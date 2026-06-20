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En otrok z vama na dopust, drugi pa ne?

S.B.
Novice 7
20. 06. 2026 04.00

Ena izmed večnih dilem starševstva je tudi (ne)enakopravnost med sorojenci in iskanje načinov, da bi bili ljubezen, pozornost, čas in materialne dobrine med vsemi otroki enakomerno razporejeni. Včasih je to popolnoma enostavno, včasih pa ne gre zlahka. O tej dilemi je pisala tudi mama, ki je naletela na ogorčenje in zaprepadene komentarje bralcev.

dopust

Marsikdo izmed staršev se vseskozi sprašuje, če je enako in pošteno razdelil svoj čas, materialne dobrine in pozornost med vse svoje otroke. Včasih ne moremo vsem naenkrat privoščiti določenih reči, zato pride kdaj na vrsto eden, spet drugič pa drug. In tudi s tem ni nič narobe, če se le kateri izmed otrok ne počuti upravičeno zapostavljenega. Ob tem je potrebnih veliko komunikacije in kompromisov. 

Recimo, če imate doma dva fanta ali dve deklici z manjšo starostno razliko, je nekako normalno, da bo večji dobil več novih oblačil, ker bomo pri manjšem še lahko uporabili lepo ohranjena oblačila starejšega otroka. In če to prikažemo kot nekaj pozitivnega, se mlajši zaradi tega ne bo počutil nič slabše. Nesmiselno bi bilo pričakovati, da bi zapravljali cele kupe denarja, če po tem ni potrebe ali upravičenega razloga. 

Spet drugo pa je, če se gre za skupni čas, ki ga preživljate z otroki, ljubezen in pa pozornost, ki jim jo namenite. V eni izmed tovrstnih dilem se je znašla tudi mama dveh fantov, ki se je po mnenje in nasvete obrnila na enem izmed starševskih forumov. 

Bi pustili enega otroka doma, medtem ko bi drugega peljali s seboj na dopust?
Bi pustili enega otroka doma, medtem ko bi drugega peljali s seboj na dopust?FOTO: Shutterstock

"Starejši otrok je bil nekaj dni s šolo v naravi, sedaj je na 10-dnevnem letovanju. V avgustu bo še en teden na kampu. Konec avgusta imam rezerviranih par dni zase in za moža. Če gre mlajši otrok z nama, je cena enaka, če gre še starejši, je cena enkrat dražja. Vem, da gledam skozi denar, a gre za starejšega otroka v teh počitnicah prek 600 evrov. Če gre z nama, bo šlo še 500. Mlajši otrok gre za par dni s sorodniki pohajat (nismo mi nič plačali) in potem par dni poletnega tabora. To je vse v teh počitnicah. To, da je starejši otrok toliko okoli, je prvič in verjetno tudi zadnjič. Imam slabo vest, ker starejši otrok ne gre z nama. In tega se ne morem rešiti," je zapisala mama, ki ne ve, ali se je odločila prav.  

Ob tem priznanju in iskrenem zapisu je naletela na ogorčene komentarje bralcev in bralk, ki večinoma niso mogli razumeti, da bi enega otroka peljala s seboj, drugega pa pustila doma, kljub vsem navedenim razlogom. "Saj je prav, da imaš slabo vest," je zapisal eden izmed njih, medtem ko je druga bralka dodala: "Tudi jaz mislim, da je slaba vest več kot upravičena. Sploh ne razumem, kako zmoreš biti tako grda do svojega otroka. En otrok z vama, drug pa ne? Bi se strinjala, če je starejši od 18 let ali pa ne bi želel poleg, sicer pa nikakor ne."

Kaj pa vi menite? Bi lahko samo enega otroka vzeli s seboj in drugega pustili doma? Se vam zdi to sprejemljivo ali ne?

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Ali bi na dopust vzeli samo enega otroka?
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Komentarji (7)

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Zmaga Ukrajini...... 24. 07. 2023 14.31
Groza, da o čem takem sploh razmišljaš. Bolj te skrbi denar, kot pa to, da boš sina zelo verjetno precej prizadela s takim ravnanjem. Če si na kratkem z denarjem, pač najdi cenejšo nastanitev, ali pa skrajšaj čas na morju. Lahko pa tudi sploh ne greste in počitnice na morje in jih zamenjate z več enodnevnimi izleti. Nikakor pa ne puščaj sina samega, medtem ko ste vi trije skupaj. Tudi itak še prekmalu začnejo hoditi po svoje, ko se ti bo močno tožilo po "starih časih". To, da je bil v drugi režiji že kar veliko na morju oz. počitnicah, pač nikoli ne bo odtehtalo počitnic z družino. Najstnik tudi ne razmišlja tako preračunljivo, zato je ta "kompenzacija" zanj gotovo samo gnil kompromis. In prav je, da te močno peče vest.
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0 0
XardasXM 24. 07. 2023 12.49
+2
"Odlično" da otroka daš na vse možne tabore in pol ga ne vzameš zraven na dopust... Tabori niso niti pol tulk kulkr so počitnice s starši... Ne gre se koliko časa je bil otrok na počitnicah ampak koliko časa je bil otrok na počitnicah s starši...
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2 0
Uporabnik1566620 10. 07. 2021 20.59
+2
Če gledaš skoz denar...., ostante vsi doma pa dnar boste prišparal.
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2 0
RamzesII 10. 07. 2021 15.21
+1
"Če gre mlajši otrok z nama je cena ista, če gre še starejši je cena še enkrat dražja." Kako je lahko cena še enkrat dražja, kot če bi šla zraven dva odrasla, ne najstnik, ne vem kako in kaj so računali, a meni se račun žal ne izide.
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1 0
Aleša Muršec 09. 07. 2021 15.04
-2
Pustita oba doma, če imata varstvo in idita sama, pa ne bo kregarij in še super se bosta imela. Tudi, če en ostane doma, zaradi tega pač ne bi imela slabe vesti. Sploh, če sta mu nudila toliko, kot sta mu. Gre za ene počitnice, ne cel lajf, majkemi. Drugo leto pač drugače in to je to.
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1 3
Mojca Miklav?i? 1 09. 07. 2021 09.25
+5
Vsi na morje...ali....vsi doma...druzina je druzina....
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6 1
Brina Bron 08. 07. 2021 16.17
+6
Sem menja, da otroka nikakor ne smes pustiti doma..ce ni denarja ostanite vsi doma...ob reki je tudi lahko lepo....druzina spada skupaj..
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9 3
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