Dobrodelna dražba za Jaka: originalna čelada slovenskih skakalcev

B.R.
Novice 0
26. 01. 2026 10.25

Slovenski smučarski skakalci so se združili in ponudili svojo originalno, s podpisi bogato čelado na dobrodelni dražbi. Celoten izkupiček gre Jaku, pogumnemu devetletniku z Duchennovo mišično distrofijo, za njegovo zdravljenje. Pomagajmo mu poleteti v ZDA na nujno potrebno terapijo.

jaka

"V roke smo dobili nekaj res posebnega – originalno čelado slovenskih smučarskih skakalcev, podpisano s strani celotne A reprezentance. Na čeladi so podpisani: Domen Prevc, Žiga Jelar, Timi Zajc, Žak Mogel, Lovro Kos, Anže Lanišek, Ema Klinec, Nika Prevc, Katra Komar in Nika Vodan. Podpisana sta tudi dva nekdanja vrhunska skakalca, ki sta svojo profesionalno pot že zaključila: Peter Prevc in Robert Kranjec," so zapisali pri Humanitarnem društvu Srčni lev: "Za nas to ni le čelada – je simbol vztrajnosti, poguma in vere, da se z vzletom daleč pride. Zato jo postavljamo na dobrodelno dražbo, celoten izkupiček pa bo namenjen Jaku in njegovemu zdravljenju."

Dražba poteka do nedelje, 1. februarja, do 20. ure na Facebook strani humanitarnega društva Srčni lev.

"Naj bo ta čelada dokaz, da lahko skupaj poletimo dlje in da Jaka čim prej poleti v Orlando na zdravljenje. Dražba je odprta ... zdaj!"

Spoznajte Jaka

Jaka Škof je živahen, pogumen in srčen deček, ki je v prvih poletnih dneh praznoval svoj 9. rojstni dan. Je nasmejan otrok, ki obožuje plavanje, risanje, branje in raziskovanje sveta okoli sebe. Vedno je pripravljen na novo dogodivščino, poln vedoželjnosti in otroške radovednosti.

A Jaka nosi tudi breme, ki ga noben otrok ne bi smel – diagnosticirana mu je bila Duchennova mišična distrofija (DMD), huda, napredujoča in redka genetska bolezen mišic.

"Jaka je vesel in razigran devetletnik, ki je letos zaključil 3. razred osnovne šole. Zelo je komunikativen, družaben in vedno poln idej. Rad se igra z vrstniki – najraje igrajo nogomet, kjer je Jaka običajno v vlogi vratarja, sodnika ali pa kar komentatorja tekme. Navdušen je nad risanjem, branjem in sestavljanjem Lego kock. Poseben užitek mu predstavlja voda – plavanje in potapljanje mu omogočata več svobode gibanja kot trdna tla. Plava tako v okviru dodatne strokovne pomoči v šoli kot tudi v Plavalnem klubu Ribnica," nam je zaupala njegova mamica Katja.

