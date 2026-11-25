"Noben aplavz, nobeno bogastvo, noben šopek rož in nobena razprodana dvorana se ne morejo primerjati s tem trenutkom ... Takrat ne stojim na odru kot zvezda, temveč kot neizmerno ponosen oče. Ti, moj sin, si največji uspeh mojega življenja," je zapisal. Ob tem je jasno pokazal, da mu kljub uspešni glasbeni karieri največje zadovoljstvo prinaša prav očetovstvo. Njegove besede so še posebej zanimive, če jih postavimo ob bok njegovemu nedavnemu iskrenemu pogovoru za Bibaleze, v katerem je spregovoril o tem, kako močno ga je rojstvo sina spremenilo.

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Ko je prvič postal oče, je razmišljal celo o umiku iz javnosti

V intervjuju za naš portal je Damjan priznal, da ga je rojstvo Tiara pred štirinajstimi leti postavilo pred eno najtežjih življenjskih odločitev. Takrat je namreč resno razmišljal, da bi se umaknil iz javnosti, saj si je želel, da bi njegov sin odraščal čim bolj mirno in brez pritiska, ki ga prinaša očetova prepoznavnost. "Ko sem postal oče, sem začutil nekaj, česar prej nisem poznal, odgovornost, ki je večja od vsega. Na odru sem lahko igral različne vloge, publika mi je verjela, toda očetovstva ne moreš odigrati. To je najtežja in hkrati najlepša vloga v življenju," nam je takrat zaupal. Priznal je, da si je sprva celo predstavljal, da bi bilo za sina bolje, če njegov oče ne bi bil javna osebnost. Danes pa ve, da je sprejel pravo odločitev. Posebej ga osrečuje, ko mu Tiar pove, da je ponosen nanj in na njegovo kariero.

Ne želi biti sinov prijatelj, temveč predvsem oče