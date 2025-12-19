Bibaleze.si
Dedek Mraz še vedno na poti po Sloveniji – kje ga lahko srečate

B.R.
Novice 1
19. 12. 2025 12.23

Vsako leto december prinese čarobno vzdušje, še posebej za najmlajše, ki nestrpno pričakujejo obisk Dedka Mraza. Po številnih slovenskih mestih in krajih bo tudi letos mogoče srečati priljubljenega dobrega moža, poslušati njegove zgodbe, se fotografirati in doživeti praznično vzdušje.

Dedek Mraz v Ljubljani - 8

Ljubljana – Koča Dedka Mraza in srečanja v mestu

V prestolnici bo od 20. do 30. decembra 2025 na Kongresnem trgu postavljena praznično okrašena Koča Dedka Mraza. Otroci jo lahko obiščejo vsak dan med 10.00 in 18.00, razen 24. decembra.

Dedek Mraz bo osebno prisoten:

* 26. december: 14.00–16.30

* 27. in 28. december: 10.30–13.00

* 29. in 30. december: 14.00–16.30

Poleg tega bo vsak dan ob 17.00 s praznično kočijo in pravljičnimi spremljevalci krožil po mestu.

Kranjska Gora – Otroški praznični program

V Ljudskem domu Kranjska Gora bo 21. decembra 2025 ob 10.00 potekal otroški praznični program, kjer bo Dedek Mraz uradno prišel na oder skupaj z glasbenico Romano Krajnčan. Dogodek je del prazničnega programa Magical Kranjska Gora, ki traja do 31. decembra.

Oplotnica – prihod Dedka Mraza z zabavo

V grajskem dvorišču Oplotnica bo 21. decembra 2025 ob 15.00 posebna praznična prireditev, kjer bo Dedek Mraz razveselil otroke. Sledila bo zabava z DJ-jem, otroci pa bodo lahko izmenjali želje in uživali v prazničnem vzdušju.

Bohinj – obisk Dedka Mraza v Nomenju

V Božični vasici v Nomenju (Bohinj) bo 21. decembra 2025 ob 16.00 obisk Dedka Mraza. Dogodek je del prazničnega decembrskega programa, ki vključuje ogrevanje s toplimi napitki in pravljično vzdušje ob Bohinjskem jezeru.

Metlika – Dedek Mraz prihaja 28. decembra

V Metliki bo 28. decembra 2025 prihod Dedka Mraza ob 9.30, 11.00 in 14.30 v Sokolskem domu, popoldne pa ob 16.00 še v Kulturnem domu Gradac. Dogodki so del prazničnega decembrskega programa za družine.

Ljubljana (Sostro) – Dedek Mraz po otroški predstavi

V Zadružnem domu Zadvor (Ljubljana) bo 28. decembra 2025 ob 16.00 otroška predstava, po kateri bo sledil obisk Dedka Mraza s priložnostjo za druženje in fotografiranje.

Dedek Mraz december prazniki otroški dogodki Slovenija
