Cindy Crawford izgubila edinega sina

Presley Gerber, sin ene najbolj prepoznavnih manekenk vseh časov Cindy Crawford, je umrl v nedeljo, star 27 let. Po podatkih, ki jih je pridobil PEOPLE, je umrl v rehabilitacijskem centru. Vzrok smrti za zdaj ni bil razkrit, obdukcija pa še ni bila zaključena. Družina je ob tragični novici zaprosila za zasebnost. Presley je bil edini sin Cindy Crawford in njenega moža Randa Gerberja ter starejši brat Kaie Gerber. Tudi sam je stopil v svet mode in se kot najstnik začel ukvarjati z manekenstvom. Pri 15 letih je podpisal pogodbo z agencijo IMG Models, pozneje pa se je pojavil na modnih brveh in v kampanjah znanih modnih znamk.

Cindy je bila na svojega sina izjemno ponosna

Prav zaradi smrti, ki je prišla tako nepričakovano, danes še posebej odmevajo besede, ki jih je Cindy Crawford izrekla v intervjuju za PEOPLE maja letos. Takrat je govorila o posebnem družinskem fotografiranju, na katerem so skupaj sodelovali ona, njen mož Rande ter njuna otroka Presley in Kaia. Cindy je povedala, da je bilo zanjo in moža še posebej lepo opazovati svoja otroka pri skupnem delu. "Bila sva tako ponosna," je povedala. Nato je izrekla besede, ki so po Presleyjevi smrti dobile še posebej boleč pomen. "Nič ne naredi starša bolj ponosnega kot to, da sta tvoja otroka rada drug z drugim in se imata rada," je povedala Cindy.

icon-expand Cindy z družino. FOTO: Profimedia

"Vedno bova starša, najina otroka sta vedno prioriteta"

V istem pogovoru je Crawfordova govorila tudi o obdobju življenja, ko sta otroka že odrasla in je družina vstopala v novo poglavje. Vedno bova starša, najina otroka sta vedno prioriteta, je dejala in dodala, da ju otroka zdaj ne potrebujeta več na enak način, kot sta ju nekoč. Cindy je takrat govorila o veselju, da lahko z možem znova nekoliko bolj uživata v življenju kot par. Danes te besede zvenijo povsem drugače.

Presley je odkrito govoril o svojih težavah

Presley v zadnjih letih svojega življenja ni skrival, da se je spopadal z duševnimi stiskami in težavami z zlorabo substanc. O tem je govoril tudi v podcastu Studio 22, kjer je povedal, da upa, da bi lahko s svojo izkušnjo pomagal drugim. Če pomagam eni osebi ali stotim ljudem, da pridejo iz tega prostora, v katerem sem bil nekoč, je to vse, kar potrebujem, je dejal. Svoje izkušnje je delil tudi na družbenih omrežjih, kjer je objavljal videe o duševnem zdravju, okrevanju in iskanju bolj zdravih navad. Leta 2024 je začel objavljati vsebine z naslovom Mental Health Mondays. Njegova sestra Kaia je o bratovem boju spregovorila v septembrski številki revije Vogue. Opisala je, kako je njegova dolgotrajna zasvojenost vplivala na celotno družino in kako se je sama pogosto znašla v vlogi tiste, ki ni želela prositi za pomoč, ker se ji je zdelo, da je bilo vsega že preveč.

icon-expand Umrl je edini sin Cindy Crawford. FOTO: Profimedia

Družina zdaj prosi za zasebnost

Novico o Presleyjevi smrti je za PEOPLE potrdil predstavnik družine. Sporočili so, da Crawfordova, Rande Gerber in Kaia prosijo za zasebnost v tem izjemno težkem obdobju. Presley je za seboj pustil starša in sestro. Predvsem pa družino, ki je še pred nekaj meseci govorila o skupnih trenutkih, ponosu in ljubezni med otrokoma. Besede njegove mame, da starša nič ne naredi bolj ponosnega kot to, da se njuna otroka imata rada, so zdaj ostale kot tih spomin na družino, ki je bila kljub slavi in življenju pred očmi javnosti v svojem bistvu predvsem družina.