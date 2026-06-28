Kaj, če nekdo na plaži snema vašega otroka?

Medtem ko večina staršev največ pozornosti posveča zaščiti otrok pred sončnimi opeklinami, poškodbami ali utopitvami, policija opozarja na vedno pogostejši in pogosto spregledan problem – neupravičeno fotografiranje otrok na javnih mestih.

Nevarnost, ki se skriva za objektivom

Barvite kanglice, lopatke in otroški smeh so pogost motiv za spomine s plaže. A žal se nekatere kamere ne ustavijo pri družinskih trenutkih. Neznanci, ki brez dovoljenja fotografirajo ali snemajo otroke, niso zgolj vsiljivci – njihovo početje je lahko kaznivo in zelo nevarno. Takšne fotografije se lahko pojavijo na družbenih omrežjih brez vednosti staršev, v hujših primerih pa končajo celo na neprimernih spletnih straneh, kjer jih zlorabljajo za spolne in druge izprijene namene. Tveganje je še večje, kadar so otroci fotografirani v kopalkah ali brez oblačil, saj takšne podobe pogosto krožijo znotraj pedofilskih mrež.

Kaj pravi zakon?

Kazenski zakonik Republike Slovenije jasno določa zaščito otrok in njihovo pravico do zasebnosti: - 138. člen – neupravičeno slikovno snemanje: prepoveduje snemanje ali fotografiranje posameznika brez njegovega dovoljenja v okoliščinah, kjer ima pričakovano zasebnost. - 176. člen – prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva: posebej varuje mladoletne osebe pred kakršnim koli gradivom, ki prikazuje spolno izkoriščanje, zlorabo ali drugo poseganje v njihovo dostojanstvo in zasebnost. Ti členi ne varujejo zgolj pred distribucijo neprimernega materiala, temveč tudi pred samim nastankom takšnih posnetkov.

icon-expand Policija svetuje staršem, naj bodo v času počitnic na javnih krajih še posebej pozorni. FOTO: Adobe Stock

Nasveti policije za varno preživljanje počitnic z otroki

Policija svetuje staršem, naj bodo v času počitnic na javnih krajih še posebej pozorni. Naloga starša ni zgolj zaščititi otroka pred fizičnimi poškodbami, temveč tudi pred sodobnimi oblikami zlorab, ki so pogosto tihe, prikrite in digitalne.

Kaj lahko storite?

- Otroci naj bodo vedno v vašem vidnem polju. - Bodite pozorni na ljudi, ki se zadržujejo v bližini otrok, čeprav niso v vlogi starša ali skrbnika. - Odzovite se, če kdo kaže pretirano zanimanje za vašega otroka ali ga fotografira brez vašega dovoljenja. - Opazujte morebitno nenavadno uporabo predmetov (torbe, brisače, senčniki), ki bi lahko skrivali kamero ali telefon. - Pokličite policijo ali obvestite reševalce iz vode. - Z otroki se pogovorite o tem, naj takoj poiščejo pomoč, če jih kdo želi fotografirati ali z njimi navezati stik.

Tudi starši smo včasih preveč lahkomiselni

Na družbenih omrežjih odrasli pogosto delimo fotografije z dopusta, na katerih so tudi naši otroci – v kopalkah, spodnjem perilu ali celo brez oblačil. Tudi če je namen objave nedolžen, se lahko te fotografije hitro znajdejo v rokah spolnih izkoriščevalcev. V praksi to pomeni, da lahko nevede omogočimo zlorabo lastnih otrok, če njihove slike končajo v rokah tistih, ki jih širijo ali uporabljajo v nelegalne namene. Fotografije s plaže, objavljene brez ustreznih nastavitev zasebnosti, so lahko lahek plen za pedofile – tudi na temnem spletu.

icon-expand Otroci so naša odgovornost. FOTO: Shutterstock

Vzgoja in pogovor – najboljša zaščita otrok

Otroci so po naravi zaupljivi, radovedni in pogosto ne prepoznajo nevarnosti – ne v resničnem življenju, ne v spletnem okolju. Zato jih je treba izobraziti in pripraviti, kako ravnati v nevarnih situacijah. Kaj naj otroci vedo: - Naj ne dovolijo fotografiranja brez dovoljenja staršev. - Naj ne pošiljajo svojih fotografij neznancem in jih tudi ne objavljajo na spletu. - Če jih kdo na plaži opazuje, fotografira ali poskuša ogovoriti, naj nemudoma poiščejo pomoč odraslih. - Naj ne zaupajo slepo spletnim prijateljem, tudi če se zdijo prijazni in vljudni – marsikdo uporablja lažen profil z namenom manipulacije. Starši bodite otrokom zgled. Če sami objavljate fotografije, ki lahko ogrozijo njihovo zasebnost, bodo enako ravnali tudi oni. Otrokom pojasnite, zakaj je zasebnost pomembna in kako jo lahko zaščitijo.

Poletje naj ostane brezskrbno – a tudi varno