Dodatek za veliko družino: Kdaj bo izplačan v 2026?

Dodatek za veliko družino je letni prejemek, namenjen družinam, ki imajo tri ali več otrok. Do njega so upravičene družine, ki imajo vsaj en dan v letu:

- tri ali več otrok do 18. leta starosti,

- oziroma tudi starejše otroke, če imajo status dijaka ali študenta (najdlje do 26. leta).

Pogoj je tudi, da otroci in eden od staršev živijo skupaj v Sloveniji. Gre za univerzalni prejemek, kar pomeni, da ni odvisen od dohodka družine.