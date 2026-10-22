Filip Flisar drugič postal očka: s Saro sta se razveselila sina

Rojstvo sina naznanil s svojim značilnim humorjem

Filip Flisar, ki ga poleg športnih uspehov poznamo tudi po znamenitih brkih in neposrednem humorju, je veselo novico delil s sledilci na Instagramu. Ob rojstvu sina je zapisal: "Izvedeno je bilo rojstvo malega Flisarja. Mamica je kljub celonočnemu rojevanju videti kot nova." S tem je poskrbel za nasmehe, obenem pa razkril, da je njegova partnerica po naporni porodni izkušnji dobro. Imena novorojenčka za zdaj še ni javno razkril.

Po hčerki Sofii je zdaj dobil še sina

Za nekdanjega vrhunskega športnika je to že druga izkušnja očetovstva. Leta 2018 je namreč prvič postal očka, ko se mu je v razmerju z nekdanjo partnerico Moniko Vuk rodila hčerka Sofia. Flisar in Monika sta bila par več let, njuno razmerje pa se je končalo leta 2021. Kljub temu ju še vedno povezuje starševstvo. Sofia je zdaj stara šest let in je dobila mlajšega bratca, s katerim bo lahko odraščala in ustvarjala nove družinske spomine.

icon-expand Filip je veselo novico sporočil na instagramu. FOTO: Instagram

Kdo je Filipova partnerica Sara Domajnko?

Filip je srečo v ljubezni po razhodu z Moniko našel ob Sari Domajnko, nekdanji deskarki na snegu. Par je svojo zvezo javnosti razkril leta 2023, čeprav sta zasebnost tudi pozneje skrbno varovala. Sara ima za seboj športno kariero, saj je nastopala v deskanju na snegu, v svetovnem pokalu pa je nazadnje tekmovala leta 2015. S Filipom ju tako povezuje tudi športno ozadje, saj je Flisar v svoji karieri blestel v smučarskem krosu. Da pričakujeta otroka, je postalo znano junija letos. Filip je takrat na družbenih omrežjih objavil skupno fotografijo s Saro, na kateri je bil že lepo viden njen nosečniški trebušček. Zdaj sta dočakala prvega skupnega otroka in začela novo poglavje družinskega življenja.

icon-expand Ponosno je delil tudi forografijo novopečene mamice Sare. FOTO: Instagram

Od vrhunskega športa do družinskega življenja