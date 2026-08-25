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Mlajša sestra slavnih dvojčic Olsen je postala mama

E.S.
Novice 0
25. 08. 2026 08.22

Družina Olsen ima poseben razlog za veselje. Elizabeth Olsen, mlajša sestra slavnih dvojčic Mary-Kate in Ashley Olsen, je postala mama prvega otroka. Igralka, ki svoje zasebno življenje že vrsto let skrbno varuje pred očmi javnosti, je veselo novico uspešno ohranila stran od medijskih naslovnic vse do nedavnega.

Večino življenja je preživela v senci svojih slavnih sester.

Novo poglavje za Elizabeth Olsen

Elizabeth Olsen je javnosti najbolj znana po vlogi Wande Maximoff v filmski franšizi Marvel, v zasebnem življenju pa je zdaj stopila v vlogo mame. Z možem Robbiejem Arnettom, s katerim sta skupaj že skoraj desetletje, naj bi prvega otroka pozdravila pred kratkim.

Kot poroča revija Hello!, je bila njena nosečnost javno potrjena šele letos poleti, igralka pa se je med nosečnostjo le redko pojavljala v javnosti. Tudi po rojstvu otroka podrobnosti o novem družinskem članu za zdaj ostajajo skrivnost. Javnosti nista razkrila niti otrokovega imena niti spola.

Mary-Kate in Ashley ponovno v vlogi tet

Rojstvo otroka ni razveselilo le novopečenih staršev, temveč tudi širšo družino Olsen. Elizabeth je namreč mlajša sestra Mary-Kate in Ashley Olsen, ki sta zasloveli že kot otroški igralki in še danes veljata za eni najbolj prepoznavnih dvojčic.

Ashley Olsen je leta 2023 prvič postala mama sinu Ottu, medtem ko Mary-Kate otrok nima. Prihod novega družinskega člana je tako za družino še en poseben razlog za praznovanje.

Ljubezenska zgodba stran od hollywoodskega blišča

Elizabeth in Robbie sta skupaj od leta 2017. Njuna zveza je že od začetka potekala precej drugače od številnih zvezdniških romanc, saj sta se namerno izogibala pretirani medijski pozornosti. Po poročanju revije Hello! sta se zaročila leta 2019, pozneje pa razkrila, da sta se poročila na zasebni slovesnosti pred pandemijo covida-19.

Igralka je v preteklosti večkrat poudarila, da z možem cenita predvsem mirno družinsko življenje. Namesto glamuroznih dogodkov in družabnih večerov najraje preživljata čas doma, ob skupnem kuhanju, dobrem filmu in družbi najbližjih.

Elizabeth Olsen
Elizabeth OlsenFOTO: Profimedia

Elizabeth in Robbie ne delita le zasebnega življenja, temveč sta se preizkusila tudi kot avtorja otroških knjig. Leta 2022 sta izdala slikanico Hattie Harmony: Worry Detective, ki otrokom na prijazen način pomaga razumeti in premagovati skrbi ter tesnobo. Kot navaja založba Penguin Random House, je knjiga po izidu dosegla velik uspeh in se uvrstila med uspešnice časnika The New York Times.

O materinstvu je razmišljala že pred leti

Elizabeth je v preteklosti že odkrito spregovorila o želji po družini. V enem izmed intervjujev je priznala, da je pogosto razmišljala o tem, kako uskladiti uspešno igralsko kariero z materinstvom in kdaj bo napočil pravi trenutek za ta korak.

Zdaj se je zanjo začelo novo življenjsko obdobje. Čeprav podrobnosti o otroku ostajajo zasebne, je jasno, da je družina Olsen bogatejša za še enega člana, Mary-Kate in Ashley pa sta ponovno dobili razlog za slavje.

Viri: Hello! in Penguin Random House

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