En otrok z vama na dopust, drugi pa ne?

Marsikdo izmed staršev se vseskozi sprašuje, če je enako in pošteno razdelil svoj čas, materialne dobrine in pozornost med vse svoje otroke. Včasih ne moremo vsem naenkrat privoščiti določenih reči, zato pride kdaj na vrsto eden, spet drugič pa drug. In tudi s tem ni nič narobe, če se le kateri izmed otrok ne počuti upravičeno zapostavljenega. Ob tem je potrebnih veliko komunikacije in kompromisov.

Recimo, če imate doma dva fanta ali dve deklici z manjšo starostno razliko, je nekako normalno, da bo večji dobil več novih oblačil, ker bomo pri manjšem še lahko uporabili lepo ohranjena oblačila starejšega otroka. In če to prikažemo kot nekaj pozitivnega, se mlajši zaradi tega ne bo počutil nič slabše. Nesmiselno bi bilo pričakovati, da bi zapravljali cele kupe denarja, če po tem ni potrebe ali upravičenega razloga.

Spet drugo pa je, če se gre za skupni čas, ki ga preživljate z otroki, ljubezen in pa pozornost, ki jim jo namenite. V eni izmed tovrstnih dilem se je znašla tudi mama dveh fantov, ki se je po mnenje in nasvete obrnila na enem izmed starševskih forumov.