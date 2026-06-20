En otrok z vama na dopust, drugi pa ne?

Marsikdo izmed staršev se vseskozi sprašuje, če je enako in pošteno razdelil svoj čas, materialne dobrine in pozornost med vse svoje otroke. Včasih ne moremo vsem naenkrat privoščiti določenih reči, zato pride kdaj na vrsto eden, spet drugič pa drug. In tudi s tem ni nič narobe, če se le kateri izmed otrok ne počuti upravičeno zapostavljenega. Ob tem je potrebnih veliko komunikacije in kompromisov.
Recimo, če imate doma dva fanta ali dve deklici z manjšo starostno razliko, je nekako normalno, da bo večji dobil več novih oblačil, ker bomo pri manjšem še lahko uporabili lepo ohranjena oblačila starejšega otroka. In če to prikažemo kot nekaj pozitivnega, se mlajši zaradi tega ne bo počutil nič slabše. Nesmiselno bi bilo pričakovati, da bi zapravljali cele kupe denarja, če po tem ni potrebe ali upravičenega razloga.
Spet drugo pa je, če se gre za skupni čas, ki ga preživljate z otroki, ljubezen in pa pozornost, ki jim jo namenite. V eni izmed tovrstnih dilem se je znašla tudi mama dveh fantov, ki se je po mnenje in nasvete obrnila na enem izmed starševskih forumov.
"Starejši otrok je bil nekaj dni s šolo v naravi, sedaj je na 10-dnevnem letovanju. V avgustu bo še en teden na kampu. Konec avgusta imam rezerviranih par dni zase in za moža. Če gre mlajši otrok z nama, je cena enaka, če gre še starejši, je cena enkrat dražja. Vem, da gledam skozi denar, a gre za starejšega otroka v teh počitnicah prek 600 evrov. Če gre z nama, bo šlo še 500. Mlajši otrok gre za par dni s sorodniki pohajat (nismo mi nič plačali) in potem par dni poletnega tabora. To je vse v teh počitnicah. To, da je starejši otrok toliko okoli, je prvič in verjetno tudi zadnjič. Imam slabo vest, ker starejši otrok ne gre z nama. In tega se ne morem rešiti," je zapisala mama, ki ne ve, ali se je odločila prav.
Ob tem priznanju in iskrenem zapisu je naletela na ogorčene komentarje bralcev in bralk, ki večinoma niso mogli razumeti, da bi enega otroka peljala s seboj, drugega pa pustila doma, kljub vsem navedenim razlogom. "Saj je prav, da imaš slabo vest," je zapisal eden izmed njih, medtem ko je druga bralka dodala: "Tudi jaz mislim, da je slaba vest več kot upravičena. Sploh ne razumem, kako zmoreš biti tako grda do svojega otroka. En otrok z vama, drug pa ne? Bi se strinjala, če je starejši od 18 let ali pa ne bi želel poleg, sicer pa nikakor ne."
Kaj pa vi menite? Bi lahko samo enega otroka vzeli s seboj in drugega pustili doma? Se vam zdi to sprejemljivo ali ne?
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