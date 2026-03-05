Bibaleze.si
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom

S.B.
Novice 0
05. 03. 2026 13.59

Včasih najlepše zgodbe o dobroti nastanejo prav v najtežjih življenjskih trenutkih. Takšna je tudi zgodba Damjana Judeža Šurija iz Zasavja, ki je po hudi bolezni pokazal izjemno srčnost – pomoč, ki so jo ljudje zbirali zanj, je namreč podaril otrokom s posebnimi potrebami.

Dobrodelni nogometni turnir za Šurija.

Ko skupnost stopi skupaj

Ko je Damjan zbolel za rakom, se je lokalna skupnost v Zasavju hitro odzvala. Prijatelji, znanci in številni domačini so začeli organizirati različne dobrodelne akcije in dogodke, s katerimi so želeli pomagati pri stroških njegovega zdravljenja.

Med drugim so dobrodelni nogometni turnir organizirali tudi na GESŠ Trbovlje in sicer pod taktirko dijakov Arnesa Džombića in Edisa Ajkunića. Šola je javno pohvalila svoja dijaka in zapisala, da sta "povezala vse tri srednje šole ožje zasavske regije in pokazala, da imata veliko srce ter dokazala, da se vse da, če imaš močno voljo in plemenit namen."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Posebej odmeven pa je bil dobrodelni nogometni turnir, na katerem so sodelovali številni lokalni športniki in podporniki. Dogodek je imel preprost, a močan namen – pokazati, da Damjan v svoji bitki ni sam.

Na turnirju so zbrali 2500 evrov donacij.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Odločitev, ki je ganila mnoge

Čeprav so bila sredstva namenjena njemu, se je Damjan odločil za izjemno potezo. Zaradi napredovanja bolezni je denar podaril naprej – otrokom, ki prav tako potrebujejo pomoč in podporo.

Donacijo je namenil Osnovni šoli Slavka Gruma, šoli, ki je namenjena izobraževanju otrok s posebnimi potrebami, vključno z gibalno oviranimi učenci, ki potrebujejo prilagojen vzgojno-izobraževalni program.

Njegova gesta je mnoge globoko ganila, saj je pokazala, da lahko človek tudi v najtežjih življenjskih trenutkih misli na druge.

Otroci so se mu zahvalili s pisemci

Na šoli so Damjanovo donacijo sprejeli z veliko hvaležnostjo. Učenci so se mu odločili zahvaliti na prav poseben način – napisali so mu pisemca in risbe.

V njih so mu zapisali, da so hvaležni za njegovo pomoč, da jim njegova donacija veliko pomeni in da ga imajo radi.

Preproste in iskrene besede otrok so še dodatno poudarile moč njegovega dejanja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Lekcija o dobroti za vse nas

Zgodba iz Zasavja je lep opomnik, kako pomembna je solidarnost – najprej so ljudje stopili skupaj, da bi pomagali Damjanu, nato pa je on sam pokazal izjemno srčnost in pomoč namenil naprej.

Takšne zgodbe so tudi pomembno sporočilo za otroke: dobrota in sočutje imata moč, da povežeta ljudi in prineseta upanje tudi v težkih časih.

Zgodba Damjana Judeža Šurija tako ostaja predvsem zgodba o solidarnosti, dobroti in človečnosti – vrednotah, ki včasih najbolj zasijejo prav v najtežjih trenutkih. Predvsem pa bo ta gesta za vedno ostala v srcih otrok, ki so mu v zahvalah napisali, da ga imajo radi.

Damjan Judež Šuri dobrota solidarnost otroci s posebnimi potrebami Zasavje dobrodelnost
