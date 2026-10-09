Le mesec dni po rojstvu sina umrla mlada brazilska manekenka

Žalostno novico je za brazilski CNN potrdil njen dolgoletni agent in prijatelj Miguel Crispim. Po njegovih besedah je bila Giane zdrava, nosečnost pa je potekala brez zapletov. Vzrok smrti je bil akutni miokardni infarkt, torej srčni infarkt.

Slovo med rutinskim obiskom bolnišnice

Giane je svojega najmlajšega sina odpeljala na običajen pregled dojenčka v bolnišnico v mestu Condeúba na jugozahodu brazilske zvezne države Bahia. Tam se je nenadoma zgrudila. Zdravstveno osebje ji je takoj priskočilo na pomoč, vendar je niso mogli rešiti. Njen najmlajši sin Felipe je bil takrat star približno 45 dni. Za seboj je pustila tudi sedemletnega sina Gaela in moža Joséja Sobrinha. Njena smrt je še toliko bolj pretresljiva, ker po navedbah njenega agenta pred tem ni kazalo, da bi imela zdravstvene težave. Poudaril je tudi, da je živela zdravo, ni kadila in ni uživala alkohola.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Iz službe na bencinski črpalki na mednarodne modne brvi

Življenjska zgodba Giane Alves je bila vse prej kot običajna. Preden je postala mednarodno uveljavljena manekenka, je delala na bencinski črpalki v So Paulu. Prav tam jo je opazila iskalka novih obrazov za modno agencijo in ji ponudila priložnost, ki ji je spremenila življenje. Leta 2015, ko je bila stara 21 let, je začela svojo profesionalno manekensko pot. Kmalu so sledila sodelovanja v tujini, njeno delo pa jo je popeljalo v London, New York, Milano, Nemčijo in na Portugalsko. Sodelovala je tudi na modnih revijah So Paulo Fashion Week, njene fotografije pa so bile objavljene v uglednih modnih publikacijah, med drugim v brazilski in italijanski izdaji revije Vogue, pa tudi v revijah L'Officiel in Elle. Od dekleta, ki si kariere v modi sprva sploh ni predstavljalo, je tako postala obraz, ki je delal na mednarodnem prizorišču.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zaradi družine si je želela mirnejšega življenja

Po letih, ki jih je zaznamovalo življenje med velikimi mesti, potovanji in modnimi projekti, se je Giane odločila vrniti v domačo Bahio. Želela si je bolj umirjenega vsakdana in več časa za družino. Njen agent je za brazilske medije povedal, da je želela živeti mirneje in vzgajati svoja otroka stran od vrveža velikih modnih središč. Njena zgodba je tako zaznamovana z izjemno življenjsko potjo, od naključnega odkritja na delovnem mestu do mednarodne kariere, nato pa z odločitvijo, da se posveti predvsem družini. Za njenima sinovoma in možem je zdaj nepredstavljiva izguba. Giane Alves je umrla veliko prezgodaj, njena zgodba pa je pretresla brazilsko javnost in modni svet.