Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Ali vzgoja hčerke res stane več?

B.R.
Novice 0
17. 02. 2026 02.15

Vprašanje, ali je vzgoja hčere finančno bolj zahtevna kot vzgoja sina, je predmet več anket in raziskav, ki so jih opravili ekonomisti in potrošniški analitiki. Nekateri rezultati kažejo, da se lahko stroški vzgoje hčer skozi čas nekoliko razlikujejo od stroškov vzgoje sinov, čeprav gre za splošne trende in ne stroga pravila.

ocka

Razlike v stroških vzgoje glede na spol otroka

Po anketi britanske banke Sainsbury's, kot so poročali na spletni strani SBS News, starši poročajo, da so stroški za vzgojo hčer od rojstva do odraslosti nekoliko višji kot za sinove. Do petega leta starosti so hčerke ocenjene kot dražje za približno 350 evrov na leto, v adolescenci pa se razlika poveča – hčerke v starosti od 14 do 18 let lahko stanejo starše približno 700 evrov več letno kot sinovi. Razlike se nanašajo predvsem na oblačila, obutev in osebno nego, pri čemer so stroški oblačil pogosto višji za dekleta.

Drugo poročilo, ki ga povzema The Telegraph, navaja, da lahko skupni stroški vzgoje hčere od 5. do 18. leta skupaj presežejo stroške vzgoje sina za več tisoč funtov, predvsem zaradi stroškov oblačil, spodbudnih dejavnosti in hobijev, ki se skozi leta seštevajo.

Zakaj se ti trendi pojavljajo

Raziskave in analize ekonomistov kažejo, da za razlikami ni enega samega razloga, temveč gre za kombinacijo dejavnikov:

1. Oblačila in osebna nega

Kot so zapisali na spletni strani SBS News, so oblačila in dodatki za dekleta pogosto dražji, kar skozi čas poveča skupne izdatke družine.

Nekateri starši lahko vlagajo več v izobraževanje ali hobije svojih hčera, drugi pa razlike praktično ne opazijo.
Nekateri starši lahko vlagajo več v izobraževanje ali hobije svojih hčera, drugi pa razlike praktično ne opazijo. FOTO: Dreamstime

2. Podpora izobraževanju in življenjskim izbiram

Raziskave kažejo, da se dekleta pogosteje odločajo za daljše izobraževanje in pridobivanje višjih kvalifikacij, kar lahko pomeni, da starši zagotovijo več finančne podpore med študijem ali poklicnim usposabljanjem. To je sicer odvisno od posamezne družine in kulture, kot so poročali na Cambridge Journal of Demographic Economics.

3. Starševsko vedenje in kulturne smernice

Po analizah Becker Friedman Institute imajo starši pogosto različne vzorce porabe glede na spol otroka – denimo, da mame nekoliko več vlagajo v izobraževanje in razvoj hčera, kar vpliva na skupne izdatke.

4. Razlike v vključevanju v gospodinjstvo

Študija Institute for Social and Economic Research je pokazala, da imajo matere hčera pogosto več neplačanega dela in večje padce v dohodkih kot matere sinov, kar lahko vpliva na razpoložljive vire za otroka.

Kaj to pomeni v praksi

Čeprav raziskave kažejo trend višjih stroškov za vzgojo hčera, je ključno poudariti:

Gre za povprečne trende, ne univerzalna pravila – dejanski stroški so odvisni od dohodka družine, kulture, lokacije in osebnih odločitev staršev.

Nekateri starši lahko vlagajo več v izobraževanje ali hobije svojih hčera, drugi pa razlike praktično ne opazijo.

Dolgoročni stroški so bolj odvisni od starševskih odločitev in družinskih okoliščin kot od spola otroka.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
vzgoja hčerke razlike med spoloma družinski proračun financiranje izobrazbe vzgoja otroka stroški vzgoje hčerka sin finančni vidiki vzgoja sina finančni vidik vzgoja deklice vzgoja dečka finančno načrtovanje hčerka vs. sin
Naslednji članek
Novice

Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1522