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Vrhunski dirkač doživel trenutek, ki prekaša vse zmage: postal oče

N. Č.
Novice 0
29. 06. 2026 11.26

Svetovni prvak v MotoGP, Francesco Bagnaia, je na družbenih omrežjih razkril veselo novico o rojstvu svojega prvega otroka.

Francesco Bagnaia - ig

V svetu MotoGP je odjeknila novica, da je zvezdnik Ducatija, Francesco Bagnaia, prvič postal oče. Dirkač je novico o prihodu novega družinskega člana sporočil prek svojega profila na Instagramu, kjer je objavil prisrčno fotografijo z dojenčkom. Do tega je prišlo sredi napete sezone, kjer se Italijan bori za nove naslove, a se zdi, da so se prioritete v tem trenutku prevesile v prid družinskega življenja.

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Francesco Bagnaia je prvič postal oče

Kljub temu da podrobnosti o otroku še niso v celoti znane, je navdušenje med njegovimi navijači in v paddocku izjemno veliko, saj Francesco velja za enega najbolj priljubljenih dirkačev v trenutni karavani.

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Razveselil se je prvega otroka

29-letni Bagnaia in njegova srčna izbranka Domizia sta skozi leta dokazala, da je mogoče živeti mirno zasebno življenje tudi v vrhu svetovne slave. Dirkač se le redko spušča v javno izpostavljanje intime, zato je bilo njuno tiho pričakovanje otroka povsem v njunem slogu.

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