kot nas je, bolj je luštno!'
Izleti in počitnice

Počitnice v kampu: 'Več kot nas je, bolj je luštno!'

Slovenci že desetletja radi kampirajo. V 70. in 80. letih je bil to eden najbolj dostopnih načinov preživljanja počitnic, ki je še danes priljubljen zaradi svoje cenovne ugodnosti in občutka svobode

Šteje trud, ne le ocene: kako otroku res pomagati ob koncu šolskega leta?
Šola in splet

Šteje trud, ne le ocene: kako otroku res pomagati ob koncu šolskega leta?

Ob koncu šolskega leta se otrokom kopičijo naloge in ocenjevanja, starši pa si zastavljamo vprašanja: naj zahtevamo več truda, ponudimo pomoč ali zadoščajo že spodbudne besede? Kako pomagati brez dodatnega pritiska, pojasnjujejo učiteljice in psihologinja prof. dr. Andreja Poljanec.

Izleti in počitnice

Sardinija z otrokom: Potovanje med divjimi konji, plažami in pisanimi vasmi

Lara je s svojo 11-letno hčerko Anuško preživela šest nepozabnih dni na Sardiniji. Njuno popotovanje je bilo sproščeno, spontano ter polno toplih srečanj z domačini in nepozabnih trenutkov.

Sardinija z otrokom: Potovanje med divjimi konji, plažami in pisanimi vasmi
1

Ljubljana

3

Maribor

5

Kranj

7

Jesenice

9

Nova Gorica

11

Postojna

13

Izola

2

Novo mesto

4

Brežice

6

Trbovlje

8

Celje

10

Slovenj Gradec

12

Ptuj

14

Murska Sobota

Ste že postavili božično drevo?
Varno božično drevesce: vodič za starše, kako poskrbeti za varne praznike
Varno božično drevesce: vodič za starše, kako poskrbeti za varne praznike
Kako velik bo vaš otrok?

Izračunajte, kako velik bo vaš otrok, ko odraste.

Upoštevajte, da je izračun velikosti le približen.

Datum poroda

Izračunajte, kdaj so vaši plodni dnevi in kdaj imate predvideni datum poroda.

Upoštevajte, da je izračunan datum poroda le približen.

