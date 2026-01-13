Bibaleze.si
'Čudežna dojenčica' umrla pri 25 letih

B.R.
Novice 0
13. 01. 2026 12.15

Rosita Salvador Mabuiango, znana po dramatičnem rojstvu na vrhu drevesa med uničujočimi poplavami v Mozambiku leta 2000, je umrla v starosti 25 let po dolgotrajni bolezni.

rosita

Številni so jo označevali za čudežno dojenčico, saj se je rodila na drevesu, na katerega je njena mama splezala, da bi ubežala poplavam, a skoraj 26 let pozneje je Mozambičanka Rosita Salvador Mabuiango umrla po dolgi bolezni, je za BBC povedala njena sestra.

Rosita je postala svetovno prepoznaven simbol preživetja, potem ko je bila z mamo in drugimi člani družine med eno najhujših naravnih nesreč v državi rešena z vojaškim helikopterjem. Fotografije in posnetki, ki so obšli svet, so prikazovali novorojenko in njeno mamo, obe varni, obe pa na vrhu drevesa sredi poplav, so zapisali na spletni strani My Joy Online.

Rojstvo med katastrofo

Februarja 2000 je reka Limpopo poplavila južni del Mozambika kot posledica ciklona Leon–Eline. Poplave so povzročile smrt stotin ljudi in izbrisale številne domove. Rositina mama, Carolina Cecilia Chirindza, se je skupaj z drugimi dvignila na drevo, da bi preživela hitro naraščajoče vode. Tam so preživeli štiri dni brez hrane, medtem ko so otroci jokali in se trudili preživeti v ekstremnih razmerah. Rositino rojstvo je bilo dramatično – rodila se je tik pod vrhom drevesa, kjer ju je opazila reševalna ekipa. Južnoafriški vojaški helikopter ju je nato prepeljal na varno.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Življenje po čudežnem rojstvu

Po rešitvi sta Carolina in Rosita obiskovali tudi Združene države Amerike, kjer sta se udeležili dogodkov in govorili pred kongresniki, da bi ozaveščali javnost o posledicah poplav. Rosita je pozneje odrasla v Chibutu, območju, kjer se je rodila, in tam obiskovala srednjo šolo. Sama je postala mama pred približno petimi leti.

Kljub energični mladosti se je Rosita več let borila z zdravstvenimi težavami, predvsem z anemijo. Po poslabšanju njenega stanja je bila hospitalizirana v lokalni bolnišnici v Chibutu, kjer je umrla v ponedeljek zjutraj.

Na spletni strani 24ur.com so še zapisali, da je politični analitik Charles Mangwiro njeno smrt označil kot alarm za vlado in poziv k izboljšanju storitev v državnem zdravstvenem sistemu. Preberite si celoten članek:

Umrla je Rosita, 'čudežna dojenčica', rojena na drevesu
