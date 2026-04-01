Zvezdnik postal tarča kritik: 'Premajhen je za to'

N. Č.
Novice 0
01. 04. 2026 04.00

Enrique Iglesias je nedavno objavil video igranja s trimesečnim Romeom, posnet v režiji hčera Lucy in Mary. V komentarjih so se pojavile številne kritike, saj so mnogi prepričani, da je njegov sin še premajhen za ta način igre.

Enrique Iglesias - ig

Enrique Iglesias pogosto nastopa, a se je tokrat prelevil v glavnega igralca v produkciji svojih hčera. Glasbenik je oboževalcem ponudil vpogled v družinsko življenje z Anno Kournikovo in njunimi štirimi otroki: osemletnima dvojčkoma Lucy in Nicolasom, šestletno Mary in trimesečnim Romeom.

Zaradi načina igre postal tarča kritik

Videoposnetek z dojenčkom Romeom, starim komaj tri mesece, ki so ga posneli pred kratkim, ponuja ganljiv vpogled v družinsko idilo. A na posnetku Enrique Iglesias dvigne Romea za roke in simulira hojo. Ravno to pa je razjezilo njegove sledilce, saj so prepričani, da je njegov sin še premajhen za ta način igre.

"Ja, ne, ne hodi. Bolj je dvignjen za svoje majhne ročice in pridržan stoje na majhnih nogicah, ko še ni bil pripravljen," je zapisala ena izmed sledilk, z njo pa se je strinjala tudi druga sledilka, ki je zapisala: "Mislim, da je še premajhen za to."

Strinjali pa so se tudi ostali sledilci, ki so slavnega pevca pozvali, naj bo previden, saj lahko pri takem načinu igre pride do poškodbe pri tako majhnih otrocih.

Pogosto deli fotografije svojih otrok

Enrique Iglesias sicer v zadnjem času na družbenih omrežjih vse pogosteje deli prikupne fotografije svojih otrok in s tem svojim oboževalcem omogoča pogled v njegovo osebno življenje. Nekaj si jih lahko ogledate spodaj.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Enrique Iglesias Anna Kournikova otrok dojenček napaka premajhen
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

