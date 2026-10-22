Filip Flisar drugič postal očka: s Saro sta se razveselila sina

Rojstvo sina naznanil s svojim značilnim humorjem
Filip Flisar, ki ga poleg športnih uspehov poznamo tudi po znamenitih brkih in neposrednem humorju, je veselo novico delil s sledilci na Instagramu. Ob rojstvu sina je zapisal: "Izvedeno je bilo rojstvo malega Flisarja. Mamica je kljub celonočnemu rojevanju videti kot nova."
S tem je poskrbel za nasmehe, obenem pa razkril, da je njegova partnerica po naporni porodni izkušnji dobro. Imena novorojenčka za zdaj še ni javno razkril.
Po hčerki Sofii je zdaj dobil še sina
Za nekdanjega vrhunskega športnika je to že druga izkušnja očetovstva. Leta 2018 je namreč prvič postal očka, ko se mu je v razmerju z nekdanjo partnerico Moniko Vuk rodila hčerka Sofia.
Flisar in Monika sta bila par več let, njuno razmerje pa se je končalo leta 2021. Kljub temu ju še vedno povezuje starševstvo. Sofia je zdaj stara šest let in je dobila mlajšega bratca, s katerim bo lahko odraščala in ustvarjala nove družinske spomine.
Kdo je Filipova partnerica Sara Domajnko?
Filip je srečo v ljubezni po razhodu z Moniko našel ob Sari Domajnko, nekdanji deskarki na snegu. Par je svojo zvezo javnosti razkril leta 2023, čeprav sta zasebnost tudi pozneje skrbno varovala.
Sara ima za seboj športno kariero, saj je nastopala v deskanju na snegu, v svetovnem pokalu pa je nazadnje tekmovala leta 2015. S Filipom ju tako povezuje tudi športno ozadje, saj je Flisar v svoji karieri blestel v smučarskem krosu.
Da pričakujeta otroka, je postalo znano junija letos. Filip je takrat na družbenih omrežjih objavil skupno fotografijo s Saro, na kateri je bil že lepo viden njen nosečniški trebušček. Zdaj sta dočakala prvega skupnega otroka in začela novo poglavje družinskega življenja.
Od vrhunskega športa do družinskega življenja
Flisar je v Sloveniji zaslovel kot eden najboljših tekmovalcev v smučarskem krosu. Leta 2015 je postal svetovni prvak, v sezoni 2011/2012 pa je osvojil skupni seštevek svetovnega pokala. V svoji karieri je dosegel tudi več zmag v svetovnem pokalu in osvojil mali kristalni globus.
Tekmovalno kariero je končal konec leta 2020, vendar je ostal aktiven tudi zunaj smučarskih tekmovanj. Med drugim se je posvetil podjetniškim projektom in svoji znamki.
Zdaj ga čaka še ena velika življenjska pustolovščina. Ob šestletni Sofii bo spoznaval očetovstvo tudi z novorojenčkom, Sara pa se bo prvič preizkusila v materinski vlogi. Čeprav se bodo njuni dnevi verjetno precej spremenili, je jasno, da je družina dobila prav poseben razlog za srečo.
Čestitke mladi družinici!
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