Zvezdnik postal tarča kritik: 'Premajhen je za to'

Enrique Iglesias pogosto nastopa, a se je tokrat prelevil v glavnega igralca v produkciji svojih hčera. Glasbenik je oboževalcem ponudil vpogled v družinsko življenje z Anno Kournikovo in njunimi štirimi otroki : osemletnima dvojčkoma Lucy in Nicolasom, šestletno Mary in trimesečnim Romeom .

Videoposnetek z dojenčkom Romeom, starim komaj tri mesece, ki so ga posneli pred kratkim, ponuja ganljiv vpogled v družinsko idilo. A na posnetku Enrique Iglesias dvigne Romea za roke in simulira hojo. Ravno to pa je razjezilo njegove sledilce, saj so prepričani, da je njegov sin še premajhen za ta način igre.

"Ja, ne, ne hodi. Bolj je dvignjen za svoje majhne ročice in pridržan stoje na majhnih nogicah, ko še ni bil pripravljen," je zapisala ena izmed sledilk, z njo pa se je strinjala tudi druga sledilka, ki je zapisala: "Mislim, da je še premajhen za to."