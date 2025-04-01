Ko v družini istočasno rastejo otroci in pada estrogen, nastane edinstvena mešanica hormonskih viharjev. Najstniške iskre, materina občutljivost in vsakodnevne obveznosti pod isto streho ustvarijo okolje, kjer je potrpežljivost dragocena, razumevanje pa nujno.
Rejništvo je eno tistih življenjskih poslanstev, ki razkrije, kako neizmerna je moč človeškega srca. Je pot, na kateri se prepletajo nežnost, pogum, bolečina in rast. Sebastijan in Sanja sta par, ki sta to pot izbrala zavestno – z odprtim srcem, globokim občutkom za sočloveka in z vero, da vsak otrok zasluži dom, kjer je ljubljen in sprejet.
Perimenopavza prinaša številne fizične in čustvene spremembe, ki lahko vplivajo na vsakodnevno življenje in družinske odnose. 47-letna mama Alina je v pogovoru z nami delila svoje izkušnje, izzive in strategije, kako ohraniti mirnost in potrpežljivost pri starševstvu v tem obdobju.
Za večino otrok je dom samoumeven. Za tiste, ki so ga izgubili, pa je dom nekaj, kar mora nekdo znova ustvariti – s toplino, potrpežljivostjo in razumevanjem. Rejniki so tisti, ki jim to omogočijo. Njihovo delo ni le odgovornost, temveč poslanstvo. Vendar pa se za njihovim vsakdanom skriva veliko izzivov, sistemskih ovir in premalo podpore. O tem je spregovorila Maksimiljana Mali iz Rejniškega društva Slovenije.
Blaž Švab, pevec skupine Modrijani, je v pogovoru razkril, kako se je začela njegova ljubezen do glasbe, zakaj je pomembno, da starši spodbujajo otrokovo iskrico zanimanja, in kako lahko z vztrajnostjo ter majhnimi koraki dosežemo velike uspehe – tako v glasbi kot v življenju.
Revščina je tema, ki se dotakne mnogih družin, tudi tistih, kjer starši redno hodijo v službo. Ob mednarodnem dnevu boja proti revščini smo se zato obrnili na Zvezo Anita Ogulin, da nam predstavijo, kakšno je trenutno stanje v Sloveniji in s kakšnimi izzivi se družine soočajo v vsakdanjem življenju.
10. oktober je svetovni dan duševnega zdravja – dan, namenjen ozaveščanju o pomenu skrbi za duševno počutje, odpravljanju stigme in spodbujanju odprtega pogovora o tem, kar se dogaja v nas. V današnjem hitrem in digitalno prepletenem svetu je skrb za duševno zdravje otrok in mladostnikov še posebej pomembna, saj se soočajo z izzivi, ki vplivajo na njihove odnose, čustveno stabilnost in samopodobo.
1. septembra ob 20.00 na POP TV prihaja pravljična, sedma sezona najbolj zaljubljenega resničnostnega šova Ljubezen po domače! Pred novo sezono smo se usedli s priljubljeno voditeljico Tanjo Postružnik Koren, ki je z nami spregovorila o vzgoji svoje družine.
Slovenci že desetletja radi kampirajo. V 70. in 80. letih je bil to eden najbolj dostopnih načinov preživljanja počitnic, ki je še danes priljubljen zaradi svoje cenovne ugodnosti in občutka svobode
Ob koncu šolskega leta se otrokom kopičijo naloge in ocenjevanja, starši pa si zastavljamo vprašanja: naj zahtevamo več truda, ponudimo pomoč ali zadoščajo že spodbudne besede? Kako pomagati brez dodatnega pritiska, pojasnjujejo učiteljice in psihologinja prof. dr. Andreja Poljanec.
Lara je s svojo 11-letno hčerko Anuško preživela šest nepozabnih dni na Sardiniji. Njuno popotovanje je bilo sproščeno, spontano ter polno toplih srečanj z domačini in nepozabnih trenutkov.
Izračunajte, kako velik bo vaš otrok, ko odraste.
Upoštevajte, da je izračun velikosti le približen.
Izračunajte, kdaj so vaši plodni dnevi in kdaj imate predvideni datum poroda.
Upoštevajte, da je izračunan datum poroda le približen.