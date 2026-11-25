"Noben aplavz, nobeno bogastvo, noben šopek rož in nobena razprodana dvorana se ne morejo primerjati s tem trenutkom ... Takrat ne stojim na odru kot zvezda, temveč kot neizmerno ponosen oče. Ti, moj sin, si največji uspeh mojega življenja," je zapisal.
Ob tem je jasno pokazal, da mu kljub uspešni glasbeni karieri največje zadovoljstvo prinaša prav očetovstvo. Njegove besede so še posebej zanimive, če jih postavimo ob bok njegovemu nedavnemu iskrenemu pogovoru za Bibaleze, v katerem je spregovoril o tem, kako močno ga je rojstvo sina spremenilo.
Ko je prvič postal oče, je razmišljal celo o umiku iz javnosti
V intervjuju za naš portal je Damjan priznal, da ga je rojstvo Tiara pred štirinajstimi leti postavilo pred eno najtežjih življenjskih odločitev. Takrat je namreč resno razmišljal, da bi se umaknil iz javnosti, saj si je želel, da bi njegov sin odraščal čim bolj mirno in brez pritiska, ki ga prinaša očetova prepoznavnost.
"Ko sem postal oče, sem začutil nekaj, česar prej nisem poznal, odgovornost, ki je večja od vsega. Na odru sem lahko igral različne vloge, publika mi je verjela, toda očetovstva ne moreš odigrati. To je najtežja in hkrati najlepša vloga v življenju," nam je takrat zaupal.
Priznal je, da si je sprva celo predstavljal, da bi bilo za sina bolje, če njegov oče ne bi bil javna osebnost. Danes pa ve, da je sprejel pravo odločitev. Posebej ga osrečuje, ko mu Tiar pove, da je ponosen nanj in na njegovo kariero.
Ne želi biti sinov prijatelj, temveč predvsem oče
V pogovoru je spregovoril tudi o svojem načinu vzgoje. Pravi, da ni strog, je pa jasen glede pravil in meja. Prepričan je, da otrok potrebuje starša, ki zna postaviti meje, obenem pa mu omogoča, da razvije lastno osebnost.
"Res je, da se danes smejiva istim stvarem, da imava isti humor in zelo podobne poglede na življenje, kar me neizmerno veseli. Ampak kljub temu se vedno ve, kdo je roditelj in kdo je otrok. Midva nisva prijatelja, midva sva oče in sin", je še pojasnil.
Sinu želi privzgojiti predvsem moralne vrednote, empatijo, srčnost in vero vase. Pomembno mu je tudi, da Tiar razume, da si mora vsak človek svojo življenjsko pot ustvariti sam.
Ob koncu intervjuja smo ga vprašali, kaj si najbolj želi, da bi mu sin nekoč povedal o njem kot očetu. Njegov odgovor je bil preprost, a zgovoren.
"Pravzaprav mi to že govori. Reče mi: 'Ati, rad te imam. In ponosen sem nate.' Mislim, da več od tega oče ne potrebuje." In prav te besede lepo zajamejo tudi njegovo najnovejše sporočilo.
Za Damjana, ki je velik del življenja preživel na odru in pred občinstvom, je očitno največji aplavz tisti, ki ga prejme doma, od lastnega otroka.
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