Herojski policisti pomagali družini v stiski

Ker je bil ravno vrhunec prometne konice, so starši zaprosili za policijsko spremstvo, da bi dojenčka čim hitreje in varno pripeljali do celjske bolnišnice. Patrulja šentjurskih policistov je nemudoma priskočila na pomoč in vozilo z dojenčkom pospremila do Celja. Na Kidričevi ulici se jima je pridružila še patrulja celjskih policistov.

Včeraj popoldne so celjski policisti pokazali, kaj pomeni biti pravočasno in hitro na mestu dogodka. Nekaj pred 16. uro je občan s šentjurskega območja poklical Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Celje , saj je s partnerko v bolnišnico peljal sedemmesečnega sina, ki je bil v hudi dihalni stiski.

Za dodatno pomoč so se ravno v tistem času z usposabljanja vračali policisti posebne enote. Ko so slišali dogajanje, so takoj zaprli križišče Mariborske in Kidričeve ceste, staršema in dojenčku omogočili neovirano vožnjo do bolnišnice, kjer jih je že čakala zdravstvena ekipa.

Mladi očka se je kasneje policistom iz srca zahvalil za pomoč, zgodba pa se je srečno končala. Policija je ob tem zapisala, da so trenutki, kot je bil ta, tisti, ki štejejo, ko lahko pomagajo otroku in staršem ter občutijo pristno hvaležnost in srečo vseh vpletenih.

Takšne zgodbe so opomnik, da policija ni le varnostna služba, temveč tudi podpora družinam v stiski ter da je med ljudmi in policijo lahko prisotno iskreno zaupanje, ki rešuje življenja.