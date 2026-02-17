Ali vzgoja hčerke res stane več?

Razlike v stroških vzgoje glede na spol otroka
Po anketi britanske banke Sainsbury's, kot so poročali na spletni strani SBS News, starši poročajo, da so stroški za vzgojo hčer od rojstva do odraslosti nekoliko višji kot za sinove. Do petega leta starosti so hčerke ocenjene kot dražje za približno 350 evrov na leto, v adolescenci pa se razlika poveča – hčerke v starosti od 14 do 18 let lahko stanejo starše približno 700 evrov več letno kot sinovi. Razlike se nanašajo predvsem na oblačila, obutev in osebno nego, pri čemer so stroški oblačil pogosto višji za dekleta.
Drugo poročilo, ki ga povzema The Telegraph, navaja, da lahko skupni stroški vzgoje hčere od 5. do 18. leta skupaj presežejo stroške vzgoje sina za več tisoč funtov, predvsem zaradi stroškov oblačil, spodbudnih dejavnosti in hobijev, ki se skozi leta seštevajo.
Zakaj se ti trendi pojavljajo
Raziskave in analize ekonomistov kažejo, da za razlikami ni enega samega razloga, temveč gre za kombinacijo dejavnikov:
1. Oblačila in osebna nega
Kot so zapisali na spletni strani SBS News, so oblačila in dodatki za dekleta pogosto dražji, kar skozi čas poveča skupne izdatke družine.
2. Podpora izobraževanju in življenjskim izbiram
Raziskave kažejo, da se dekleta pogosteje odločajo za daljše izobraževanje in pridobivanje višjih kvalifikacij, kar lahko pomeni, da starši zagotovijo več finančne podpore med študijem ali poklicnim usposabljanjem. To je sicer odvisno od posamezne družine in kulture, kot so poročali na Cambridge Journal of Demographic Economics.
3. Starševsko vedenje in kulturne smernice
Po analizah Becker Friedman Institute imajo starši pogosto različne vzorce porabe glede na spol otroka – denimo, da mame nekoliko več vlagajo v izobraževanje in razvoj hčera, kar vpliva na skupne izdatke.
4. Razlike v vključevanju v gospodinjstvo
Študija Institute for Social and Economic Research je pokazala, da imajo matere hčera pogosto več neplačanega dela in večje padce v dohodkih kot matere sinov, kar lahko vpliva na razpoložljive vire za otroka.
Kaj to pomeni v praksi
Čeprav raziskave kažejo trend višjih stroškov za vzgojo hčera, je ključno poudariti:
Gre za povprečne trende, ne univerzalna pravila – dejanski stroški so odvisni od dohodka družine, kulture, lokacije in osebnih odločitev staršev.
Nekateri starši lahko vlagajo več v izobraževanje ali hobije svojih hčera, drugi pa razlike praktično ne opazijo.
Dolgoročni stroški so bolj odvisni od starševskih odločitev in družinskih okoliščin kot od spola otroka.
