Ali vzgoja hčerke res stane več?

Po anketi britanske banke Sainsbury's, kot so poročali na spletni strani SBS News, starši poročajo, da so stroški za vzgojo hčer od rojstva do odraslosti nekoliko višji kot za sinove. Do petega leta starosti so hčerke ocenjene kot dražje za približno 350 evrov na leto, v adolescenci pa se razlika poveča – hčerke v starosti od 14 do 18 let lahko stanejo starše približno 700 evrov več letno kot sinovi. Razlike se nanašajo predvsem na oblačila, obutev in osebno nego, pri čemer so stroški oblačil pogosto višji za dekleta.

Drugo poročilo, ki ga povzema The Telegraph, navaja, da lahko skupni stroški vzgoje hčere od 5. do 18. leta skupaj presežejo stroške vzgoje sina za več tisoč funtov, predvsem zaradi stroškov oblačil, spodbudnih dejavnosti in hobijev, ki se skozi leta seštevajo.