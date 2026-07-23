Ali bo epiduralna škodovala mojemu otroku?

Epiduralna analgezija je ena najpogosteje uporabljenih metod lajšanja bolečine med porodom. Kljub njeni dolgoletni uporabi se med nosečnicami in tudi v javnosti občasno pojavljajo pomisleki, ali bi lahko vplivala na zdravje novorojenčka ali dolgoročni razvoj otroka. Nova velika populacijska raziskava s Škotske prinaša pomembne pomirjujoče podatke: uporaba epiduralne analgezije med porodom ni bila povezana s povečanim tveganjem za resne nevrološke zaplete pri novorojenčkih ali poznejše škodljive izide v otroštvu.

Analiza skoraj 500.000 porodov

Raziskovalci so pregledali podatke 495.695 žensk, ki so rodile v škotskih bolnišnicah med letoma 2007 in 2019. V raziskavo so vključili enoplodne nosečnosti med 24. in 42. tednom nosečnosti, pri katerih je bil porod vaginalen ali izveden z nenačrtovanim carskim rezom. Med njimi je epiduralno analgezijo prejelo približno 23 odstotkov porodnic (114.897 žensk). Raziskovalci so spremljali več pomembnih izidov pri novorojenčkih: - nevrološke zaplete v prvih 28 dneh po rojstvu, - neonatalne krče, - hipoksično-ishemično encefalopatijo (poškodbo možganov zaradi pomanjkanja kisika), - sepso, - nizko oceno po Apgarjevi, - neonatalno smrtnost, - cerebralno paralizo v otroštvu.

icon-expand Epiduralna analgezija FOTO: Profimedia

Ni dokazov o povečanju nevrološkega tveganja

Glavni rezultat raziskave je bil jasen: epiduralna analgezija ni povečala tveganja za neonatalno nevrološko obolevnost. Prilagojeno statistično tveganje za nevrološke zaplete pri otrocih mater, ki so prejele epiduralno analgezijo, je bilo celo nekoliko nižje, vendar razlika ni bila statistično pomembna. Raziskovalci niso ugotovili povezave niti z drugimi resnimi zapleti, kot so: - huda neonatalna obolevnost, - okužbe pri novorojenčku, - zelo nizka ocena po Apgarjevi pri petih minutah, - smrt novorojenčka v prvih 28 dneh, - cerebralna paraliza.

Zakaj so bile prejšnje skrbi sploh prisotne? Epiduralna analgezija deluje tako, da se lokalni anestetik in druga zdravila vnesejo v epiduralni prostor ob hrbtenici, kjer zmanjšajo prenos bolečinskih signalov iz spodnjega dela telesa. V preteklosti so nekatere raziskave opozarjale na možne povezave med epiduralno analgezijo in večjim številom porodnih intervencij, kot so uporaba vakuuma, klešč ali carski rez. Vendar so takšne povezave težko razlagljive, saj epiduralno pogosteje prejmejo ženske z bolj zapletenimi porodi, indukcijami poroda ali večjim tveganjem za zaplete. Sodobne velike raziskave, ki bolje upoštevajo razlike med skupinami porodnic, ne kažejo, da bi epiduralna sama po sebi povzročala škodo pri otroku.

Rezultati veljajo tudi za bolj ogrožene nosečnosti

Posebej pomembno je, da raziskovalci niso našli povečanja tveganja niti pri skupinah, kjer obstaja večja verjetnost zapletov: - pri prezgodnjih porodih, - pri nosečnostih z večjim tveganjem, - pri operativno dokončanih porodih. To je pomembno, ker se epiduralna pogosto uporablja prav pri porodih, kjer je potrebna večja stopnja nadzora in kjer obstaja več možnosti za medicinske posege.

icon-expand Nekatere ženske želijo porod brez farmakološkega lajšanja bolečine, druge pa zaradi intenzivne bolečine, dolgotrajnega poroda ali zdravstvenih razlogov izberejo epiduralno. FOTO: Adobe Stock

Epiduralna ostaja osebna odločitev porodnice

Strokovnjaki poudarjajo, da epiduralna analgezija ni obvezna in da mora biti odločitev vedno individualna. Nekatere ženske želijo porod brez farmakološkega lajšanja bolečine, druge pa zaradi intenzivne bolečine, dolgotrajnega poroda ali zdravstvenih razlogov izberejo epiduralno. Nova škotska raziskava podpira dejstvo, da epiduralna analgezija predstavlja varen in učinkovit način lajšanja porodne bolečine, brez dokazov o povečanju tveganja za resne nevrološke posledice pri otroku. Največja doslej izvedena škotska analiza podatkov o epiduralni analgeziji med porodom kaže, da ta metoda ni povezana z večjo pojavnostjo poškodb možganov pri novorojenčkih, neonatalne smrti ali kasnejše cerebralne paralize. Za bodoče starše to pomeni, da odločitev za epiduralno analgezijo lahko temelji predvsem na željah porodnice, klinični situaciji in pogovoru z zdravstveno ekipo, ne pa na strahu pred dokazano škodljivim vplivom na otroka.