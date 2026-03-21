Dodatek za veliko družino: Kdaj bo izplačan v 2026?

Kaj je dodatek za veliko družino?
Dodatek za veliko družino je letni prejemek, namenjen družinam, ki imajo tri ali več otrok. Do njega so upravičene družine, ki imajo vsaj en dan v letu:
- tri ali več otrok do 18. leta starosti,
- oziroma tudi starejše otroke, če imajo status dijaka ali študenta (najdlje do 26. leta).
Pogoj je tudi, da otroci in eden od staršev živijo skupaj v Sloveniji. Gre za univerzalni prejemek, kar pomeni, da ni odvisen od dohodka družine.
Koliko znaša dodatek v letu 2026?
Zneski dodatka se redno usklajujejo z inflacijo. Po zadnji uskladitvi znašajo:
510,35 € za družino s tremi otroki,
620,16 € za družino s štirimi ali več otroki,
Dodatek se izplača enkrat letno in predstavlja enkratno finančno pomoč družini.
Kdaj bo izplačilo?
Dodatek za veliko družino se praviloma izplača enkrat letno, najpogosteje spomladi (aprila). V letu 2026 je izplačilo predvideno na torek, 14. aprila. V posameznih primerih lahko pride do manjših odstopanj glede na obdelavo podatkov.
Kako uveljavljate pravico?
V večini primerov posebna vloga ni potrebna, saj center za socialno delo pravico prizna po uradni dolžnosti, če ima vse potrebne podatke. Če podatki niso popolni, lahko CSD družino pozove k dopolnitvi.
Za družine to pomeni dobrodošlo pomoč pri pokrivanju stroškov, ki so pri večjem številu otrok pogosto višji, od hrane in oblačil do šolskih potrebščin.
