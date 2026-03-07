Bibaleze.si
To jutri povejte hčerki

Š.Z.
Novice 0
07. 03. 2026 04.00

Na jutrišnji dan povejte hčerki, da lahko v življenju doseže vse, kar si želi. Naj sanja na veliko, naj se zaveda, da je sposobna, močna, pametna. Da si zasluži najboljše. Da lahko počne vse ... Vsaj tako dobro kot moški.

ocka

Matere, sestre, hčerke, žene, partnerice, zaročenke, babice, tašče. Kaj bi brez njih?

Pobudo za praznovanje 8. marca kot mednarodnega dneva žensk je dala nemška komunistka Clara Zetkin, rojena Eissner, ki se je od leta 1889 javno borila za pravice žensk. 

Dan žensk je predlagala na drugi mednarodni konferenci socialističnih žena, ki je bila 1910 v Koebenhavnu. Leto pozneje, 1911, so mednarodni dan žensk, sicer 19. marca, praznovali v Avstriji, Nemčiji, Švici in na Danskem, pa tudi v Trbovljah. Takrat so bile v ospredju zahteve po pravici žensk, da volijo in so izvoljene, pravici do zaposlitve in poklicnega izobraževanja in ukinitev diskriminacije na delovnem mestu.

Mama in hci
Mama in hci FOTO: Shutterstock

Preberite še: Ideje, kaj podariti za 8. marec

V povezavi z 8. marcem velja omeniti tudi spontano stavko newyorških tekstilnih delavk 8. marca 1857. Generalna skupščina Združenih narodov je 8. marec za mednarodni dan žensk razglasila z resolucijo leta 1977.

Za vas smo zbrali nekaj citatov vplivnih žensk, ki so kot naročeni za obuditev na dan žena:

Malala Jusufzaj: "Skrajneži so pokazali, česa se najbolj bojijo: dekleta s knjigo."

Eleanor Roosevelt: "Uglajene ženske so redko pisale zgodovino."

J. K. Rowling: "Samo dno je postalo trden temelj, na katerem sem znova zgradila svoje življenje."

Mati Tereza: "Sama ne morem spremeniti sveta. Lahko pa vržem kamen v vodo in povzročim številne valove."

Margaret Thatcher: "Če v politiki želiš, da nekdo nekaj pove, prosi moškega. Če želiš, da se nekaj naredi, prosi žensko."

Michelle Obama: "Uspeh pomeni nekaj samo, če lahko rečeš, da si uspel sam."

Oprah Winfrey: "Razmišljaj kot kraljica. Kraljice ni strah poraza. Neuspeh je samo še ena stopnica do veličine."

Beyonce: "Najbolj privlačna na ženski je samozavest."

Cher: "Ženske so resnične oblikovalke družbe."  

dan žena osmi marec 8.
