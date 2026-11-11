Enajstmesečnega dojenčka našli živega zakopanega v gozdu, osumljen je njegov oče

Pretresljiv primer prihaja iz ameriške zvezne države Južna Karolina, kjer so po obsežni iskalni akciji našli pogrešanega enajstmesečnega dečka. Koah Sharpe je bil več kot 24 ur pogrešan, nato pa so ga reševalci našli živega, zakopanega v gozdu v žičnati pasji kletki, zaviti v brisačo. Policija sumi, da ga je tja odnesel njegov 25-letni oče Michael Comer, ki so ga že prijeli. Dečka so našli v torek, 10. novembra, na območju okrožja Lexington v Južni Karolini. Po navedbah lokalnega šerifa Jaya Koona naj bi bil pod zemljo približno 24 ur. V kletki, ki je bila ovita z brisačo, je ostal brez običajnega dostopa do zraka, vendar naj bi prav prostor znotraj ovite kletke ustvaril zračni žep, ki mu je omogočil preživetje. Ko so reševalci začeli kopati, so zaslišali otroški jok. Šerif je na novinarski konferenci povedal, da je bil to eden najbolj ganljivih trenutkov celotne iskalne akcije. Dečka so hitro rešili in odpeljali v bolnišnico, kjer je prejel zdravniško oskrbo.

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Ko je prišel drug skrbnik, sta oče in otrok že izginila

Po navedbah šerifovega urada je bil Koah v ponedeljek v oskrbi očetove matere. Michael Comer je prišel na obisk, njegova mati pa mu je zaupala skrb za dečka, medtem ko je morala sama po opravkih. Na dom naj bi medtem prihajal še drug skrbnik, ki bi prevzel varstvo. Toda ko je ta prispel, sta Michael in Koah že izginila. Družinski člani so začeli iskati otroka in o izginotju obvestili policijo. Preiskovalci so se odpravili tudi do hiše očetovega očeta. Tam so našli odprta vrata in otrokove stvari, vendar v hiši ni bilo ne Michaela ne dečka. Začela se je obsežna iskalna akcija, v kateri je sodelovalo skoraj sto pripadnikov različnih služb, med njimi lokalna policija, državni preiskovalci in zvezni preiskovalni urad FBI.

Izpod zemlje so zaslišali jok

Policisti so med iskanjem preverjali različne lokacije na območju okrožja Lexington. Michaela Comerja so v ponedeljek zvečer našli v pomožnem objektu v kraju Batesburg-Leesville in ga prijeli. Toda dečka ni bilo z njim, zato se je iskalna akcija nadaljevala. Preiskovalce je nato pozornost pritegnila sveže prekopana zemlja v gozdu, približno 45 metrov od hiše očetovega očeta. Ko so začeli pregledovati območje in kopati, so zaslišali jok. Pod zemljo je bila žičnata kletka, velika približno 60 krat 60 centimetrov. V njej je bil enajstmesečni Koah, zavit v brisačo. Po besedah šerifa naj bi bila prav brisača tista, ki je ustvarila dovolj velik zračni prostor, da je otrok lahko preživel približno 24 ur pod zemljo. Šerif je na novinarski konferenci poudaril, da so bili reševalci ob najdbi osredotočeni predvsem na to, da dečka čim prej spravijo na varno.

Očeta so prijeli, preiskava se nadaljuje

Petindvajsetletnega Michaela Comerja so policisti prijeli že v ponedeljek zvečer. Sprva je bil osumljen vloma in upiranja prijetju. Po navedbah šerifa naj bi policija skupaj s tožilstvom še ugotavljala, katere dodatne obtožbe bodo vložili v povezavi z izginotjem in domnevnim zakopavanjem otroka. Ameriški mediji ob tem poročajo, da je imel Comer že pred tem opravka s policijo. Približno mesec dni pred dogodkom naj bi bil po priznanju krivde za hujšo kršitev javnega reda postavljen na pogojno kazen. V sodnih evidencah naj bi bili zabeleženi tudi njegovi predhodni postopki zaradi nasilja v družini in obtožba, povezana z orožjem. Motiv za domnevno dejanje za zdaj ni znan.

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Deček je v bolnišnici

Enajstmesečni Koah je po rešitvi ostal v bolnišnični oskrbi. Šerif Jay Koon je izrazil upanje, da bo deček popolnoma okreval, vendar podrobnosti o njegovem zdravstvenem stanju javnosti še niso razkrili. Primer je pretresel ameriško javnost, saj je deček po navedbah preiskovalcev preživel izjemno nevarno preizkušnjo. Njegovo življenje je bilo ogroženo več kot 24 ur, rešili pa so ga šele po tem, ko so policisti in drugi sodelujoči v iskalni akciji opazili sveže prekopano zemljo in zaslišali njegov jok. Preiskava se nadaljuje, policija pa še ugotavlja vse okoliščine dogodka.