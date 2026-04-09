Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Herojski policisti pomagali družini v stiski

S.B.
Novice 0
09. 04. 2026 12.28

Starša s sedemmesečnim sinom sta zaradi hude dihalne stiske prosila policijo za spremstvo do bolnišnice, policisti pa so posredovali pravočasno in herojsko.

temenice

Včeraj popoldne so celjski policisti pokazali, kaj pomeni biti pravočasno in hitro na mestu dogodka. Nekaj pred 16. uro je občan s šentjurskega območja poklical Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Celje, saj je s partnerko v bolnišnico peljal sedemmesečnega sina, ki je bil v hudi dihalni stiski.

Ker je bil ravno vrhunec prometne konice, so starši zaprosili za policijsko spremstvo, da bi dojenčka čim hitreje in varno pripeljali do celjske bolnišnice. Patrulja šentjurskih policistov je nemudoma priskočila na pomoč in vozilo z dojenčkom pospremila do Celja. Na Kidričevi ulici se jima je pridružila še patrulja celjskih policistov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za dodatno pomoč so se ravno v tistem času z usposabljanja vračali policisti posebne enote. Ko so slišali dogajanje, so takoj zaprli križišče Mariborske in Kidričeve ceste, staršema in dojenčku omogočili neovirano vožnjo do bolnišnice, kjer jih je že čakala zdravstvena ekipa.

Mladi očka se je kasneje policistom iz srca zahvalil za pomoč, zgodba pa se je srečno končala. Policija je ob tem zapisala, da so trenutki, kot je bil ta, tisti, ki štejejo, ko lahko pomagajo otroku in staršem ter občutijo pristno hvaležnost in srečo vseh vpletenih.

Takšne zgodbe so opomnik, da policija ni le varnostna služba, temveč tudi podpora družinam v stiski ter da je med ljudmi in policijo lahko prisotno iskreno zaupanje, ki rešuje življenja.

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1647