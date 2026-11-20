"Prosim, ne kupujte GTA 6 svojim otrokom"

Novinarka Keza MacDonald je v prispevku za The Guardian staršem namenila precej neposredno sporočilo: "Grand Theft Auto VI ni primerna igra za otroke. Sama je po več kot 70 urah igranja ocenila, da igra upravičeno nosi najvišjo starostno oznako." Čeprav priznava, da gre za tehnično izjemno dovršeno in zabavno videoigro, opozarja na vsebine, ki so namenjene odraslim. Igralci se v virtualnem svetu srečujejo s kriminalom, krajo avtomobilov, preprodajo drog, streljanjem, brutalnim nasiljem in mučenjem. Poleg tega igra vsebuje eksplicitne spolne prizore, goloto, prizore iz striptiz klubov, uporabo drog in zelo vulgaren jezik. Posebej jo skrbi, da starši pogosto ne poznajo dovolj dobro vsebine iger, ki si jih želijo njihovi otroci. Spomnila se je tudi dogodka iz preteklosti, ko je otrok na rojstnodnevni zabavi želel igrati GTA, njegova mama pa je bila presenečena, ko je izvedela, da oznaka 18+ ne pomeni težavnosti igre, temveč opozarja na vsebino, namenjeno odraslim. Po njenem mnenju otroci, stari 10 ali 12 let, še nimajo dovolj življenjskih izkušenj, da bi lahko ustrezno razumeli vse prikazane teme.

Kaj pomeni oznaka PEGI 18 in zakaj je ne smemo spregledati?

V Evropi se za označevanje starostne primernosti videoiger uporablja sistem PEGI. Ta staršem pomaga prepoznati, kateri starostni skupini je igra namenjena in kakšne vsebine vsebuje. Kot pojasnjujejo na slovenski točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si, oznake niso zgolj priporočilo glede zahtevnosti igre. Opozarjajo na vsebino, ki lahko vključuje nasilje, spolnost, neprimeren jezik, droge ali druge elemente, ki za določeno starostno skupino niso primerni. Najvišja starostna oznaka PEGI 18 je namenjena igram z vsebinami za odrasle. Med drugim vključuje nazorno nasilje, prikaze brutalnega ravnanja, ubijanje brez očitnega motiva, nasilje nad nemočnimi liki in eksplicitno spolnost. Pri nakupu zato ni dovolj, da starši preverijo, ali je igra priljubljena med vrstniki ali ali jo otrok že pozna. Pomembno je, da preverijo tudi njeno vsebino in starostno oznako.

icon-expand Osrednja lika v igri GTA 6 FOTO: Profimedia

Kaj o nasilnih videoigrah pravijo slovenski strokovnjaki?

Na Safe.si so se temi nasilja v videoigrah posvetili tudi v posebnem spletnem seminarju za starše. K sodelovanju so povabili Roka Gumzeja, socialnega pedagoga, sodelavca organizacije Logout in gejmerja, ki je spregovoril o vplivu nasilnih videoiger na otroke in mladostnike. Gumzej je v okviru predavanja osvetlil vprašanja, ali nasilne videoigre povzročajo nasilno vedenje, kako otroci doživljajo različne oblike nasilja v igrah in kako lahko starši vzpostavijo zdrav odnos do igranja. Njegovo sporočilo je pomembno tudi pri odločanju o igri GTA 6: starši morajo poznati igre, ki jih igrajo njihovi otroci, in se zanimati za njihove digitalne izkušnje.

Ali nasilne videoigre povzročajo nasilno vedenje?

To je eno najpogostejših vprašanj, ki si jih zastavljajo starši. Pomembno je razlikovati med izpostavljenostjo nasilnim vsebinam in neposrednim povzročanjem nasilnega vedenja. Na Safe.si opozarjajo, da otroci nazorne prikaze nasilja dojemajo drugače kot odrasli. Prezgodnja izpostavljenost neprimernim vsebinam lahko vpliva na njihovo razmišljanje, stališča in vedenje, posebej intenzivni prizori pa so lahko zanje tudi neprijetni ali zastrašujoči. Otroci namreč še razvijajo sposobnost kritičnega presojanja in razumevanja kompleksnih družbenih situacij. Zato je pomembno, da starši ne predpostavljajo, da otrok že samo zato, ker zna uporabljati igralno konzolo, razume tudi vsebino igre, ki jo igra. To ne pomeni, da bo vsak otrok, ki se sreča z nasilno videoigro, postal nasilen. Pomeni pa, da morajo odrasli prevzeti odgovornost za izbiro vsebin, ki so primerne otrokovi razvojni stopnji.

"Vsi so že igrali, samo jaz ne" – kako otroku postaviti mejo?

Ko si otrok zaželi priljubljene igre, se lahko starši znajdejo v neprijetnem položaju. Še posebej, če jo igrajo njegovi prijatelji, se o njej pogovarjajo v šoli ali spremljajo posnetke igranja na spletu. V takšnih trenutkih je pomembno, da starši ne popustijo zgolj zaradi pritiska vrstnikov. Otroku lahko pojasnijo, da starostna omejitev ni kazen in da odločitev ni povezana z nezaupanjem vanj, temveč z vsebino igre. Smiselno je tudi, da starši: - pred nakupom preverijo starostno oznako PEGI in vsebinske oznake; - se pozanimajo, kaj igra dejansko vsebuje, ne le, kaj otrok o njej pove; - se z otrokom pogovarjajo o nasilju, spolnosti in drugih vsebinah, na katere lahko naleti; - spremljajo, katere igre igra in s kom komunicira med igranjem; - postavijo jasna družinska pravila glede igranja in nakupovanja videoiger. Če otrok že spremlja posnetke GTA 6 na spletu, je to lahko tudi priložnost za pogovor o tem, zakaj določene vsebine niso primerne zanj. Najpomembnejše sporočilo za starše je preprosto. Priljubljenost igre, njena kakovost in otrokova želja po njej še ne pomenijo, da je primerna za njegovo starost.