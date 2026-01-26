Dobrodelna dražba za Jaka: originalna čelada slovenskih skakalcev

"V roke smo dobili nekaj res posebnega – originalno čelado slovenskih smučarskih skakalcev, podpisano s strani celotne A reprezentance. Na čeladi so podpisani: Domen Prevc, Žiga Jelar, Timi Zajc, Žak Mogel, Lovro Kos, Anže Lanišek, Ema Klinec, Nika Prevc, Katra Komar in Nika Vodan. Podpisana sta tudi dva nekdanja vrhunska skakalca, ki sta svojo profesionalno pot že zaključila: Peter Prevc in Robert Kranjec," so zapisali pri Humanitarnem društvu Srčni lev: "Za nas to ni le čelada – je simbol vztrajnosti, poguma in vere, da se z vzletom daleč pride. Zato jo postavljamo na dobrodelno dražbo, celoten izkupiček pa bo namenjen Jaku in njegovemu zdravljenju."

Dražba poteka do nedelje, 1. februarja, do 20. ure na Facebook strani humanitarnega društva Srčni lev.

"Naj bo ta čelada dokaz, da lahko skupaj poletimo dlje in da Jaka čim prej poleti v Orlando na zdravljenje. Dražba je odprta ... zdaj!"