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Dončić razkril ganljivo darilo hčerke Gabriele

Ni.Š.
Novice 1
29. 09. 2026 10.00

Luka Dončić se je po zelo pestrem poletju v Sloveniji vrnil v ZDA, kjer so ga čakale že prve klubske in medijske obveznosti. Na medijskem dnevu so nekaj pozornosti pritegnile tudi zapestnice iz perlic, ki jih je nosil na levi roki. Preverili smo, zakaj je ustvarjanje s perlicami odlična dejavnost za otroke.

Luka Dončić z zapestnicami hčerke Gabriele
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Luka Dončić je dan pred začetkom priprav na novo sezono v ligi NBA odgovarjal na vprašanja novinarjev, ki jih je zanimala predvsem njegova nova vloga vodje ekipe ter pričakovanja pred novo sezono. Eno od novinark pa so veliko bolj od njegove telesne pripravljenosti zanimale pisane zapestnice, ki jih je imel 27-letnik na svojem levem zapestju.

Ob vprašanju, ki je Luko nekoliko presenetilo, je pogledal na svoje levo zapestje, se nasmehnil in ponosno dejal, da mu jih je izdelala njegova hčerka Gabriela.

Pisane zapestnice mu je izdelala hčerka Gabriela.
Pisane zapestnice mu je izdelala hčerka Gabriela.FOTO: AP

Luka je res previden in zelo pazi na darilo hčerkice Gabriele. Ko je imel uradno fotografiranje, je moral zapestnice sneti, a si jih je takoj po koncu spet nadel nazaj. Ko je to opazil eden od novinarjev, je vprašal Luko, ali jih bo nosil tudi med tekmami. Luka mu je seveda odvrnil, da ne, saj bi se med tekmo zapestnice lahko strgale, kar pa zagotovo ne bi bilo všeč njegovi Gabrieli.

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Dončić je znova pokazal svojo bolj nežno, očetovsko plat, ki jo javnost redkeje vidi. Informacije o poletju z otrokoma je Dončić delil tudi na družbenih omrežjih, kjer je objavil utrinke skupnega preživljanja časa, med drugim tudi ustvarjanje nakita iz perlic.

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Poletje, polno družinskih trenutkov

Za Dončićem je precej čustveno obdobje. V zadnjih mesecih je večkrat javno poudaril, kako pomembna mu je hčerka Gabriela, ki jo ima s partnerico Anamario Goltes. Par je letos poleti užival v skupnih trenutkih v Sloveniji, kjer sta se posvetila družinskemu življenju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kljub temu je Dončić večji del poletja preživel v Sloveniji, kjer je kakovosten čas posvetil prav hčerki. Pred odhodom v ZDA je na družbenih omrežjih objavil ganljivo sporočilo zanjo in zapisal, da jo nosi v srcu, ne glede na to, kje na svetu je.

Morda so ravno zato preproste zapestnice iz pisanih perlic zanj veliko več kot le otroški izdelek. So opomnik na poletje, preživeto z družino, in na deklico, ki mu pomeni največ.

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Zakaj otroci tako radi izdelujejo zapestnice iz perlic?

Izdelovanje zapestnic iz perlic je med otroki že leta ena najbolj priljubljenih ustvarjalnih dejavnosti. Strokovnjaki poudarjajo, da ne gre zgolj za zabavo, ampak tudi za pomembno vajo številnih spretnosti.

Pri nizanju perlic otroci razvijajo:

- fino motoriko in natančnost gibov,

- koordinacijo med očmi in rokami,

- potrpežljivost in osredotočenost,

- ustvarjalnost ter občutek za barve in vzorce,

- načrtovanje in reševanje problemov.

Ko otrok izdela zapestnico za starša, sorojenca ali prijatelja, krepi tudi občutek povezanosti ter ponosa nad lastnim dosežkom.

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Za katero starost je dejavnost primerna?

Večina kompletov s perlicami je namenjena otrokom od približno 4. ali 5. leta starosti dalje, saj mlajši otroci še težje prijemajo drobne predmete. Pri starejših predšolskih otrocih in šolarjih pa lahko dejavnost postane precej zahtevna in vključuje tudi ustvarjanje različnih vzorcev ali napisov.

Pri otrocih, mlajših od treh let, je potrebna posebna previdnost, saj majhne perlice predstavljajo nevarnost zadušitve.

Ko otrok izdela zapestnico za starša, sorojenca ali prijatelja, krepi tudi občutek povezanosti ter ponosa nad lastnim dosežkom.
Ko otrok izdela zapestnico za starša, sorojenca ali prijatelja, krepi tudi občutek povezanosti ter ponosa nad lastnim dosežkom.FOTO: Adobe Stock

Na kaj bodite starši še posebej pozorni?

Če otrok ustvarja z drobnimi perlicami, strokovnjaki priporočajo, da dejavnost poteka pod nadzorom odrasle osebe, da perlice po koncu ustvarjanja pospravite v zaprto posodo, da izberete kakovostne materiale brez ostrih robov in da pri mlajših otrocih posežete po večjih lesenih ali plastičnih perlah.

Najpomembneje pa je, da otroku dopustite ustvarjalno svobodo. Zapestnica morda ne bo popolna, a bo za starše pogosto neprecenljiv zaklad. Kot očitno velja tudi za Luko Dončića, ki svojih pisanih zapestnic ni snel niti ob vrnitvi med soigralce.

Viri: Lakers Daily, AP

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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majsterinegasrat 29. 09. 2026 15.12
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