Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom

Ko skupnost stopi skupaj

Ko je Damjan zbolel za rakom, se je lokalna skupnost v Zasavju hitro odzvala. Prijatelji, znanci in številni domačini so začeli organizirati različne dobrodelne akcije in dogodke, s katerimi so želeli pomagati pri stroških njegovega zdravljenja. Med drugim so dobrodelni nogometni turnir organizirali tudi na GESŠ Trbovlje in sicer pod taktirko dijakov Arnesa Džombića in Edisa Ajkunića. Šola je javno pohvalila svoja dijaka in zapisala, da sta "povezala vse tri srednje šole ožje zasavske regije in pokazala, da imata veliko srce ter dokazala, da se vse da, če imaš močno voljo in plemenit namen."

Posebej odmeven pa je bil dobrodelni nogometni turnir, na katerem so sodelovali številni lokalni športniki in podporniki. Dogodek je imel preprost, a močan namen – pokazati, da Damjan v svoji bitki ni sam.

Na turnirju so zbrali 2500 evrov donacij.

Odločitev, ki je ganila mnoge

Čeprav so bila sredstva namenjena njemu, se je Damjan odločil za izjemno potezo. Zaradi napredovanja bolezni je denar podaril naprej – otrokom, ki prav tako potrebujejo pomoč in podporo. Donacijo je namenil Osnovni šoli Slavka Gruma, šoli, ki je namenjena izobraževanju otrok s posebnimi potrebami, vključno z gibalno oviranimi učenci, ki potrebujejo prilagojen vzgojno-izobraževalni program. Njegova gesta je mnoge globoko ganila, saj je pokazala, da lahko človek tudi v najtežjih življenjskih trenutkih misli na druge.

Otroci so se mu zahvalili s pisemci

Na šoli so Damjanovo donacijo sprejeli z veliko hvaležnostjo. Učenci so se mu odločili zahvaliti na prav poseben način – napisali so mu pisemca in risbe. V njih so mu zapisali, da so hvaležni za njegovo pomoč, da jim njegova donacija veliko pomeni in da ga imajo radi. Preproste in iskrene besede otrok so še dodatno poudarile moč njegovega dejanja.

Lekcija o dobroti za vse nas