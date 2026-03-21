Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Dodatek za veliko družino: Kdaj bo izplačan v 2026?

S.B.
Novice 0
21. 03. 2026 04.00

Večji kot je družinski krog, več je veselja, pa tudi več stroškov. Država zato družinam s tremi ali več otroki vsako leto nameni poseben finančni prejemek, imenovan dodatek za veliko družino. Gre za enkratno pomoč, ki lahko vsaj delno razbremeni družinski proračun in pomaga pri pokrivanju vsakodnevnih izdatkov.

Kaj je dodatek za veliko družino?

Dodatek za veliko družino je letni prejemek, namenjen družinam, ki imajo tri ali več otrok. Do njega so upravičene družine, ki imajo vsaj en dan v letu:

- tri ali več otrok do 18. leta starosti,

- oziroma tudi starejše otroke, če imajo status dijaka ali študenta (najdlje do 26. leta).

Pogoj je tudi, da otroci in eden od staršev živijo skupaj v Sloveniji. Gre za univerzalni prejemek, kar pomeni, da ni odvisen od dohodka družine.

Družine z več otroki imajo pravico do letnega dodatka za velike družine.
Družine z več otroki imajo pravico do letnega dodatka za velike družine.FOTO: Adobe Stock

Koliko znaša dodatek v letu 2026?

Zneski dodatka se redno usklajujejo z inflacijo. Po zadnji uskladitvi znašajo:

510,35 € za družino s tremi otroki,

620,16 € za družino s štirimi ali več otroki,

Dodatek se izplača enkrat letno in predstavlja enkratno finančno pomoč družini.

Kdaj bo izplačilo?

Dodatek za veliko družino se praviloma izplača enkrat letno, najpogosteje spomladi (aprila). V letu 2026 je izplačilo predvideno na torek, 14. aprila. V posameznih primerih lahko pride do manjših odstopanj glede na obdelavo podatkov.

Kako uveljavljate pravico?

V večini primerov posebna vloga ni potrebna, saj center za socialno delo pravico prizna po uradni dolžnosti, če ima vse potrebne podatke. Če podatki niso popolni, lahko CSD družino pozove k dopolnitvi.

Za družine to pomeni dobrodošlo pomoč pri pokrivanju stroškov, ki so pri večjem številu otrok pogosto višji, od hrane in oblačil do šolskih potrebščin.

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1581