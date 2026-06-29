Kam je izginil mali George? Sin princa Williama in Kate je skoraj že višji od mame

Nedavno sta se princesa Kate in njen najstarejši sin udeležila obiska letalske baze RAF Coningsby ob dnevu britanskih oboroženih sil. Fotografije in videoposnetki dogodka so hitro zaokrožili po spletu, največ pozornosti pa ni pritegnilo letalstvo, temveč Georgeeva neverjetna rast. Mnogi kraljevi navdušenci so se ob pogledu na fotografije spraševali, kdaj je droben deček, ki ga je svet prvič spoznal leta 2013 pred porodnišnico St. Mary's v Londonu, postal skoraj odrasel mladenič.

Trenutek, ki ga pozna vsak starš

Po poročanju Vanity Fair je George danes skoraj enako visok kot njegova mama Kate, ki meri približno 175 centimetrov. Tudi drugi mediji so izpostavili, da je deček v zadnjih letih doživel očiten poskok v rasti in da bo glede na družinske gene najverjetneje med višjimi člani kraljeve družine. Njegov oče, princ William, namreč meri okoli 191 centimetrov. Za mnoge starše je bil prizor zelo znan. Še včeraj so otroku zavezovali vezalke in ga peljali v vrtec, nato pa jih nekega dne preseneti dejstvo, da jih otrok že gleda skoraj iz oči v oči.

icon-expand George je danes skoraj enako visok kot njegova mama Kate, ki meri približno 175 centimetrov. FOTO: Profimedia

Zakaj imajo fantje v tej starosti pogosto nenaden poskok v rasti?

Fantje običajno največji rastni zagon doživijo med 12. in 16. letom starosti. Takrat telo zaradi hormonskih sprememb v puberteti v kratkem času pridobi več centimetrov kot kadarkoli prej po prvih letih življenja. Zato ni nenavadno, da otrok v enem samem letu močno zraste in starše preseneti z novo številko na merilnem traku. George bo julija dopolnil 13 let, kar pomeni, da se nahaja prav v obdobju, ko so takšni hitri skoki v rasti povsem običajni.

icon-expand Glede na družinske gene bo George najverjetneje med višjimi člani kraljeve družine. FOTO: Profimedia

Pred njim je pomembno obdobje

Rast pa ni edina sprememba v Georgeevem življenju. Kensingtonska palača je potrdila, da bo septembra začel obiskovati prestižni Eton College, isto šolo, ki sta jo obiskovala njegov oče princ William in stric princ Harry. Kot poroča Vanity Fair, George pri vpisu ni imel posebnih privilegijev, ampak je moral opraviti sprejemne preizkuse tako kot vsi drugi kandidati. Viri blizu družine pravijo, da je nad vpisom navdušen in da se že veseli začetka novega šolskega poglavja. Odločitev naj bi bila všeč tudi Kate in Williamu, saj je šola blizu njihovega doma v Windsorju, hkrati pa sinu omogoča več samostojnosti in postopno pripravo na prihodnje odgovornosti. Kate in William sicer že leta poskušata svojim trem otrokom, Georgeu, Charlotte in Louisu, zagotoviti čim bolj običajno otroštvo, zato javnost princa Georgea ne vidi pogosto.