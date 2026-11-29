Danes je Hakan Çalhanolu eden najpomembnejših nogometašev milanskega Interja in turške reprezentance. A njegova življenjska zgodba ni bila vedno povezana zgolj z nogometnimi uspehi. Poleti 2018 se je znašel v središču javnega zakonskega spora, ki se je odvijal tudi na družbenih omrežjih. Nogometaš, ki se je leta 2017 poročil s svojo mladostno ljubeznijo Sinem Gündodu, je avgusta 2018 sporočil, da se namerava ločiti. V objavi je zapisal, da se je zgodilo nekaj zelo resnega in neodpustljivega, zaradi česar naj bi bila njegova odločitev dokončna. Dodal je, da bo v primeru rojstva otroka prevzel očetovske odgovornosti, vendar z ženo in njeno družino ne namerava več ohranjati stikov.

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Njegova žena je razkrila, da je noseča in zavrnila obtožbe

Po njegovi objavi so se v medijih pojavila različna ugibanja o razlogih za razpad zakona. Med drugim so se pojavile tudi navedbe o nezvestobi. Sinem se je na moževe besede odzvala z lastno objavo na družbenih omrežjih. Odločno je zanikala, da bi ga kadarkoli prevarala, ne med njunim razmerjem ne med zakonom. Ob tem je potrdila, da je noseča, in pojasnila, da sta si oba želela postati starša. Za nosečnost je izvedela v času, ko sta se že pogovarjala o ločitvi. Poudarila je, da je želela novico o nosečnosti javnosti razkriti šele po koncu prvega, bolj tveganega obdobja nosečnosti, vendar ji je mož s svojo javno objavo to možnost odvzel. Italijanski športni časopis La Gazzetta dello Sport je takrat poročal tudi o njenih navedbah, da naj bi jo mož obtoževal nezvestobe, medtem ko je sama trdila, da je bil nezvest on.

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Po treh mesecih sta si premislila

Čeprav je sprva kazalo, da je njunega zakona konec, je sledil preobrat. Novembra 2018 so turški mediji poročali, da sta se zakonca pobotala. Po poročanju portala Sözcü sta se po večmesečni krizi odločila, da bosta zakonu dala novo priložnost. Tudi Habertürk je poročal, da sta se po približno treh mesecih znova zbližala. Hakan naj bi odpotoval v Nemčijo, kjer je bila Sinem, in z njo obnovil odnos. Marca 2019 se jima je rodila hčerka Liya. Nogometaš je ob rojstvu postal oče in veselo novico delil z javnostjo. Kmalu zatem sta zakonca obeležila tudi obletnico poroke, Hakan pa je ob fotografiji družine zapisal, da je njuna hčerka največje darilo v njegovem življenju.

Danes sta starša treh otrok

Zakonca sta po zakonski krizi očitno uspela znova zgraditi skupno življenje. Družina se je pozneje še povečala: novembra 2023 sta se razveselila rojstva sinov Ayaza in Asila Cana.