Objavila fotografije rojstva in dobila zaporno kazen

Fotografije, ki so sprožile spor

Fotografije, ki so se pojavile na Facebooku novembra, niso prikazovale le novorojenčka, temveč tudi mater med porodom. Slike so znova zaokrožile nekaj let po rojstvu, ko je bil otrok že v prvem razredu. Hči je bila šokirana, ko je na družbenem omrežju zagledala slike s pripisom "moj prvi vnuk". Nikoli ni pričakovala, da bodo tako osebni trenutki, ki so se zgodili v porodni sobi, javno dostopni.

Dogajanje v ozadju

Po poročanju danske televizije TV 2 je 50-letna babica med porodom snemala in fotografirala dogajanje, medtem ko je bila prisotna v porodni sobi. Štiri slike je kasneje objavila na Facebooku brez soglasja hčerke, prikazovale pa so trebuh matere med samim porodom ter novorojenčka takoj po rojstvu. Hči je zahtevala, da se slike odstranijo, kar je bilo kasneje tudi izvedeno.

Ponovna objava in prijava policiji

Ko je babica izvedela, da bo zaradi objave sledil pravni postopek, je fotografije znova objavila na Facebooku. Hči je nato vložila uradno prijavo policiji zaradi kršitve zasebnosti. Primer se je končal na okrožnem sodišču v Odenseju na danskem otoku Fyn, čeprav se babica obravnave ni udeležila.

Kazenska odločitev

Sodišče jo je obsodilo na 14 dni zapora, a pogojno, kar pomeni, da kazen ne bo izvršena, razen če bo ponovno storila enako dejanje. Poleg tega ji je naložilo plačilo 10.000 danskih kron (približno 1200 evrov) hčerki kot odškodnino za pretrpljeno stisko.

Podobni primeri v Evropi