Dedek Mraz še vedno na poti po Sloveniji – kje ga lahko srečate

Poleg tega bo vsak dan ob 17.00 s praznično kočijo in pravljičnimi spremljevalci krožil po mestu.

V prestolnici bo od 20. do 30. decembra 2025 na Kongresnem trgu postavljena praznično okrašena Koča Dedka Mraza. Otroci jo lahko obiščejo vsak dan med 10.00 in 18.00, razen 24. decembra.

V Ljudskem domu Kranjska Gora bo 21. decembra 2025 ob 10.00 potekal otroški praznični program, kjer bo Dedek Mraz uradno prišel na oder skupaj z glasbenico Romano Krajnčan. Dogodek je del prazničnega programa Magical Kranjska Gora, ki traja do 31. decembra.

V grajskem dvorišču Oplotnica bo 21. decembra 2025 ob 15.00 posebna praznična prireditev, kjer bo Dedek Mraz razveselil otroke. Sledila bo zabava z DJ-jem, otroci pa bodo lahko izmenjali želje in uživali v prazničnem vzdušju.

Bohinj – obisk Dedka Mraza v Nomenju

V Božični vasici v Nomenju (Bohinj) bo 21. decembra 2025 ob 16.00 obisk Dedka Mraza. Dogodek je del prazničnega decembrskega programa, ki vključuje ogrevanje s toplimi napitki in pravljično vzdušje ob Bohinjskem jezeru.

Metlika – Dedek Mraz prihaja 28. decembra

V Metliki bo 28. decembra 2025 prihod Dedka Mraza ob 9.30, 11.00 in 14.30 v Sokolskem domu, popoldne pa ob 16.00 še v Kulturnem domu Gradac. Dogodki so del prazničnega decembrskega programa za družine.

Ljubljana (Sostro) – Dedek Mraz po otroški predstavi

V Zadružnem domu Zadvor (Ljubljana) bo 28. decembra 2025 ob 16.00 otroška predstava, po kateri bo sledil obisk Dedka Mraza s priložnostjo za druženje in fotografiranje.