Delo od doma: razlog, da se pari odločajo za več otrok?

Kaj pravi nova študija?

Raziskava, ki temelji na podatkih iz 38 držav po svetu, ugotavlja, da imajo pari, kjer oba partnerja delata od doma vsaj en dan na teden, povprečno več otrok na žensko kot pari, kjer nihče ne dela od doma. Če v ZDA oba partnerja delata od doma, je razlika še večja. Raziskava meri živo in načrtovano plodnost, kar pomeni, da vključuje tako že rojene otroke kot tudi načrte, da jih bodo imeli v prihodnosti.

Kako naj bi delo od doma vplivalo na odločitev o otrocih?

Raziskovalci izpostavljajo tri glavne razloge, zakaj obstaja povezava med delom od doma in višjo plodnostjo: Lažje usklajevanje dela in starševstva : delo od doma omogoča bolj prilagodljiv urnik in manj stresa zaradi prevozov ter urnikov, kar olajša skrb za otroke ali odločitev za število otrok. Izbira poklicev, ki dopuščajo delo od doma: pari, ki načrtujejo družino, se raje odločajo za službe z več fleksibilnosti. Sama razpoložljivost fleksibilnega dela: možnost dela od doma lahko poveča izbiro za starše, da se odločijo za načine dela, ki so družini prijaznejši.

To ni le študija

Podobne ugotovitve so podprte tudi z drugimi analizami: Mednarodni podatki kažejo, da je za pare, ki delajo od doma vsaj en dan na teden, bolj verjetno, da bodo imeli več otrok kot za tiste, ki delo od doma opravljajo redko ali nikoli. Raziskave ekonomistov ugotavljajo, da lahko delo od doma omili upadanje rodnosti v razvitem svetu in služi kot eden izmed instrumentov za družbeno politiko. Nekateri znanstveniki trdijo, da večja fleksibilnost pri delu neposredno vpliva na odločitve parov glede družine.

Ne gre pa vedno samo za pozitivne učinke

Čeprav raziskave kažejo trende višje plodnosti pri delu od doma, strokovnjaki opozarjajo, da lahko delo od doma vpliva tudi negativno na ravnotežje med delom in življenjem, ko so otroci že vključeni v rutino, predvsem zaradi dvojnih zahtev skrbi in dela na istem prostoru. Takšni izzivi se pojavljajo zaradi kombinacije delovnih in družinskih obveznosti brez ustrezne podpore sistema ali delodajalca.

Kaj to pomeni za prihodnost?

Čeprav raziskave ne kažejo, da je delo od doma edini dejavnik, ki vpliva na rodnost, je povezava med fleksibilnim delom in višjo rodnostjo statistično močna. V času, ko številne države po svetu beležijo znižane stopnje rojstev, lahko politika, ki spodbuja delo od doma in fleksibilne oblike dela, deluje kot del širšega odgovora na demografske izzive.