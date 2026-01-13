'Čudežna dojenčica' umrla pri 25 letih

Številni so jo označevali za čudežno dojenčico, saj se je rodila na drevesu, na katerega je njena mama splezala, da bi ubežala poplavam, a skoraj 26 let pozneje je Mozambičanka Rosita Salvador Mabuiango umrla po dolgi bolezni, je za BBC povedala njena sestra. Rosita je postala svetovno prepoznaven simbol preživetja, potem ko je bila z mamo in drugimi člani družine med eno najhujših naravnih nesreč v državi rešena z vojaškim helikopterjem. Fotografije in posnetki, ki so obšli svet, so prikazovali novorojenko in njeno mamo, obe varni, obe pa na vrhu drevesa sredi poplav, so zapisali na spletni strani My Joy Online.

Rojstvo med katastrofo

Februarja 2000 je reka Limpopo poplavila južni del Mozambika kot posledica ciklona Leon–Eline. Poplave so povzročile smrt stotin ljudi in izbrisale številne domove. Rositina mama, Carolina Cecilia Chirindza, se je skupaj z drugimi dvignila na drevo, da bi preživela hitro naraščajoče vode. Tam so preživeli štiri dni brez hrane, medtem ko so otroci jokali in se trudili preživeti v ekstremnih razmerah. Rositino rojstvo je bilo dramatično – rodila se je tik pod vrhom drevesa, kjer ju je opazila reševalna ekipa. Južnoafriški vojaški helikopter ju je nato prepeljal na varno.

Življenje po čudežnem rojstvu