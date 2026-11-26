Britanski kuhar Gordon Ramsay je pri šestdesetih letih prvič postal dedek, potem ko je njegova šestindvajsetletna hči Holly Ramsay-Peaty rodila deklico. Z možem, enaintridesetletnim olimpijskim plavalcem Adamom Peatyjem, sta otroka dobila 25. novembra, novico pa sta uradno objavila 26. novembra na družbenih omrežjih.

Rodila se je deklica z očarljivim imenom

Deklici sta nadela nekoliko starinsko in očarljivo ime Daphne June Ramsay-Peaty. Par se je sicer poročil lanskega decembra v opatiji v angleškem mestu Bath, veselo novico o pričakovanju naraščaja pa sta z javnostjo delila junija letos, piše Net.hr. Ob objavi fotografij iz bolnišnice sta se novopečena starša posebej zahvalila celotnemu medicinskemu osebju za strokovno oskrbo in varnost med porodom. Holly Ramsay-Peaty je ob prvih fotografijah hčerke objavila zahvalo porodnišničnemu osebju in potrdila novo družinsko dinamiko. "Daphne June Ramsay-Peaty, dobrodošla na svetu. Za vedno boš naša čudovita deklica in Georgeeva mlajša sestrica. Hvala vsem zdravnikom, medicinskim sestram in babicam, ki so poskrbeli, da smo bili varni, zdravi in srečni – za vedno vam bomo hvaležni."

Deček George je Adamov sin iz njegove prejšnje zveze z umetnico Eirianedd Munro.

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Tako je deklico na svet pozdravil Gordon Ramsay

Svoje prvo javno sporočilo vnukinji je v komentarjih pod objavo zapisal tudi Gordon Ramsay: "Dobrodošla, gospodična Daphne, čestitke Adamu in Holly, vau, vau, vau." S tem je uradno potrdil svojo novo vlogo v družini – dedek.

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Gordon Ramsay ima šest otrok

Gordon Ramsay in njegova žena Tana, s katero sta poročena od leta 1996, imata šest otrok. Najstarejša hči Megan se je rodila leta 1998, dvojčka Holly in Jack Scott leta 1999, hči Matilda (znana tudi kot Tilly) pa leta 2001. Družina se je pozneje povečala še za dva člana; leta 2019 se je rodil sin Oscar James, leta 2023 pa najmlajši sin Jesse James, piše People. Zaradi tega starostnega razpona bo novorojena Daphne odraščala skupaj s svojima stricema. Ramsay je to situacijo komentiral tudi med nedavnim gostovanjem v televizijski oddaji Jimmy Kimmel Live!, kjer je poudaril prednosti takšne družinske strukture: "Lepo je, da imamo hkrati tudi sami še vedno majhna fanta. Tako da se tega resnično veselim."